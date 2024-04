Travail à mort...

Un reportage sur France 2, diffusé à 22 heures 50 : un horaire bien tardif pour un fait de société très grave... On apprend au cours de ce reportage qu'en France, deux personnes meurent chaque jour au travail. Deux morts par jour et chaque année, 35 000 personnes qui restent handicapées ou dans l'incapacité de reprendre un jour une activité... Une réalité terrible trop souvent occultée : qui en parle ? 780 personnes sont mortes au travail en 2022.

C'est un record en Europe : ouvriers, agriculteurs, routiers. Pourquoi et comment est-il possible que travailler tue. Ces drames pourraient-il être évités ?

"Dans notre société, mourir au travail relève de la fatalité, comme si c’était normal", dit le réalisateur de ce documentaire, Joseph Gordillo.

Pourquoi ces "faits divers" ne deviennent-ils pas "faits de société" ?

On entend d'abord le témoignage de parents qui ont perdu leur fils de 18 ans : Tom. Il commençait à travailler dans un abattoir où il empilait des bacs de viande. Il est mort, écrasé par ces bacs.

Et bien sûr, les dirigeants de l'entreprise se dédouanent de toute responsabilité alors que le jeune homme a été envoyé travailler tout seul dans un frigo, sans aucune formation.

Un autre salarié témoigne : il a perdu l'usage de sa main dans une menuiserie électrique et il a été alors licencié...

Deux tiers des accidentés sont ainsi des ouvriers.

Une jeune femme témoigne encore : elle a été victime d'une chute alors qu'elle travaillait au service d'une personne âgée, elle est tombée dans un vieil escalier ciré et n'a pas pu reprendre son travail en raison de douleurs chroniques.

Et ce sont surtout des jeunes qui sont accidentés ou qui meurent au travail... ils ont 23 ans, 35 ans, 36 ans, 15 ans, 18 ans, 19 ans, 25 ans.

Les moins de 25 ans ont deux fois plus d'accidents que les autres salariés, souvent par manque de formation.

Ainsi, la productivité passe avant tout, la sécurité est négligée : toujours plus, toujours plus vite, au détriment de la sécurité. Gagner sa vie pour la perdre ! Un constat terrifiant... Les jeunes qui n'ont pas les connaissances, la formation, sont les plus exposés.

À cause du manque de moyens et d’une course au profit, certains accidentés finissent handicapés ou socialement déclassés et restent "des gueules cassées du capitalisme."

La France souffre aussi d'un manque d'inspecteurs du travail.

Ainsi, comme l'écrit Marc Dugain dans son ouvrage L'orgie capitaliste, "les conditions de travail et les dispositifs technologiques utilisés dans les usines Amazon n'ont rien à envier aux Temps modernes de Chaplin, mais cette fois-ci l'histoire se déroule au XXIème siècle. Rien n'a changé, absolument rien ! L'être humain demeure encore et toujours sacrifié. Et le cauchemar va se poursuivre."

