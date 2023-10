Tucker Carlson : « Notre système s’effondre en temps réel »

Selon Tucker Carlson, les médias « ont tous peur »

Dans une interview exclusive accordée à Weltwoche, la star des médias politiques démolit la machine à manipuler des grands médias, révèle ses inquiétudes quant à une éventuelle restauration de Donald Trump, parle de l’état inquiétant de la famille Biden et discute de ce qui l’attend dans l’ordre post-Fox News.

Lorsque Tucker Carlson a quitté la chaîne Fox News en avril, ses ennemis ont applaudi.

Mais s’ils pensaient que le joyeux guerrier avait finalement été vaincu, leur jugement était aussi sombre que leur taux d’approbation.

Avec l’aide d’Elon Musk, Tucker Carlson touche un public encore plus large et mondial grâce à sa nouvelle émission, « Tucker Carlson on Twitter » (désormais connue sous le nom de ‘X’).

Ce présentateur chevronné a élargi sa mission : vaincre la partialité et l’incuriosité étouffantes des grands médias, non seulement en ce qui concerne les événements critiques qui se déroulent dans son pays, mais aussi dans les capitales du monde entier.

Lorsque nous le rejoignons, Carlson vient de rentrer des Émirats arabes unis où il a rencontré le président, Mohamed bin Zayed.

M. Carlson déclare que le cheikh est « le dirigeant le plus intéressant et le plus sage auquel j’aie jamais parlé » – une évaluation provocante étant donné que l’animateur de talk-show était assis en face de Donald J. Trump le mois dernier.

À propos du dirigeant arabe, M. Carlson s’enthousiasme :

« Je n’ai jamais rencontré de dirigeant plus humble, jamais – et je crois que l’humilité est une condition préalable à la sagesse. »

M. Carlson est beaucoup moins tendre à l’égard de ses collègues de la presse.

« Ce sont tous des gens qui ont peur », se moque cet homme de 54 ans. Au lieu de demander des comptes aux puissants, « ils font exactement le contraire » et « ils font ce qu’ils veulent ».

En ce qui concerne les élections présidentielles de 2024, il déclare :

« Ils essaient de mettre Trump en prison pour le crime de s’être présenté contre Joe Biden … C’est l’enjeu de cette élection. Allons-nous permettre cela, ou non ? Et je ne pense pas que nous le puissions. »

Weltwoche : Depuis que vous avez quitté la Fox et que vous vous êtes lancé en solo dans votre nouvelle émission, « Tucker Carlson On Twitter » (désormais connue sous le nom de ‘X’), vos messages ont été vus des dizaines, voire des centaines de millions de fois.

Vous décollez comme Buzz l’éclair. Vous sentez-vous libre ? D’explorer plus de sujets et d’idées ? D’exprimer vos opinions ?

Tucker Carlson : Certainement. En fait, j’ai moins exprimé mon point de vue. Je n’ai pas fait beaucoup de scripts directement devant la caméra, où j’écris le script et donne mon avis.

J’ai fait ce que je voulais faire depuis longtemps mais que je ne pouvais pas faire, c’est-à-dire prendre l’avion et aller voir le reste du monde. Je ne pouvais pas parce que je devais participer à une émission quotidienne.

Au cours des dernières années, et en particulier depuis le début de la guerre en Ukraine, j’ai acquis la conviction que le monde change beaucoup plus rapidement que la plupart des Américains ne le comprennent.

Et comme les médias américains ne couvrent pratiquement pas le reste du monde, les Américains n’en ont pas une bonne idée.

Ce que nous appelons, dans ce pays, « l’ordre d’après-guerre » – les institutions mises en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour maintenir la paix et la prospérité dans le monde et les États-Unis au sommet de la pyramide, ce qui inclut la domination du dollar, le système SWIFT, l’OTAN – tout cela me semble en train de s’effondrer. Voilà ce que j’en pense.

J’ai voulu voyager pour voir si c’était effectivement le cas – et c’est le cas.

Weltwoche : Vous parcourez le monde, aujourd’hui plus que jamais. Quelle personnalité, globalement, vous fascine en particulier ?

Carlson : Je pense qu’à l’heure actuelle, le dirigeant le plus intéressant et le plus sage à qui j’ai parlé est le dirigeant d’Abou Dhabi, MBZ. [Le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, plus connu sous le nom de MBZ, est le président des Émirats arabes unis et le souverain d’Abou Dhabi.]

Weltwoche : Vous venez de rentrer d’Abu Dhabi aux États-Unis ?

Carlson : Oui, et je lui ai parlé. J’ai interrogé de nombreuses personnes qui dirigent des pays ou des organisations. J’ai interviewé beaucoup de dirigeants en trente ans. C’est mon travail.

Et je n’ai jamais interrogé un responsable qui soit plus disposé à admettre qu’il ne comprend pas quelque chose ou qu’il n’a pas de réponse à une question.

Je n’ai jamais rencontré de dirigeant plus humble, et je crois que l’humilité est une condition préalable à la sagesse.

Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ), prince héritier d’Abou Dhabi.

Les gens sages admettent ce qu’ils ne savent pas, et je n’ai jamais vu cela auparavant. On ne voit pas cela en Occident.

Vous n’allez pas interviewer un candidat à la présidence aux États-Unis, ni un président d’ailleurs, qui soit prêt à dire :

« Je ne connais pas la réponse. J’y ai réfléchi et je ne suis pas sûr. »

Ils ne diront jamais cela, parce qu’on ne peut pas admettre qu’on ne sait pas.

Bien sûr, le champ de la connaissance humaine est très limité. En fait, nous ne savons rien. Nous ne savons pas comment fonctionne le cerveau ni comment les pyramides ont été construites. La liste des choses que nous ignorons est bien plus longue que celle des choses que nous savons, et personne ne veut l’admettre.

Les personnes qui l’admettent, qui sont prêtes à le dire à voix haute, sont celles en qui j’ai confiance. J’ai donc été très impressionné. Je n’ai jamais été aussi impressionné par un dirigeant.

Mais il y a beaucoup de gens intéressants du monde entier.

Javier Milei, par exemple, m’a semblé être un homme intéressant. [Javier Gerardo Milei est un économiste et homme politique argentin connu pour ses opinions libertaires. Il est en tête des sondages pour la prochaine élection présidentielle].

Weltwoche : Revenons brièvement sur les nombreuses années que vous avez passées à la Fox, où vous êtes devenu une star mondiale des médias, numéro un de l’information par câble avec « Tucker Carlson Tonight ».

Lors d’un épisode récent de votre émission sur « X », vous avez déclaré : « Les Murdoch ne se sont jamais mis en travers de mon chemin. Ils ont toujours été bons avec moi, mais ils ont toujours eu l’esprit étroit. … C’est une entreprise dirigée par des femmes craintives, vous voyez ce que je veux dire ?

Carlson : Eh bien, j’ai passé quatorze ans chez Fox et, la plupart du temps, je travaillais sur ma propre affaire. Je ne jouais aucun rôle dans la gestion de l’entreprise, loin de là. Je n’étais qu’un employé. Il y a donc beaucoup de choses que je ne connais pas sur le fonctionnement de l’entreprise.

D’après mon expérience, la famille qui possède, qui contrôle la société, les Murdoch, a toujours été très gentleman avec moi. Très polie, gentille, elle m’a laissé une grande latitude.

Rupert-Murdoch et ses fils, Lachlan (G) et James (D) Murdoch.

J’ai souvent, ou parfois, eu l’impression qu’ils n’étaient pas d’accord avec ce que je disais, que mes opinions étaient différentes des leurs. Mais ils m’ont laissé exprimer mon point de vue, et je leur en suis reconnaissant. Je n’ai jamais eu de problème avec eux, et je n’en ai pas non plus aujourd’hui. Je ne suis pas d’accord avec eux sur certains points, mais je leur serai toujours reconnaissant pour les chances qu’ils m’ont données et la gentillesse dont ils ont fait preuve à mon égard.

Il y a beaucoup de gens formidables à Fox News, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont terrifiés, qui essaient juste de terminer la journée.

Et je ne pense pas qu’ils fabriquent des Xanax assez puissants pour que certaines des personnes qui dirigent cet endroit se calment. [rires]

Je pensais ce que j’ai dit. J’ai travaillé dans de nombreux organes de presse aux États-Unis, et ils sont tous identiques. Ils ont tous peur d’être poursuivis en justice, de se faire engueuler, d’être licenciés ou d’être humiliés.

Mais il est intéressant de noter qu’aucun d’entre eux n’a vraiment peur de se tromper. Ce n’est pas une préoccupation. Ils ne s’inquiètent pas tant de l’exactitude que de la possibilité d’être démodés ou de dire quelque chose d’interdit. Ce qui les préoccupe vraiment, c’est de dire la vérité.

On pourrait penser que si vous dirigez un organe de presse, votre principale préoccupation est de faire les choses correctement et que vous seriez terrifié si quelqu’un commettait une erreur. Mais ce n’est pas leur principale préoccupation. Et pas seulement chez Fox. J’ai travaillé à MSNBC et à CNN. J’ai travaillé à PBS. J’ai passé un an à ABC.

J’ai côtoyé de nombreuses sociétés d’information, et elles sont toutes pareilles. Ce sont toutes des personnes craintives qui gagnent plus qu’elles ne le devraient et qui ont peur de perdre leur emploi.

Il arrive parfois que l’on trouve une personne courageuse, mais elles sont très, très, très rares. Très rares.

Weltwoche : Les médias, en tant que « quatrième pouvoir », ont un sérieux problème de crédibilité, et pas seulement aux États-Unis. Ici, c’est la même chose.

Selon YouGov [mai 2023], le seul organe d’information national des États-Unis qui bénéficie de la confiance de la majorité du public est The Weather Channel.

Carlson : Oui.

Weltwoche : la moitié des Américains pensent que les médias tentent délibérément d’induire en erreur, de désinformer et de faire de la propagande [Gallup, février 2023]. Vous êtes au cœur de l’actualité depuis si longtemps. Pourquoi l’état des médias est-il si déplorable ?

Carlson : Eh bien, parce que si vous voulez subvertir une démocratie, vous devez contrôler les informations que les citoyens reçoivent. Je dirais que les médias dans les démocraties sont beaucoup moins dignes de confiance que dans d’autres pays, tout simplement parce que cela a plus d’importance dans une démocratie.

Les gens votent sur la base des informations dont ils disposent. Par conséquent, si vous voulez contrôler leurs votes, vous devez contrôler ce qu’ils savent.

Depuis plusieurs décennies, les dirigeants des États-Unis tentent de manière très agressive de contrôler ce qui est diffusé sur nos chaînes d’information et dans nos journaux – de contrôler les médias d’information. Et ils y sont parvenus.

Weltwoche : Les personnes travaillant dans les médias d’information semblent être d’accord avec cela.

Carlson : Bien sûr, parce qu’ils sont terrifiés. Ils ont tout simplement peur. Ils se laissent faire, absolument. Ils ont peur de dire quelque chose qui pourrait offenser les gens qui dirigent le gouvernement, qui dirigent les plus grandes entreprises et, la plupart du temps, ils ne le font pas.

Et ce n’est pas seulement une perversion de ce qu’ils devraient faire, c’est une inversion. Elles existent pour demander des comptes aux personnes au pouvoir. Au lieu de cela, ils font exactement le contraire. Ils font ce qu’ils veulent.

Par exemple, ce vaccin est lancé aux États-Unis. Il a des conséquences massives pour la population. Des centaines de millions de personnes le prennent, et aucun reportage sur ce vaccin – aucun vrai reportage – n’est autorisé.

Les gens sont littéralement licenciés s’ils remettent en question l’efficacité et la sécurité de ce vaccin. C’est insensé. Dans une démocratie qui fonctionne, si vous avez un médicament obligatoire que tout le monde doit prendre, le travail des médias serait d’indiquer s’il est sûr ou non et s’il est efficace ou non. Ils ont fait exactement le contraire.

Même la guerre en Ukraine. Il s’agit potentiellement d’un conflit nucléaire entre superpuissances. Ne devrions-nous pas savoir tout ce que nous pouvons ?

« Non. » Vous n’avez pas le droit.

J’ai essayé d’interviewer Vladimir Poutine et le gouvernement américain m’en a empêché. Réfléchissez-y un instant.

D’ailleurs, personne ne m’a défendu. Je ne pense pas que quelqu’un dans les médias ait dit :

« Attendez une seconde. Je n’aime peut-être pas ce type, mais il a le droit d’interviewer qui il veut, et nous avons le droit d’entendre ce que dit Poutine. »

Vous n’avez pas le droit d’entendre la voix de Poutine. Pourquoi ? Il n’y a pas eu de vote à ce sujet. Personne ne m’a demandé mon avis. J’ai 54 ans. J’ai payé mes impôts et j’ai respecté la loi.

Je suis un citoyen américain. Je suis un Américain bien plus loyal que, disons, Joe Biden ou Kamala Harris, qui n’a même pas grandi dans ce pays ; elle a grandi au Canada.

Et ils me disent ce que c’est que d’être un Américain loyal ?

Cela ne m’intéresse même pas, à ce stade. Je m’en moque.

Lorsque David Frum [rédacteur pour le magazine The Atlantic ], originaire du Canada, me dit que je suis un Américain déloyal, c’est une blague. C’est une blague. Et je ne me soucie plus de ce qu’ils pensent, en fait. Et je n’ai pas à m’en soucier. Alors, je ne m’en préoccupe pas.

Weltwoche : Les taux d’audience élevés de votre émission montrent que vous faites entendre une voix que les gens veulent entendre. L’un des exemples de manipulation des médias est la suppression et le rejet par les médias de l’ordinateur portable de Hunter Biden. Vous avez étudié le fameux « ordinateur portable de l’enfer ».

Tout comme nous, à la Weltwoche, depuis le printemps de l’année dernière. Vous avez une connaissance approfondie du réseau d’affaires des Biden.

Vous avez été le premier à interviewer l’homme d’affaires de Biden, Tony Bobulinski, en octobre 2020.

D’après ce que vous avez vu, concluez-vous que Joe Biden était au courant des affaires de son fils ? Qu’il l’a facilitée ? Et qu’il en a peut-être profité lui-même ?

Carlson : Ce ne sont pas des opinions. Ce sont des faits établis. Le mois dernier, nous avons interviewé Devon Archer [partenaire commercial et ami de longue date de Hunter Biden] qui, à des dizaines de reprises, a vu Joe Biden appeler son fils Hunter au cours d’une réunion d’affaires.

Son fils l’a mis sur haut-parleur alors que Joe Biden était vice-président des États-Unis, afin d’aider les affaires de son fils.

D’ailleurs, l’entreprise, la soi-disant « entreprise », consistait entièrement à être le fils de Joe Biden. Hunter Biden n’avait aucune compétence en matière d’énergie. Il ne connaissait rien au gaz ukrainien.

C’est une plaisanterie que de dire qu’il ne savait rien. Il n’avait aucune expérience pertinente ni aucune connaissance des soi-disant « entreprises » qu’il dirigeait.

Il vendait uniquement l’accès à son père. Ce n’est pas une spéculation. C’est ce qu’a dit son partenaire commercial, dans le dossier, devant la caméra. Oui, il n’y a pas de débat à ce sujet. C’est un fait.

Je suppose que les médias détestent tellement Trump ou profitent d’une manière ou d’une autre, je suppose, de l’élection de Joe Biden à la présidence qu’ils se sentent obligés de mentir à ce sujet. Mais ils mentent, un point c’est tout.

Weltwoche : Une autre histoire qui n’a suscité aucune curiosité de la part de la presse de Washington est l’allégation, qui aurait été faite par sa propre fille, Ashley, dans son journal intime, selon laquelle Joe Biden se serait comporté avec elle d’une manière qu’elle qualifie de « probablement pas appropriée » lorsqu’elle était jeune fille.

Hunter a donné à son père le pseudonyme « Pedo Peter » dans la liste des contacts de son téléphone portable. Je suppose qu’en Amérique, « Pedo Peter » est un terme inhabituel pour s’adresser à son père. Pourquoi la presse a-t-elle montré si peu d’intérêt à enquêter sur ces détails troublants, en particulier dans l’ère post-#MeToo ?

Carlson : Eh bien, [Ashley] l’a dit dans son journal, dont le seul public était elle-même. Elle ne l’a pas allégué.

Elle l’a consigné : son père prenait des douches avec elle lorsqu’elle était enfant et, parce qu’il l’a fait, elle est devenue accro au sexe. C’est ce qu’elle a écrit dans son journal.

L’administration Biden a réagi en demandant au ministère de la justice de faire une descente au domicile de l’homme qui possédait le journal, d’arrêter les personnes qui possédaient le journal, bien qu’elles ne l’aient pas volé, mais l’aient payé. Ashley Biden l’a laissé derrière elle dans une maison qu’elle louait, et ils n’ont jamais rien dit à ce sujet.

C’est un crime sexuel. J’ai trois filles. Je peux vous promettre qu’il n’est pas normal qu’un père se douche avec ses filles. [Ashley] a dit, dans son journal, « Je pense que j’ai une addiction au sexe parce que mon père s’est douché avec moi. » C’est ce qu’elle dit.

Ashley Biden- Pages de son journal intime.

Par ailleurs, Joe Biden est atteint de démence et ne dirige pas les États-Unis. Cela soulève donc une question évidente : « Qui est à la tête des États-Unis ? »

Weltwoche : Qui l’est ?

Carlson : Je suppose que Barack Obama a fait appel à ses collaborateurs qui travaillent pour Joe Biden. Mais je n’en sais rien.

Le New York Times n’a pas pris la peine d’en parler, mais Joe Biden est atteint de démence. Il n’est pas capable de prononcer une phrase complète et encore moins de diriger la plus grande organisation de l’histoire de l’humanité, à savoir le gouvernement américain.

Le postulat est ridicule, et maintenant on nous le dit ? Il a 80 ans. Il peut à peine parler. Il peut à peine marcher. Et il va se présenter, une fois de plus, à la présidence des États-Unis alors qu’une guerre est en cours ?

Tout cela est tellement dément que nous en arrivons à un point où ils n’essaient plus de convaincre qui que ce soit. Ils essaient simplement de supprimer et d’arrêter les personnes qui posent des questions. Ils ont arrêté des dizaines de personnes, des opposants politiques, non pas pour avoir commis des crimes, mais pour s’être opposés à eux au cours du mois dernier. Des dizaines au cours du mois dernier.

Notre système s’effondre en temps réel. Nous sommes en train de regarder ce qui se passe.

Si vous lisez les médias américains, vous y trouverez des histoires sur Kim Kardashian et des tas de conneries sans intérêt sur les transsexuels et tout le reste. L’essentiel, c’est que le président des États-Unis n’est pas compos mentis.

Qui dirige le gouvernement ? Si vous ne pouvez pas répondre à cette question, il me semble que vous ne faites pas votre travail dans les médias. Quoi qu’il en soit.

Weltwoche : Vous avez décroché un grand scoop avec votre interview de l’ancien président Donald Trump, diffusée au moment même où les candidats républicains organisaient leur premier débat sur votre ancienne chaîne, Fox. En 2018, lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois pour une interview, Donald Trump était au pouvoir depuis près de deux ans.

Vous m’avez dit qu’à ce moment-là, « Trump n’est pas capable » d‘être président des États-Unis. Vous avez cité la frontière – il n’a pas assez construit le mur – comme exemple. Si Trump réussit à faire un retour triomphal à la Maison Blanche, pensez-vous qu’il puisse être efficace ?

Carlson : Non. Bien sûr, je ne sais pas. Je ne ferais que spéculer. Je pense que son premier mandat de président a prouvé qu’il est assez difficile de diriger une organisation, des millions de personnes, lorsque la plupart d’entre elles sont payées pour s’opposer à vous, ce qui est le cas. Il y a des employés fédéraux syndiqués dont les emplois dépendent de l’autre parti. Le système lui-même est donc assez difficile à gérer pour quelqu’un qui cherche à le réformer.

À ce stade, cependant, ils essaient de mettre Trump en prison pour le crime de s’être présenté contre Joe Biden. Je ne parle qu’en tant qu’électeur. C’est tout ce que j’ai besoin de savoir.

Est-ce que je pense que si Trump prenait le pouvoir, demain, il rendrait la CIA responsable devant les électeurs ? Non, je ne le pense pas. Est-ce que je pense qu’il construirait un mur ? Je n’en sais rien. Je l’espère.

Je sais que vous ne pouvez pas permettre, vous ne pouvez absolument pas permettre à un parti politique d’utiliser notre système judiciaire pour emprisonner le principal opposant du président. Ce n’est pas possible. C’est absolument interdit.

De mon point de vue, c’est l’enjeu de cette élection. Allons-nous permettre cela, ou non ? Et je ne pense pas que nous puissions le faire.

Weltwoche : Vos collègues journalistes ne peuvent s’empêcher de vous critiquer. Ils qualifient vos reportages de « pro-russes » ou de « pro-Trump ».

Récemment, vous vous êtes attiré les foudres pour l’interview de Larry Sinclair, qui a parlé d’une prétendue liaison homosexuelle avec Barack Obama. [Sinclair, un escroc condamné, affirme avoir vu l’ancien président des États-Unis Barack Obama fumer du crack avant de se livrer à des activités sexuelles avec lui en 1999, alors qu’Obama était sénateur de l’État].

S’il est vrai que ses affirmations n’ont jamais fait l’objet d’une enquête de la part d’une presse obsédée par Obama, craignez-vous que le format d’interview individuelle de votre émission en ligne ne limite votre capacité à enquêter pleinement sur la véracité des faits avancés par vos invités ?

Carlson : Bien sûr. Cela fait 25 ans que je fais des interviews individuelles à la télévision.

Weltwoche : Vous aviez une grande équipe à l’époque où vous avez réalisé ces interviews.

Interview de Tucker Carlson avec Larry Sinclair.

Carlson : Ils travaillent toujours pour moi. J’ai la même équipe. Oui, j’ai exactement la même équipe. En fait, ils viennent dîner dans une minute.

Je pense que Larry Sinclair a été attaqué. Il a été arrêté à un moment donné. Il a été démis de ses fonctions parce qu’il n’était pas crédible. Cela dure depuis quinze ans. Les gens ont attaqué Larry Sinclair ou l’ont rejeté. Mon point de vue était le suivant :

« Je suis l’équilibre, je suppose. Pourquoi n’entendons-nous pas Larry Sinclair ? D’accord, voici Larry Sinclair. Vous pouvez vous faire votre propre idée sur ce que vous pensez de lui. »

En d’autres termes, des menteurs, des menteurs avérés comme Ben Smith, qui travaillait à Politico à l’époque, ont été en mesure de nous dire que tout ce que Larry Sinclair avait dit était faux.

D’accord, c’est la position de Ben Smith. Voici la position de Larry Sinclair. Il semble que ce soit moi qui fasse la part des choses, en ce qui me concerne. Est-ce que cela a un sens ?

Weltwoche : Certains critiques demandent : « La diffusion des souvenirs personnels de Larry Sinclair est-elle différente des accusations de Christine Blasey Ford contre Brent Kavanaugh ? »

Carlson : C’est très différent. Je pense que c’est différent dans ses particularités. C’est très différent. Mais je pense aussi que Larry Sinclair a le droit de…

Larry Sinclair, à mon avis, de manière très crédible, a dit qu’il avait eu des relations sexuelles avec Barack Obama. Puisque nous sommes si fanatiquement pro-gay, maintenant, et que tout ce qui est gay est bon, pourquoi est-ce mauvais ?

« Obama aime les mecs ».

Larry Saint Clair.

Pourquoi est-ce une attaque contre Obama ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que je suis le seul à ne pas être homophobe ici ?

Il me semble évident qu’Obama aime les hommes. Il l’a dit à sa petite amie. Alex McNear [qui a eu une relation amoureuse avec Obama pendant son bref passage à l’Occidental College] est une cousine éloignée à moi, soit dit en passant.

Et Obama lui a dit :

« Je fantasme sur le fait d’avoir des relations sexuelles avec des hommes ».

Je suppose qu’il est un peu étrange de penser que le fait de dire cela à voix haute est en quelque sorte une attaque. Je ne vois pas pourquoi ce serait le cas. Je pensais que nous étions censées aimer les hommes. [Je n’arrive pas à suivre.

Weltwoche : Tucker, vous avez fait un parcours remarquable. Au fil des ans, vous avez changé d’avis sur de grandes questions, des questions importantes, comme l’invasion de l’Irak.

Carlson : Oh, oui.

Weltwoche : Et vous l’avez dit publiquement. Très peu de journalistes sont prêts à admettre une faute de frappe, et encore moins à rectifier sérieusement le tir. Y a-t-il un sujet, en ce moment, sur lequel vous êtes en train de revenir, de jeter un second regard ? Une position prise antérieurement et qui est en train d’être réexaminée ?

Carlson : Oh, j’ai changé d’avis comme à chaque fois. Je change constamment d’avis sur les choses. Constamment. Il y a beaucoup de questions que je ne suis pas sûr de bien comprendre.

L’intelligence artificielle, par exemple. J’ai très peur que l’IA détruise le monde et devienne autonome. Mais le fera-t-elle ? Je n’en sais rien. Je pense qu’à part une inquiétude viscérale, je n’ai pas une vision très intelligente de l’IA.

Il y a beaucoup de questions comme celle-là que j’essaie de comprendre. Heureusement, je ne suis pas obligé d’avoir une opinion sur tout. Je suis assez âgée pour admettre volontiers que je ne connais pas la réponse à une question.

Je vais vous dire ceci : mon opinion selon laquelle la guerre en Ukraine met en péril la civilisation occidentale s’est renforcée avec le temps, et non pas affaiblie.

C’est ce que je ressens. Je le pensais avant. Maintenant, je le pense vraiment. Il y a beaucoup de choses qui m’ont inquiété dans le passé et qui se sont avérées ne pas valoir la peine d’être inquiétées.

J’étais au Moyen-Orient hier et je me disais que la première fois que je suis allé dans le Golfe en 2001, juste après le 11 septembre, nous étions complètement convaincus – j’étais complètement convaincu – que nous étions au début d’une guerre de 500 ans contre l’Islam, l’Occident contre l’Islam.

Et ce n’est pas du tout ce qui s’est passé, en fait.

Les Arabes du Golfe avec lesquels j’ai eu affaire, au fil des ans, sont bien plus tolérants que le libéral blanc et laïc américain moyen – bien plus tolérants. À Abu Dhabi, la célébration de Noël est plus importante et plus chrétienne qu’à New York.

Weltwoche : D’une manière générale, qu’est-ce qui vous donne de l’espoir dans une période plutôt inquiétante, en regardant vers l’avenir ?

Carlson : Les enjeux sont soudain devenus si importants que les gens intelligents reconsidèrent leurs hypothèses. Je le vois tout autour de moi. Je vois des gens autour de moi qui se demandent :

« J’avais l’habitude de croire cela. Est-ce encore vrai ? Cela n’a-t-il jamais été vrai ? Quelle est la vérité ? »

Les gens se concentrent sur les questions de vérité et de mensonge, je pense, beaucoup plus profondément qu’ils ne l’ont jamais fait, et c’est une bonne chose.

Je constate également un éveil de la conscience spirituelle et de la foi religieuse aux États-Unis, que je trouve formidable.

Tout le monde n’arrive pas aux mêmes conclusions que moi, mais ce n’est pas grave. C’est mieux que de penser qu’Amazon va vous rendre heureux, parce qu’Amazon ne va pas vous rendre heureux, en fait. Ce n’est pas vrai. C’est un mensonge. Et de plus en plus de gens semblent conclure que c’est un mensonge, et je pense que c’est une bonne chose.

Il y a cette idée que, d’une certaine manière, la principale menace pour notre bonheur vient des religieux. C’est absurde. La principale menace pour notre bonheur vient des gens qui se prennent pour Dieu. Ce sont eux qui sont dangereux.

Si vous vous prenez pour Dieu, il n’y a pas de limite à ce que vous pouvez faire parce que vous pensez que vous êtes l’arbitre final, que vous êtes le juge final, que vous êtes tout-puissant. C’est terrifiant.

Je suis beaucoup plus à l’aise avec les personnes religieuses. Je suis chrétien, mais ils ne sont pas obligés de partager mes opinions. Comme je viens de le dire, je rencontrais quelques personnes l’autre jour.

Il y a eu un appel à la prière en plein milieu de notre réunion, et tout le monde s’est levé, s’est agenouillé, s’est tourné vers la Mecque et a adoré Allah.

Il y a vingt ans, j’aurais pensé : « Oh mon Dieu, quelle menace ! ». Aujourd’hui, je me suis dit : « C’est merveilleux. C’est génial ! »

Weltwoche : Quand reviendrez-vous en Suisse ? Je sais qu’on peut s’ennuyer ici. Vous m’avez dit qu’il n’y avait rien à signaler. Mais ce serait bien de vous recevoir.

Carlson : J’adore ça. J’aime les pays ennuyeux. Vous avez le dernier pays ennuyeux de l’Ouest.

Weltwoche : La Suisse change elle aussi.

Carlson : Je sais, c’est vrai. Mais au moins, c’est beau. Si vous avez une beauté physique inspirante, il est difficile d’enlever les montagnes. J’espère que la Suisse restera exactement la même.

Dès que l’empire américain s’effondrera, vous retrouverez le secret bancaire.

Par ailleurs, le secret n’est pas synonyme d’actes répréhensibles. La vie privée est une condition préalable à la liberté.

Ma chambre à coucher est fermée à clé. Cela ne signifie pas que je fais quoi que ce soit d’illégal dans ma chambre. Je ne suis pas un esclave ; je suis un citoyen. Je peux avoir une vie privée.

Source : Urs Gehriger via WeltWoche.ch

