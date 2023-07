Twitter devient X : le saut dans l’inconnu

Désormais, faire un/du « X » ne sera pas nécessairement immoral et n’impliquera plus d’exhiber des prouesses à caractère sexuel devant une caméra. L’attribution du copyright sur le site internet twitter.com se fait au crédit du nouveau nom de Twitter, X Corp. Le logo à l’oiseau bleu est remplacé par un X majuscule, même si certaines pages du sites ne sont pas encore mise à jour. Si vous tapez x.com dans votre barre d’adresse, vous serez redirigé par défaut vers twitter.com.

Bien sûr, Elon Musk a payé assez cher pour pouvoir rebaptiser la société qu’il détient. Mais tout de même, il y avait un paradoxe inhérent que le nom Twitter illustrait bien. Un tweet, c’est pépiement. Et l’idée de base de Twitter , c’est de créer une agora virtuelle où chacun pépie et interagit sur les pépiement des autres. Et une agora, c’est une lice où il faut combattre en débattant, où promouvoir son savoir ou ses idées ou ses croyances. Avec comme éventuelle récompense le retour narcissique positif de constater que votre tweet est beaucoup lu, aimé, commenté, rediffusé, et parfois aussi, trollé. Donc le but, c’est que le pépiement fasse autant de bruit que le brame d’un cerf ou le barrissement d’un éléphant, et vous procure une dose salutaire d’endorphines. Oui, Twitter est addictif.

Les pépiements ont enflé avec le temps. Au départ les contraintes de concision étaient sévères : 140 caractères maximum, la publication d’image venant en grappiller une vingtaine. Il était nécessaire de condenser son expression en répliques fulgurantes. Elle se sont relâchées. Nous avons vu le doublement du nombre de signes, la capacité de poster des vidéos jusqu’à deux minutes et vingt secondes, puis avec les comptes à titre onéreux la suppression de ces barrières, la création de ces audioconférences virtuelles. Tout mouvement présente des avantages et des inconvénients. Twitter devient un média plus complet où l’expression gagne en richesse, en capacité de véhiculer de la nuance. Tant mieux, et tant pis pour l’effort de synthèse qui n’est plus nécessaire. Le plus grand changement reste que Twitter se livre à une opération « mains propres » qui démontre la collusion entre les entreprises de Big Data et une administration américaine dévoyée et corrompue. Bien sûr, le silence radio ou presque des médias officiels en France est assourdissant .

Quelques petites conclusions :

X, c’est le point d’arrivée sur la carte au trésor. Twitter reste, malgré des défections, le lieu génial de la promesse où chaque gueux peut interpeller chaque nanti, chaque puissant, même si ceux-ci n’y sont présents que par prestataire interposé. La promesse, c’est que tous peuvent débattre avec tous. C’est donc un champ de bataille et tant mieux si l’environnement technique n’est pas partisan dans ces joutes quand il l’était avant ce rachat. C’est aussi, possiblement, un lieu de partage où du vrai, du juste, du beau et du bon trouvent un canal de diffusion.

X, c’est la rature en forme de croix de Saint-André sur la copie jugée fautive. Puisse-t-elle frapper d’infamie la copie des censeurs en bande organisée ! Il y a trop de médias officiels, de fact-checkers, de réseaux sociaux des GAMAM qui imposent un discours unique. Les petits soldats du système promettent même plus de censure pour préserver l’unicité des narratifs futurs . La censure n’est pas un fantasme de complotiste, cf. l’éviction de Robert F. Kennedy de YouTube .

X, c’est l’inconnue en mathématique, la valeur qu’il faut trouver pour résoudre l’équation. Les efforts que nous faisons pour découvrir cet X sont la confrontation des idées, le débat. C’est un processus vertueux si nous y entrons en prenant le risque de réévaluer nos certitudes à l’aune de celles d’en face, avec respect. Avec pugnacité aussi !

Questions pratiques : quelle conjugaison pour le verbe à créer « Xer », pour publier un pépiement sur le réseau social d’X Corp. ? Et doit-il conserver sa majuscule même en milieu de phrase ?

