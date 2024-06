Trump a perdu les élections. Ce n'est pas un pari, ce n'est pas une prédiction, c'est une certitude. Cert article va aborder trois points essentiels : - les mensonges et la propagande trumpiste - le danger absolu de TRUMP et des MAGA - démonstration des raisons objectives que Trump a perdu les élections de 2024

Les mensonges et la propagande trumpiste

Des journalistes ont dénombré 30.000 mensonges de Trump lorsqu'il était au pouvoir. Un des premiers a été d'affirmer dans cette vérité alternative que jamais il n'y avait eu de monde dans les rues de Washington pour célébrer sa victoire. Toutes les photos aériennes ont démontré le contraire. Un des mantra de Trump est de dire que jamais il n'y avait eu autant, au choix, de soutien, de réussite, d'attaques contre un homme politique etc. Il passe les tests d'intelligence haut la main, il réussit partout où il passe, dans le monde aucun chef d'état n'a fait mieux que lui (et il a fait rire toute l'ONU avec cette déclaration tout comme Lavrov avait fait rire tous les Indiens présents à la conférence où il avait déclaré que la Russie avait été agressée). Les soutiens de Trump qui croient en ses mensonges sont aveuglés par l'hystérie du culte de la personnalité. Il applaudissent un homme qui se compare à Jésus, à mère Teresa (elle n'aurait pas pu supporter ce que lui supporte). Marjorie Taylor Greene autrement appelée Moscow Taylor Greene a déclaré quelle adorait Trump comme elle adorait Dieu, que Trump était comme Jésus crucifié (comme il le dit lui-même). Avaler de tels inepties est un exploit, que seuls peuvent accomplir les membre d'une secte. Les autres qui le supportent appartiennent à deux catégories : ceux qui ont peur de lui et ceux qui sont cyniques et pensent qu'ils auront quelque chose à gagner avec lui.

Venons en à tous les mensonges tant de Trump que propagés par ses soutiens. Le premier a été le vol des élections qu’il a légitimement et légalement perdues. Trump a été condamné pour diffamation pour avoir déclaré que Stormy Daniels mentait, qu'il ne la connaissait pas, qu'il ne l’avait jamais vue. Il a été condamné pour agression sexuelle, en outre 30 femmes l'ont accusé d'agression sexuelle, pour faire bonne mesure. Il a donc été condamné et continue à nier ce que le procès et les faits ont prouvé. Il a été condamné pour avoir fraudé à 450 millions de dollars dans l'état de New York. Il est poursuivi pour avoir emporté des documents top secret n'étant plus président des USA, pour avoir fait obstacle à la justice. Il est poursuivi par l’« espionnage Act », pour avoir soutenu une insurrection au Capitole et enfin il a été condamné pour 34 chefs d'accusation dans le dernier procès dans l'état de New York. On lit dans certains commentaires, on écoute les déclarations qui disent qu'en fait ce n'est que pour vulgaire histoire de cul avec une prostituée. En réalité le procès est tout autre. Tout d’abord il n'y a pas eu que Stormy Daniels dans ce procès mais deux autres cas : une autre femme et un concierge qui voulait divulguer l'existence d'un enfant adultérin caché. Les trois ont été payés pour se taire avec ce que l'on appelle un accord de non divulgation. Du reste il est amusant (et la contradiction ne fait peur ni à Trump ni à ses soutiens) d'entendre Trump hurler qu’il a dû payer, qu’un AND était légal or pourquoi signer cet accord si ce n'est pour cacher quelque chose et pourquoi avec une personne qu’il n'a jamais rencontrée ? Première déviation de la réalité, ce n'est pas une histoire mais trois. Deuxième distorsion de la réalité ce n'est pas pour la coucherie qu'il a été condamné mais pour avoir fait faire des faux en écritures comptables et pour avoir voulu cacher des faits qui lui aurait nuit pendant sa campagne électorale et donc par l'achat de ces silences il a voulu influer sur le cours des élections, et de façon illégale. Il n'est donc pas condamné pour une affaire de sexe mais pour fausse comptabilité et fraude de la loi électorale. Lorsqu'il déclare qu'il n'y a pas de preuves, c'est évidemment faux : enregistrements téléphoniques, enregistrements de conversations, documents, chèques signés de sa main, témoignages etc. Les preuves sont innombrables et accablantes. Du reste le jury n’a pas pris 24 heures pour le condamner tant c'était évident.

Trump et sa clique ont déclaré que c'était un procès politique or c'est un procès dans l'état de New York et non un procès fédéral. Biden n'a aucune influence sur qui que ce soit ou quoi que ce soit dans cet état. Le DOJ (Department of Justice) ne peut rien. La justice étatique est indépendante de la justice fédérale. Trump et sa clique ont ensuite accusé les jurés. Or il se trouve que parmi les jurés au moins deux étaient pour Trump. De plus non seulement ils sont tirés au sort mais en plus ses avocats ont participé au choix et pouvaient récuser ceux qui auraient pu être de mauvaise foi. Ils font très forts dans ce genre d'accusation puisque Trump va jusqu'à dire que le procureur n'a pas fait témoigner les bons témoins. Là on tombe de sa chaise tant c'est gros. Personne n'a jamais empêché les avocats de faire témoigner qui ils voulaient. Personne. Par ailleurs Trump avait déclaré ceci : tout accusé qui se réclame de 5ème amendement (qui permet de ne pas témoigner pour éviter de s'accuser soi-même) est coupable car s'il est innocent il n'a aucune raison de ne pas témoigner et ceci : bien évidemment qu'il témoignerait. Or Trump n'a pas témoigné. Et ensuite il s'est emberlificoté dans des explications sans queue ni tête pour expliquer pourquoi il ne l’avait pas fait. Menteur et lâche voici deux des caractéristiques de Trump.

Comme mensonge dangereux, car il attaque la justice américaine, les Fox News et autres media pro Trump ont diffusé une soi disant lettre d'un homme qui l'aurait reçue de son cousin déclarant que le juge, avant le verdict, aurait demandé au jury de condamner Trump et les féliciterait pour cela. La personne en question s'appelle Michael Anderson. Il se déclare lui-même comme un shit poster dont vous aurez ci-dessous la définition. Sans aucune précaution tous les media trumpistes ont repris cette fake news, ce hoax, cette fausse lettre écrite et publiée exactement pour l'effet obtenu. Et cette fausse information sera bien évidemment diffusée partout par les relais trumpistes et on verra fleurir dans les commentaires ici en France comme quoi ce procès était truqué.

Le fils de Biden, Hunter, vient d'être condamné par un jury pour 3 des 3 chefs d'accusation. Joe Biden, au contraire de Trump, a accepté le jugement et a déclaré qu'il ne gracierait pas son fils. Alors les fous de trumpistes, alors que cette condamnation annule toutes les théories de l'intervention de Biden dans ses procès passés ou à venir, en sont à dire maintenant que Biden est si machiavélique que ce procès, où son fils risque 25 ans de prison, n'est fait que pour masquer les turpitudes de toute la famille. Vous avez entendu parler des ces millions de corruption de Biden et de sa famille en Ukraine. Or cette affaire a été lancée par un Russe, source du FBI, Smirnoff, qui a reconnu ensuite que c'était à la demande de Moscou qu'il avait inventé de toutes pièces ces accusations. Il s'est donc avéré que ces accusations étaient mensongères. Quand les MAGA ont su que ce n'était que du vent, ils n’en ont pas moins continué en toute connaissance de cause à propager les accusations diffamatoires et mensongères. Ensuite quand il était trop évident que c’était faux, ils ont déclaré avoir d'autres preuves que l'on attend toujours. Et même mieux quand un représentant démocrate en pleine séance a demandé de mettre aux voix une procédure d'impeachment par la chambre des représentants contre Joe Biden, aucun des Républicains présents, aucun n'a voté pour cette proposition démontrant non seulement l’inanité de ces accusations mais qu’en plus elles ne tiendraient pas une seconde ce qui ne les empêche pas de continuer à attaquer Biden. On se demande comment ces hommes politiques peuvent se regarder dans une glace, comment - à part s'ils ont lavé leur cerveau - ils peuvent regarder leurs enfants dans les yeux sans rougir de honte.

Lors de sa campagne électorale Trump et son équipe ne cessent de mentir. Ici il a visité une bodéga ce qui s'est révélé faux, là une noire anonyme est venue le soutenir et il l'a prise dans ses bras alors que l'on apprend en fait qu'elle travaille pour les Républicains.

Pour illustrer l’article vous avez une photo. C'est une des quelques photos pathétiques de Trump. Sur cette photo, que je remets dessous, il sort de la Trump Tower et salue … salue le vide. Il n' y a personne tout comme il n'y avait personne aux abords du tribunal pour le soutenir alors qu'il avait pleuré pour que ses soutiens viennent en nombre. Il avait alors affirmé que la police empêchait les dizaines de milliers de supporters de venir. Faux. Il n'y avait personne comme aucun de ses enfants, ni sa femme ne sont venus le soutenir au procès.

Voici une autre photo qui est une sorte de résumé de l'illusion qu'est Trump. Photo tout autant pathétique. Trump est sur un parking faisant un signe à une foule dans un stadium comme si elle était là pour lui. On le voit tout seul sur ce parking à saluer. Or il s’agit d'une course de Nascar et le public n'est pas là pour lui mais pour la course.

Voici deux photos successives qui démontrent les mensonges de Trump et de ses soutiens. La première montre un meeting de Trump dans le New Jersey. Tous ses supporters racontent partout qu’ils étaient 100.000. La photo aérienne, la contenance officielle et légale du lieu prouvent qu'il y avait tout au plus 10.000 personnes. La seconde montre le meeting dans le Bronx où ces menteurs pathologiques déclarent qu'il y avait 35.000 personnes. Il y en avait au plus 2.500 et en plus il n'y avait que très peu de noirs, et en plus un grand nombre venait d'ailleurs, ses supporters qui le suivent partout. Trump, proche des voyous - il se compare fièrement à Al Capone -, a fait monter sur scène deux rappers : Sleepy Hallow et Sheff G, qui ont l’insigne honneur d’avoir été récemment inculpés avec 30 autres membres d’un gang pour 140 motifs dont 12 coups de feu et un meurtre. Enfin tant pour le premier meeting que pour le second, on voit un grand nombre de personnes présentes quitter ceux-ci pendant que Trump parle.

Trump se présente comme un grand négociateur et un grand homme d'affaires. Outre les quatre faillites retentissantes qu'il a subies, les fraudes fiscales partout où il passe (il est aussi poursuivi au Royaume Uni où il doit de l'argent et qu’il ne paye pas même après avoir été condamné par un tribunal, sans doute sous l'influence de Biden), il vient d'escroquer les petits épargnants. En effet, les journalistes qui ne comprennent rien à la bourse, ont déclaré qu'avec l'introduction en bourse de son media social Truth Social, il avait gagné 3 milliards de dollars. En réalité Trump a organisé ce que l'on appelle aux USA une opération de chèque en blanc. Vous utilisez une coquille qui est déjà cotée, cette société absorbe une autre. On dit chèque en blanc car les futurs actionnaires ne savent rien de la valeur de l’entreprise absorbée. Il s'agit de Trump Media et Technology Group. Trump en possède 58 %. À l'introduction elle est montée à plus de 60 US $. Les journalistes ont donc calculé le nombre d'actions possédées par Trump qu'ils ont multipliées par le cours. Or ils oublient deux choses : 1- Trump n'a pas eu les actions gratuitement. Il a fallu qu'ils les achète. Son gain n'est donc non pas la valeur du montant total des actions qu’il possède, mais diminué du coût d'acquisition. 2- Trump est obligé de garder ses actions six mois, soit jusqu'en septembre prochain, or aujourd'hui elle tourne autour de 40 $. Tout ceci est une vaste escroquerie car les actionnaires qui ont fait confiance de façon aveugle à Trump, vont tout perdre. Truth social a réalisé en 2023 4 millions de dollars de revenus pour 58 millions de pertes. Quant au premier trimestre 2024 les chiffres sont catastrophiques : 327 millions de dollars de pertes pour un chiffre d’affaires de 770.000 dollars. C'est encore pire que pour l'année d'avant. Aucune entreprise au monde ne peut résister à un tel désastre. Truth social n'a qu'à peine 2 millions de visiteurs uniques par mois et il en perd chaque jour. C'est un échec retentissant.

Le danger absolu de TRUMP et des MAGA

Trump est un psychopathe, menteur compulsif, serial failli, multi-récidiviste et d'un égocentrisme sans bornes.

Trump met en danger la démocratie, est le maître du chaos et de la violence. Il insulte, attaque tous ceux qui sont contre lui, promeut la violence. Il a lancé une insurrection contre la démocratie américaine et avec ses constantes attaques fallacieuses et mensongères contre la justice il affaiblit considérablement le pays et enclenche une scission extrêmement grave entre les Américains. La justice ne lui a jamais interdit de parler comme il le dit, mais lui a enjoint de cesser de menacer les jurés, d'attaquer les témoins, les juges, les procureurs et leur famille. Avant chaque journée du procès et après chaque journée, le fort Trump qui ne pouvait parler, faisait une conférence de presse et se plaignait comme un Caliméro de service comme quoi il faisait froid (c'était le seul de tous les présents à se plaindre) il parlait de Sleepy Joe, s'endormait pendant les audiences, il attaquait le procureur, le juge les traitant de corrompus. Il ne le faisait qu'à l'extérieur trop lâche pour le faire à l'intérieur de la cour sachant qu'à l'extérieur le 1er amendement le protégeait alors qu'à l'intérieur il aurait été poursuivi.

Ses fausses accusations sont gravissimes et tellement absurdes qu'il y a bien que les trumpistes pour avaler de telles énormités. Par exemple il a accusé Biden de vouloir le faire assassiner quand il y a eu une perquisition à Mar a Lago car sur le mandat il était indiqué qu'il était possible d'utiliser des armes létales en cas de danger imminent. La réalité est évidemment tout autre. Tous les mandats de perquisition du FBI contiennent cette mention qui est au contraire pour limiter l'usage de la force aux seuls cas de danger majeur. Cette injonction de tous les mandats a été aussi la même pour la perquisition de la maison de Biden. Et n'importe quel abruti de bas niveau comprendrait que si Biden voulait éliminer Trump il ne donnerait pas un ordre sur un mandat officiel par le FBI et de plus personne n’obéirait, sauf un trumpistes avec Trump au pouvoir, à un tel ordre. Enfin, au bénéfice total de Trump, ce qui ne se fait pas habituellement, la perquisition n’a eu lieu qu'en étant sûr que Trump ne serait pas en Floride, ni lui ni sa famille, au moment de la perquisition.

Trump est dangereux par sa réthorique mais aussi par ce qu'il entraîne avec lui. Voici ci-dessous une image éclairante à tous points de vue. Tout d'abord pour le message et ensuite car Trump Jr le reprend à son compte :

Trump déclare que la justice est à la botte de Biden car ce n'est qu'une projection. Lui-même a déclaré que dès qu'il serait au pouvoir (il serait dictateur le premier jour comme il l'a dit) il gracierait tous ceux qu'ils appellent des otages, des héros, des résistants, lui-même étant maintenant un prisonnier politique, les insurrectionnistes alors qu'il y a eu des morts. Il a déclaré qu'il nommerait un procureur général à sa botte. On voit même aujourd'hui comment les juges trumpistes font la justice. C'est le cas de la juge Cannon dans le procès en Floride. Elle a eu sa place grâce à Trump. Elle a, par deux fois, voulu empêcher les perquisitions, et a été retoquée. Depuis le début du futur procès elle fait toutes les manœuvres possibles pour le retarder, pour mettre des bâtons dans les roues du procureur. Par exemple elle a renvoyé le début du procès sans fixer de date alors que même les avocats de Trump étaient prêts à accepter un début de procès début août. Elle vient de donner un délai supplémentaire aux avocat de Trump pour fournir les noms et qualifications des experts alors que la première date avait été fixée en novembre repoussée début juin et donc repoussée à nouveau. Or si les avocats de Trump ne trouvent aucun expert c’est qu'aucun ne veut s'engager à suivre leurs directives qui seraient en réalité de prouver que la loi n'est pas la loi. Cette même juge a refusé de prendre une décision dans l'urgence pour intimer l'ordre à Trump de cesser de propager le mensonge comme quoi le FBI voulait l’assassiner car ces paroles étaient un danger pour les membres du FBI. On sait combien il y a de fous furieux parmi ses supporters. Elle est prête à sacrifier des vies pour satisfaire Trump.

Les dangers sont partout. En mai à Mar a Lago il y a eu une réunion secrète avec les grands pétroliers. Il a demandé un milliard de dollars pour qu'il fasse modifier les lois en leur faveur s'il arrivait au pouvoir. Le Sénat a lancé une enquête et attend les réponses des pétroliers.

Le danger va jusqu'à la Cour suprême. Deux juges sur six sont dans la tourmente. Le juge Alito car dans son jardin le drapeau américain a été mis à l’envers après l'insurrection du 6 janvier or cette façon de faire est un symbole de Stop The Steal, tous ceux qui considèrent que l'élection a été volée. De plus à sa résidence secondaire il y avait un autre drapeau (un arbre) symbole aussi des insurrectionnistes. Le lâche juge a accusé sa femme de l'avoir mis ainsi à cause d'une altercation avec des voisins. Il l'a écrit en réponse à une question du Sénat car il refusait de se récuser pour juger de l'immunité présidentielle. Or il est prouvé que ce drapeau avait été placé un mois avant l'altercation. Il est donc si ce n’est parjure pour le moins menteur avéré. Ce juge de la cour suprême n'est pas indépendant. Or il y a la majorité républicaine dans cette cour qui fait tout pour reculer sa décision pour aider Trump. Un autre juge, Thomas, a une femme, Ginni, qui a été totalement impliquée dans l'histoire des faux électeurs et dans l'insurrection. Il devrait lui aussi se récuser. Cela va encore plus loin pour lui. Il a reçu pour 4 millions de cadeaux des grands supporters de Trump. Il a oublié de déclarer ces cadeaux comme c'est la loi (la somme est monstrueuse, d’autres juges en sont reçu de l’ordre de dizaines ou de centaines de dollars) tout comme la juge Cannon a aussi oublié de déclarer, elle aussi, des cadeaux de la droite dure (hôtel de luxe) prétextant ensuite que c'était un problème informatique.

On le voit celui qui instrumentalise la justice c'est Trump. Ce qui est gravissime c'est lorsque l'avocat de Trump a été interrogé à la Cour suprême. Une juge lui a demandé si jamais le Président en exercice ordonnait l'assassinat d'un opposant politique ou un coup d’état par l’armée c'était couvert par l'immunité, cet avocat trumpistes a répondu : oui. C’est tout simplement ahurissant.

En politique étrangère Trump admire Kim Jung-un, Xi Jinping, Poutine et Orban. À cause de lui et de Johnson, l'Ukraine a dû attendre 7 mois pour une aide vitale qui, étant effective aujourd'hui, démontre quelle efficacité elle aurait été avant (à Kharkiv c'est la débandade russe). Des milliers de morts sont de sa responsabilité pour faire plaisir à Poutine. Les MAGA (Make America Great Again que l'on devrait traduire par Make Amerca Gore Again, tout comme le GOP (Great Old Party) a été justement nommé par certains Américains comme Gang Of Poutine) font de la désinformation et reprennent la rhétorique du Kremlin.

Démonstration des raisons objectives que Trump a perdu les élections de 2024

Il y a une chose que les analystes et supporters de Trump ne semblent ne pas avoir compris c’est le fonctionnement d'une élection ; tout comme il confondent un noyau dur, aussi vaste soit-il, avec l'ensemble des électeurs républicains. Alors je vais leur ouvrir les yeux (je plaisante c'est mission impossible). Même aux USA, pour chaque grand électeur il faut qu'il fasse 50 % des voix plus une pour être élu. Voilà 50 % des voix plus une. Et donc avec 50 % des voix moins une on perd. Et donc si a priori un candidat a hypothétiquement 50 % des voix plus une et qu'il en perd 2, il perd les élections. Or sur des dizaines de milliers de voix, ou des centaines de milliers de voix le pourcentage de voix à perdre est faible pour perdre les élections. Dans certains états il n'y a eu une différence que de 20 voix. Entre 2016 et 2020 Trump a perdu au global 7 millions de voix. Il en perdrait aujourd'hui 10 millions.

L'énorme confusion de tous ceux qui prédisent la victoire de Trump est dans la croyance que la partie fait le tout. Ils nous disent par exemple que la condamnation de Trump est un atout formidable pour Trump et que cela va le faire gagner. Ah bon ? Certes cela va galvaniser les fanatiques, cela va les conforter dans leur délire que c'est Biden qui a fait condamner Trump. Mais, nos bons amis oublient une chose c’est que chaque fanatique n'a qu'une voix et qu'ils soient convaincus ou sur-convaincus, qu'ils soient motivés ou sur-motivés, ils n'autant toujours qu'une seule voix et pas plus. Admettions que ces super fans représentent 90 % des électeurs républicains (c'est exagéré). Il en restent 10 %. Admettons que dans ces 10 % - ce serait faire l'injure de croire que ce ne serait pas le cas, les prendre pour des demeurés, des traitre à leurs convictions - certains ne pourront jamais voter pour Biden mais ne voteront pas pour Trump car ils sont pour préserver la démocratie contre un autocrate fou, leurs voix vont lui manquer, et si, en revanche, il y avait 20 % de ces 10 % qui voteraient Biden l’effet est double. Pour simplifier disons que grosso modo on a 100 pour les Républicains et 100 pour Biden. Trump ne récupèrera que 90 mais Biden 2 (ceux qui ont changé de camp). On se retrouvera donc à 90 contre 102.

Depuis le procès les sondages sont en faveur de Biden. Mais l'essentiel n'est pas là. Ce qu'il faut regarder c'est ce qui est sous les radars. De très nombreuses personnalités de haut rang chez les Républicains ont pris position contre Trump et vont même voter pour Biden. Il s'agit entre autres de Georges Bush, Dick Cheney, et Mike Vince, ancien vice président de Trump (ce n'est pas rien). Il s'agit de Paul Ryan, ancien speaker de la Chambre des représentants (ce n’est pas rien) en plus il l'a dit sur Fox News, les pro-Trump, menteurs pathologiques. Du reste Trump a demandé son renvoi de Fox News. Que tous les trumpistes nous disent par exemple, croyant que le mépris qu'ils expriment va changer quoi que ce soit, : mais qui sont-ils ? Ils ne représentent rien ? Cause toujours. Un ancien Président, deux anciens Vice-Présidents, républicains, bien évidemment que cela compte. Un ancien speaker, républicain donc le plus haut personnage des USA après le Président, bien évidemment que cela compte. Le nombre de ces personnalités de haut rang dont des membres de son ancien cabinet (ils savent donc de quoi ils parlent), des Sénateurs, des Représentants, des gouverneurs est impressionnant et tous ont connu Trump, l'ont vu de près et savent quel danger il représente. Ici cette longue, très longue liste.

Parmi tous les faits qui passent sous les radars des journalistes et au-dessus de la tête des trumpistes c'est par exemple ce groupe qui s'appelle : Republican voters againts Tump. Ils viennent de lever la bagatelle de 50 millions de dollars pour faire une campagne contre Trump.

Croire que la condamnation de Trump dans 34 cas se sera qu'en faveur de Trump est une aberration totale. Il est maintenant et à jamais the felon, le condamné. Le premier et seul Président des USA. Il est absolument évident que nombre de Républicains ne peuvent supporter l'idée d’avoir un Président condamné. C'est toujours cette confusion entre le noyau qui fait un bruit d'enfer et la périphérie qui sera de moins en moins silencieuse et qui va saper l'électorat potentiel de Trump. Là je fais le pari que lorsqu'il va dévisser dans les sondages cela ne s'arrêtera plus.

Plus éclairant encore. Dans les trois dernières Primaires du Parti Républicain, Nikky Haley, alors qu'elle n'était plus candidate a fait autour de 20 % des voix et 15 % au Nouveau Mexique alors que non seulement elle n’était pas candidate mais qu’en plus elle avait appelé à voter pour Trump se reniant. Donc même avec l'appui de Nikky Haley, Trump ne réunit que 85 % des voix qui plus est dans une Primaire fermée où seuls les adhérents ont le droit de voter. 60 % des électeurs de Nikky Haley déclarent qu’ils voteront Biden. C’est un signe catastrophique.

Enfin ce qui va apparaître au grand jour ce sont les problèmes cognitifs de Trump. Depuis le début ces problèmes augmentent mais les grands media américains protègent Trump en raccordant des bouts de discours afin que cela paraisse cohérent. Mais depuis quelques meetings Trump répète une même anecdote délirante qui n'a aucun intérêt et est hors sujet. Tout en voulant faire croire que son intelligence est sur-développée, il raconte qu'un de ses proches au MIT lui a posé la question de savoir ce qu'il devait choisir s'il était sur un bateau électrique en train de couler et qu'à dix yards il y avait des requins, entre mourir électrocuté - au passage il y a aussi une jeune femme avec ses jambes qui trempent dans l’eau dont on se demande ce qu’elle fait là - ou avalé par les requins. Il choisissait l'électrocution. C'est totalement dingo. Tout comme il déclare qu'Hannibal Lecter, l'abominable meurtrier en série, est un grand homme. Tout comme il considère les dictateurs de Russie, de Chine et de Corée du-Nord comme de grands hommes. Son égocentrisme est tel qu'à Las Vegas, alors qu'il faisait très chaud après avoir remarqué que cela pouvait gêner certains il s'est plaint en disant que personne ne se préoccupait de lui. Dans un autre meeting, alors qu'une femme s'évanouissait à cause de chaleur et avait besoin d'eau, il prend à côté de lui une petite bouteille, l’ouvre et boit. Lors de ce fameux meeting de Las Vegas il a déclaré tout simplement qu'il ne se préoccupait pas de ceux qui étaient là mais qu'il avait besoin de leur vote. C'est fou tant il est aveuglé par sa petite personne, l’agent orange. Personne ne peut croire que de telles déclarations reprises enfin par les media ne vont pas lui nuire. De même se croyant au-dessus de tout et de tous il est allé à la convention des Libertarians où il a leur a demandé en toute modestie de le choisir comme candidat (ce qui est statutairement impossible car on ne peut être candidat de deux partis) ou sinon de voter pour lui s'ils voulaient gagner. Il s'est fait huer du début à la fin malgré des Républicains qui étaient arrivés tôt pour squatter les premiers rangs. Sur 800 voix il en a fait 6 bien qu'il ait promis de gracier le créateur du site dans le Dark web, emprisonné à vie, pour la vente de drogue car les Liberatarians le voulaient.

Le comportement de plus en plus dingue de Trump, ses plaintes éternelles qui font de lui non un battant mais un Caliméro, sa société en bourse qui ruine ses supporters, ses attaques incessantes contre la justice, ses condamnations, les pontes républicains qui font campagne contre lui, les Primaires qui démontrent qu'il y a une forte résistance contre lui au sein du parti, le groupe des Republican voters against Trump, le fait qu'il ne faut qu’un tout petit pourcentage qui change de camp pour qu'il perde font que Trump a dores et déjà perdu les élections de 2024 et toutes les vociférations et insultes des trumpistes n'y changeront rien.