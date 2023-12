Trois « victoires » et un coupable : comment l’Ukraine s’adapte aux nouvelles réalités

@l’auteur

Les « trois » victoires de Zelinski n’indiquent pas une inflexion vers une quelconque reconnaissance de la situation militaire mais plutôt le développement d’une nouvelle stratégie.

Le « Churchill » de l’Ukraine à déjà pris deux orientations il y a peu de temps quand l’offensive de Juin commençait sérieusement à prendre l’eau.

Il a été question de créer une industrie de défense en Ukraine avec l’aide des société Occidentales d’armement. Ceci pour pallier le déficit des livraisons d’armes par les USA étrangères l’UE.

Il a été annoncé plus récemment que l’Ukraine passait en mode défensif et allait entreprendre de construire des fortifications puissantes face à la Russie et le Biélorussie.

C’est l’idée d’une guerre d’attrition pour un terme long .

Les fameuses 3 victoires sont absolument nécessaires pour Zelinski car il a besoin des financements de 100 Milliards pour maintenir son armée en état de résister et de construire son infrastructure militaro industriel et son mur de défense.

Dans la mesure ou ces supports financiers manqueraient il en serait la fin pour l’Ukraine et Zelinski.

La prétention unique de rejoindre l’UE rapidement est une sorte de lot de consolation pour les Ukrainiens qui reconnaissent en cela que l’appartenance voulue à l’OTAN restera un voeux pieux.

Les obstacles à la nouvelle stratégie de Zelinski sont nombreux et difficiles à réaliser.

L’UE entre dans des élections parlementaires qui risquent fort de faire tomber les partis progressistes et centristes qui soutiennent l’Ukraine. Une commission Européenne plus réservée pourrait sortir de cette élection quand on voit monter le souverainisme et l’opposition au soutient à l’Ukraine en Europe.

L’élection est dans 7 Mois et d’ici là il existe des Etats fermement opposés au financement de 50 Milliards d’€ et de négocier l’entrée rapide de l’Ukraine dans l’UE.

Cet objectif parait compliqué.

Les USA vont entrer en campagne électorale avec une administration Démocrate très affaiblie. La Chambre des représentants exige des explications et des justifications aux aides militaires à l’Ukraine. Explications que Zelinski et les néo conservateurs US ne sont pas à même de donner ce qui bloque les budgets.

Le pataugeage de l’offensive Ukrainienne et la dérive idéologique des médias ont semés un grand doute au sujet de la capacité réelle de l’Ukraine de résister à la Russie.

L’avance du candidat Trump dans les sondages pour l’élection 2024 constitue un problème pour les Démocrates US qui sentent que le pouvoir pourrait leur échapper.

Cet objectif là aussi est compliqué.

Ces deux points qui permettraient de continuer le conflit sont l’élément essentiel des problèmes de Zelinski.

Il ne faut pas négliger les obstacles spécifiques pour l’Ukraine dans l’application de cette stratégie.

A supposer que les fonds demandés soient alloués , la construction d’usines d’armements et des fortifications représente un effort de plusieurs années.

Il faut rappeler que le re armement de l’Ukraine et la construction de lignes fortifiées du Dombass a été un effort de 2015 à 2022 soit bien 8 ans. C’est cet effort des Occidentaux qui a évité à l’Ukraine de s’effondrer au premier assaut Russe et aussi de repousser les mêmes de Kharkov et de Kherson.

Quid de la situation du front d’ici que les projets de Zelinski soient opérationnels ?

Matériellement l’affaire se présente mal car l’usure humaine de l’Ukraine devient critique.

Les pertes militaires réelles commencent à émerger du brouillard de la propagande. L’Ukraine à bien perdu définitivement 1 Millions de militaires depuis le début du conflit. Probablement 400 à 500 000 tués et autant de blessés non récupérables.

Le Pays ayant vu 10 Millions d’émigrés vers l’Est et l’Ouest , le potentiel de combattants possible est considérablement réduit quant on sait qu’il y a 450 000 hommes déjà sur le front et qu’il doit obligatoirement en avoir autant pour assurer les relèves et la récupération à l’arrière.

On peut supposer que le potentiel encore mobilisable pourrait être de 1 Millions d’hommes en intégrant les jeunes de moins de 18 ans et les étudiants ainsi que des hommes valides mais plutôt sexagénaires (les quadras et les quinquas étant probablement déjà mobilisés).

Tout ceci en assurant les services des civils à l’arrière et les personnels pour la production des armes et la construction des fortifications. C’est le cas de figure ou on pourrait assister à une levée en masse des femmes , non pour le front, mais pour tout les services de l’arrière.

Ce sont les pratiques qui ont été utilisée à fond par le pouvoir soviètique durant la guerre germano soviétique de 41 à 45.

Zelinski envisage donc une levée en masse pour une guerre totale et longue. C’est avec cette stratégie qu’il espère convaincre ses sponsors Occidentaux de continuer à le soutenir.

Arrivé à ce point là , quels seraient les arguments de Zelinski pour convaincre , au delà de sa nouvelle orientation stratégique ?

En premier lieu il propose une stratégie alors que les Occidentaux ne proposent rien d’autre que geler le conflit avec le statut quo.

Cet argument constitue une sorte de porte de sortie pour les politiciens Occidentaux fourvoyés dans ce conflit et qui craignent leur éviction prochaine.

En second lieu les sorties récentes qui révèlent que ce sont les leaders Occidentaux qui ont bloqués la négociation de cesser le feu en Mars 2022 sont très inconfortables pour ces derniers.

Non seulement le bloc Otanien aurait poussé au conflit militaire mais il aurait aussi gouverné le conflit vers une impasse. Ici Zelinski impute les échecs militaires de l’Ukraine à l’intervention de l’OTAN dans la conduite du conflit.

A voir si dans les Mois qui viennent le chantage de Zelinski va réussir sinon de voir l’Ukraine s’effondrer.

Ceci représente un dilemme cornélien pour les exécutifs de l’UE et les USA.

La décision de laisser l’Ukraine se débrouiller aura des conséquences définitives sur l’avenir politique des exécutifs actuels.

La décision de forcer le passage des oppositions constitue tout autant un risque politique majeur pour les mêmes exécutifs.

Cette dernière option possible contient le risque de voir l’Ukraine succomber encore cet Hiver avant que la stratégie de Zelinski puisse être implantée.

Cette perpective étant la pire pour les Occidentaux.

Affaire à suivre.