Le trouduc désigne une partie du corps ou un personnage, au choix. Mais selon l’air du temps, il évoque plutôt l’un que l’autre. Non, le vulgaire n’est pas ici convoqué. En tous les cas pas davantage que pour le personnage susmentionné.

Qui est cul qui ?

Il y a le trouduc face cachée, celui qu’on ne voit jamais, en théorie. Le nunus. On dira qu’il s’agit du premier trouduc, trouduc 1, le premier au sens originel, c’est-à-dire qui était là depuis le début, depuis que le premier Homme existe.

Et il y a le trouduc face visible, celui qu’on voit trop souvent, en pratique. Le connard version premium, maitre connard, 12ème dan, ceinture noire. Attention, rien à voir avec le connard de base, le connard economicus, ou le connard incompédant. Ici, on parle du connard des connards, le méta-connard, qui raisonne à des hauteurs inaccessibles au bon sens. On dira qu’il s’agit du second trouduc, trouduc 2.

Impossible de les confondre à priori. Et pourtant, ils se ressemblent tellement. Regardez bien les deux trouducs, vous ferez certes la différence sans problème, mais vous ne pourrez pas vous empêcher de leur trouver quelques points communs.

Le jeu des ressemblances

Trouduc 1 et trouduc 2 ont la même mission : vous faire ch..r. Un point commun qui en dit long sur l’exercice du pouvoir qu’ils exerceront sur vous, tous les jours ou presque, en fonction de votre indisposition à leur égard.

Trouduc 1 et trouduc 1 n’ont rien à vous dire de particulier. Mais, tous les deux vous invitent quand même à la réflexion. Trouduc 1 vous invite à une réflexion profonde, en immersion totale avec vous-même, à l’abri des regards, sur la cuvette. Trouduc 2 vous invite aussi à une réflexion particulière, persuadé que vous trouverez un sens profond à ses paroles, parce vous n’êtes qu’un trouduc.

Trouduc 1 et trouduc 2 peuvent manifester tous les deux une certaine irritation. Sauf que. Trouduc 1 peut être irrité, alors que trouduc 2 peut irriter. Tout l’inverse donc. Trouduc 1 est l’irrité, alors que trouduc 2 est l’irritant. Toutefois. Il existe le cas où trouduc 2 se retrouve lui-même irrité par trouduc 1, son propre trouduc donc. L’irritant est irrité. Trouduc est alors la plaie et le couteau, pour parler comme Monsieur spleen.

Trouduc 1 et trouduc 2 nous montrent tous les deux leur meilleur profil, mais sont pourtant assez dissemblables. Rien à voir à priori. Quoique. Il arrive que trouduc 2 soit peu aidé par dame nature, qu’il ait vraiment une tête de cul, nous amenant alors à le confondre avec trouduc 1. Moche et con, c’est pas de bol, mais c’est possible. Dans ce cas précis, trouduc 1 et 2 ne font qu’un trouduc en quelque sorte. Les deux faces, cachée et visible, d’une même pièce.

Le petit trouduc

Un dernier mot sur le petit trouduc, petit trouduc 2 en l’occurrence. Peut-être l’expression est-elle un poil excessive. En effet, il s’agit juste d’un petit con, un imbécile. Mais peut-être souhaite-t-on, en l’appelant ainsi, nous couvrir contre le risque qu’il devienne un vrai trouduc et finisse par nous faire ch..r ? En effet, peut - être petit trouduc 2 dispose-t-il d’un réel potentiel ? Dans ce cas, l’expression de petit trouduc doit être interprétée comme une promesse, tant il est vrai que le connard est rarement décevant.

Et puisqu’on est toujours le trouduc d’un autre, on n'ira pas plus loin dans l’analyse.