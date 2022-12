Trois visionnaires Européens

La Grande Histoire se déroule inexorablement à coups de petites histoires et de hasards parfois improbables.

Ainsi :

- Que serait l'Europe si Jules César n'avait pas été ?

- Que serait l'Amérique si les Chinois l'avait découverte avant les Européens ?

- Que serait le monde arabe sans Mahomet ?

- Que serait le monde occidental sans Jésus ?

- Que serait le rayonnement intellectuel et artistique de la France sans Louis XIV ?

Bien entendu les cinq cas cités ci-dessus ont marqué profondément la société humaine. Les personnages que je viens de citer n'ont marqué leur époque que grâce au fait que leur époque était propice à leur gloire. Il n'est pas besoin d'être grand visionnaire pour comprendre que ces mêmes personnages, s'ils avaient vécu dans des périodes inversées et donc dans un environnement différent, n'auraient, sans doute, laissés aucune trace dans l'histoire.

Par ailleurs, des faits parfaitement identifiés peuvent entrainer des dommages considérables à la population de plusieurs continents et cela des décennies après. L'exemple évident est le jusqu'auboutisme du traité de Versailles qui a permis à Hitler de devenir maitre de l'Allemagne avec toutes les conséquences bien connues.

A l'aube du troisième millénaire, notre humanité se répartit globalement en quatre blocs.

- Le premier en nombre d'habitants est le bloc Chinois qui progressivement traduit son poids de population en poids économique. Et ce bloc là est unitaire et cela en fait sa force, une telle force qu'elle inquiète les Etats-Unis, le Japon et autres pays asiatiques et même l'Europe.

- Le second est le bloc occidental, composé de l'Amérique du nord et de l'Europe de l'ouest. La population globale de ce bloc est eu peu inférieure à celle du bloc Chinois mais très supérieure sur le plan économique. Cependant sa puissance est considérablement limitée par la légendaire division des Européens, qui profite à la surpuissance des Etats-Unis, mais qui affaiblit ce bloc par rapport à la Chine.

- Le troisième bloc est le bloc Musulman, également très divisé, mais qui trouve son essor et son unité dans son opposition quasiment ségrégationniste à l'égard du monde occidental. Ce monde est nostalgique des heures de prospérité qui furent les siennes à une époque où le monde Chrétien était encore proche du monde barbare. Ce bloc est largement alimenté par les recettes des pétro-dollars, ce qui en fait sa puissance.

- Pour simplifier, je réunis tous les autres peuples sous le label de quatrième bloc, il s'agit notamment de l'Inde, de l'Afrique, de la Russie et de ses voisins ainsi que des autres pays d'Asie. Ce bloc ou plutôt les pays de ce bloc évolueront de façon encore imprévisible aujourd'hui.

Et maintenant nous pouvons revenir à notre vieille Europe désunie. Durant tout le deuxième millénaire, ces pays se sont confrontés pour tenter de s'unir autour du Prince le plus fort du moment et avec des alliances d'opportunité. D'innombrables morts firent les frais de ces tentatives et les divisions se maintinrent. Du fait de son histoire la France veut être le pilier de l'Europe, du fait de leur poids économique les Allemands veulent diriger l'Europe, du fait de leur puissance et ex puissance coloniales les Anglais aiment trop leur indépendance, globalement les autres pays acceptent le principe qui leur est favorable économiquement.

Et pendant ce temps, les Etats-Unis dépouillent l'Europe avec leurs multinationales qui, dans tous les domaines d'activité, font remonter les bénéfices dans les poches de leurs milliardaires. Ils sont, pour cela, bien aidé par les Européens fascinés par la réussite financière et donc médiatique qui arbore volontiers les couleurs anglo-saxonnes.

Le bras armé de la puissance étasunienne est le Dollar. Cette monnaie devenue depuis longtemps mondiale est détachée de toutes références et notamment de l'or depuis 1971. Un Président des Etats Unis, sans foi ni loi, peut, par exemple, décider de "fabriquer" des milliards de dollars pour le seul bénéfice de son pays.

Avant les années deux mille, notre vieille Europe, avec son panel de monnaies, le Franc, le Mark, le Florin, la Lire, la Peseta et bien d'autres que l'on dévaluaient au gré des dirigeants, est devenue dépendante du Dollar, accord de Bretton Woods en 1944. Dans cette deuxième guerre mondiale les Européens remercient les Etasuniens d'avoir "sauver" l'Europe, alors que ces derniers en ont profité pour assoir définitivement leur domination mondiale.

Puis vint le 20 septembre 1992, le référendum Français et Européen sur la création d'une monnaie commune, l'Euro. Le oui l'a emporté en France avec seulement 51,04% des voix.

Trois Hommes sont les responsables de cet immense avancée unioniste européenne. C'est la première fois depuis Jules César que des pays Européens s'engagent dans une union concrète, volontaire et paisible. Trente ans et quelques soubresauts de nostalgiques après, l'Euro est adopté sans arrière pensée. Les vingtenaires et aussi les trentenaires d'aujourd'hui ne connaissent que lui.

Merci à ces trois Hommes.

- François Mitterrand le principal instigateur.

- Helmut Kohl, le partenaire Allemand dont l'idée fixe était de réunir les deux Allemagnes quitte à abandonner le Mark, la monnaie la plus forte de l'Europe.

- Jacques Chirac qui a fermement soutenu le projet contre la majorité de son parti et contre l'opposition des deux principaux ténors du RPR (Charles Pasqua et Philippe Seguin)

Le moment venu, la grande Histoire leur rendra un hommage à la hauteur de l'évènement.

Les esprits chagrins de l'époque pourfendaient le oui au référendum en annonçant qu'ils étaient pour l'Europe, mais pas celle là, et qu'il y aurait d'autres occasions et que l'on pourrait rejouer la partie à une autre occasion. Mais l'humanité n'est pas un jeu, dans lequel on peut recommencer une partie après en avoir perdu une première.

Une remarque pour terminer ce sujet, est que l'on peut louer un individu pour un aspect de sa personnalité, ou pour un acte par lui commis, même si sa personnalité globale ne nous convient pas.

César Jules, décembre 2022

