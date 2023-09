Travaille, consomme, travaille, consomme !

Nos sociétés tournent autour de deux axes et de deux injonctions : Travaille ! Consomme !

Deux axes, travail, consommation qui se complètent et s'aggravent de jour en jour...

Ainsi, on demande aux gens de travailler toujours plus, et toujours plus longtemps : par exemple, deux personnes dans ma famille ont vu récemment leurs journées de travail s'alourdir considérablement. Elles sont contraintes d'effectuer le travail de plusieurs employés qui ont quitté leurs postes...

Comment pourrait-on accomplir correctement des tâches qui sont normalement dévolues à plusieurs personnes ? A l'impossible, nul n'est tenu... Et pourtant, on leur impose ce surcroît de travail. Dans ces conditions, comment apprécier la vie au travail ? Le stress, la fatigue, le surmenage surviennent rapidement...

De la même façon, on demande à des enseignants de remplacer des collègues absents : est-ce bien sérieux ?

De plus, avec la nouvelle réforme des retraites, les gens devront travailler plus longtemps, jusqu'à 64 ans. On imagine les difficultés que cela va générer alors que le travail pèse de plus en plus sur la santé des salariés.

La consommation est aussi un des piliers de nos sociétés... Alors, bien sûr, on nous demande d'économiser de l'énergie, mais parallèlement, on nous incite à consommer toutes sortes de produits...

Vêtements, alimentation, voitures, produits de beauté, téléphones, téléviseurs, tablettes...

Partout, des publicités nous poussent vers une surconsommation, ceci afin d'alimenter la croissance.

Les voitures proposées à la vente sont ainsi de plus en plus grosses, donc de plus en plus énergivores : où est la cohérence ?

Nous vivons dans des sociétés complètement schizophrènes.

On peut voir sur nos écrans des publicités pour des piscines, et on nous demande en même temps d'économiser l'eau, cette ressource si précieuse.

La plupart des produits sont fabriqués pour ne pas durer : c'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, si bien qu'il faut les renouveler rapidement...

Comme l'écrit Cyril Dion, "Exposer notre corps au fracas des rames de métro, au rayonnement des écrans, aux gaz des véhicules, l'abreuver sans cesse d'informations, l'entraîner dans une frénésie urbaine, l'abrutir d'un travail qui ne mobilise pas notre sensibilité, notre créativité, notre libre arbitre, nous permet-il de laisser émerger les visions d'un monde différent ? Je ne le crois pas.

Nous avons besoin de silence. De sentir notre respiration, de prêter attention aux signaux que notre corps émet. A la nourriture que nous ingérons. De nous plonger dans la nature, au contact des arbres, de la terre, du ciel immense. De rencontrer les créatures qui peuplent cette planète à nos côtés... Nous ne sommes pas extérieurs à la nature, nous sommes la nature. Nos corps sont d'extraordinaires écosystèmes, inextricablement liés à l'ensemble du vivant."

Selon Cyril Dion, il nous faut bâtir de nouveaux récits bâtis sur l'altruisme : on en est loin.

