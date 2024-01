Tout sur le boudin

@C’est Nabum

Pour info :

La Légion étrangère est un corps d’armée qui a été créé en 1831 par Louis-Philippe, dans l’idée de constituer les premières troupes coloniales qui iraient en Algérie d’abord, et ensuite au Tonkin, notamment. Mais l’idée de départ était de regrouper les différents corps d’armée étrangers qu’il y avait toujours eu au service de la France. Parmi eux, les fameux gardes suisses de François 1er à Marignan, qui se sont faits tous abattre au moment de la prise des Tuileries en 1792. On a donc recréé ce corps d’armée, dont les couleurs, le rouge et le vert, sont les couleurs des gardes suisses de Louis 16.

Mais d’où vient Le boudin, le chant de la Légion étrangère ? Il a été composé par Wilhem et Dussenty qui, tous deux, furent chefs de la musique militaire. Ses paroles commencent par « Tiens, voilà du boudin ! ».Et ce fameux boudin n’est pas fait du sang de l’ennemi. C’est en réalité une toile de tente, que l’on roulait très serrée. On la posait sur le barda ou sur le sac des légionnaires. C’est donc sa forme qui a donné son surnom de boudin.

Mais les paroles disent aussi, au sujet de ce fameux boudin, "Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, y en a plus". Il existe plusieurs explications à ces paroles. Mais la plus crédible est que, lorsque la guerre de 1870 a éclaté, le roi des Belges Léopold II a demandé le rappel de tous les Belges qui s’étaient engagés dans la Légion étrangère. Car, un an après la création de la Belgique en 1830, on lui intime l’obligation d’être un pays neutre. Quand la France rentre en guerre contre les Prussiens, Léopold II rappelle donc les légionnaires belges, qui doivent restituer leur paquetage (et leur boudin), sous les quolibets des camarades.