Transformations régionales à l’horizon

Rétablir les relations entre Téhéran et Riyad est une chose, mais organiser une visite du président iranien, Ebrahim Raïssi, en Arabie saoudite en est une autre paire de manches. De même, voir les présidents égyptien et turc se serrer la main ou se rencontrer à Doha pour convenir de reprendre le dialogue afin de résoudre leurs différends est une chose, mais organiser un sommet bilatéral entre les deux dirigeants au Caire ou à Ankara en est une autre affaire. Il est clair que la région du Moyen-Orient est à l’aube d’une nouvelle ère géopolitique, et il est crucial de bien interpréter ces changements.

Récemment, Mohammad Jamshidi, l’assistant politique du président iranien, a tweeté que le dirigeant saoudien avait salué l’accord entre les deux nations et l’avait invité à visiter Riyad. Raisi a répondu favorablement à l’invitation. Le côté saoudien n’a pas commenté cette nouvelle, qui n’a pas été publiée par les médias officiels saoudiens.

Prenez la déclaration du responsable iranien avec un grain de sel, mais cela n’est pas vraiment surprenant compte tenu du récent réchauffement des relations entre les deux pays. Cependant, il y aura probablement quelques étapes préliminaires avant que la visite ait lieu, telles que l’ouverture d’ambassades et l’établissement d’une communication directe, car la communication diplomatique est actuellement médiée par une tierce partie.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hussein Abdullahian, a laissé entendre qu’il pourrait y avoir bientôt une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays, après avoir échangé des messages par l’intermédiaire de la Suisse. Après environ huit rounds de négociations à Bagdad et à Mascate, l’initiative a été remise à la partie chinoise, qui sert maintenant de médiateur direct dans le processus. L’échange d’ouverture d’ambassades entre les deux nations devrait avoir lieu dans les deux prochains mois.

Dans un développement régional récent et significatif, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, s’est rendu au Caire, marquant ainsi la première visite d’un haut responsable turc en Égypte depuis une décennie. Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un processus visant à rétablir pleinement les relations entre les deux pays.

Lors de cette visite, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a eu des entretiens avec son homologue turc, Mevlut Cavusoglu. Ce dernier a révélé qu’il travaille actuellement à organiser une rencontre entre les présidents égyptien et turc, Abdel Fattah el-Sisi et Recep Tayyip Erdogan, et que des mesures sont prises pour reprendre au plus vite l’échange d’ambassadeurs avec l’Égypte. Il a souligné l’importance de l’Égypte en tant que pays de la Méditerranée et a promis que Ankara et Le Caire se engageraient dans une coopération plus étroite dans les domaines politique, économique, militaire et culturel à l’avenir. Il a également confirmé qu’il y aurait des visites officielles mutuelles en cours dans la période à venir.

Ces deux percées ont non seulement un poids dans la résolution d’autres problèmes régionaux tels que le Yémen, le Liban, la Syrie, la Libye et d’autres, mais elles signifient également un changement qualitatif dans les équations de la coopération et des alliances régionales. De plus, ces développements ont des conséquences stratégiques liées au retour des puissances régionales arabes dans la sphère d’influence active dans les affaires nationales et internationales, ce qui aura des liens et des implications directes pour les intérêts stratégiques, le pouvoir et l’influence dans la gestion des conflits en cours dans notre région.

Il y a de l’incertitude quant à la nature et à l’ampleur des changements attendus dans le réseau régional des relations. Il ne serait peut-être pas surprenant pour l’allié américain que l’Arabie Saoudite coopère étroitement avec l’Iran, compte tenu des changements de la politique étrangère de l’Arabie Saoudite ces dernières années.

Il est peu probable que Riyad forme de nouvelles alliances, mais cherche plutôt à établir un nouvel environnement pour la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient. Cela implique de désamorcer les conflits et les tensions transfrontaliers pour créer une atmosphère qui permet la réalisation des ambitieux plans de développement de l’Arabie Saoudite. L’Égypte adopte une approche similaire, et ces développements significatifs ne devraient pas changer le réseau régional des alliances. Cependant, ils pourraient affecter les politiques des pays voisins comme Israël, qui vise à construire un axe régional pour faire face à la menace iranienne. Israël pourrait avoir besoin de répondre à ces changements, car la nouvelle atmosphère géopolitique est axée sur la résolution des conflits existants et la désescalade des crises plutôt que sur la formation de nouvelles alliances ou la modification des relations et des parties impliquées existantes.

Il ne fait aucun doute que les récents développements au Moyen-Orient constituent une avancée majeure vers la paix, la stabilité et la sécurité, ainsi que vers la promotion d’une culture de coexistence pacifique. Ces changements marquent un nouveau chapitre dans les relations régionales.

Les progrès vers la sécurité, la stabilité et la promotion d’une culture de paix et de coexistence au Moyen-Orient dépendent de la volonté de certains pays, notamment l’Iran, de modifier leur comportement et de travailler activement à résoudre les crises. Se contenter de diminuer l’influence des acteurs régionaux importants et persister avec des politiques expansionnistes qui ont conduit à la plupart des problèmes et des tensions actuels de la région ne suffira pas.