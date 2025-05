Tu casses, tu répares !

Emmanuel Macron s’est trompé sur toute la ligne. Il porte l’entière responsabilité de la situation ubuesque dans laquelle est notre pays : c’est-à-dire un pays désormais ingouvernable

Lol

Une fois pour toutes arrêtez de penser que ce qu’il fait est une erreur. La dissolution était programmée bien avant le 9 juin et elle avait précisément pour but de foutre un bordel monstre et de refiler son grisbi a un autre. Regardez le bilan de son passage en sept ans : endettement démesure et inutile du pays, gaspillage incroyable d’argent public, réduction de la fiscalité, des libertés individuelles, de la liberté d’expression , répression des opposants après la psychiatrisation, détournement des institutions, réductions de la.protection sociale via le détricotage de la sécu, les retraites et le.chomage, etc etc ...

Et maintenant on l’a dans le fondement

Comme dit plus haut, ce type est un psychopathe, on le sait depuis qu’il est ministre, on sait pour qui il bosse et ce que ces donneurs d’ordre veulent

Vous l’avez voulu, deux fois

C’est pas lui le con