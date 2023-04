Twitter Files : le dr Anthony Fauci « a menti sous serment »

Le Dr Fauci a nié sous serment utiliser les réseaux sociaux alors qu’il était impliqué dans la stratégie Twitter de Big Pharma et de la Maison Blanche

L’épisode tant attendu des « Twitter Files » nous est présenté par le journaliste Paul Thacker, ancien enquêteur principal du sénateur Chuck Grassley, via The DisInformation Chronicle.

Lorsque Elon Musk a tweeté « Mes pronoms poursuivent/Fauci« en décembre dernier, ce dernier a déclaré sur Fox News qu’il n’avait aucune idée de ce dont parlait le PDG de Twitter.

1) Twitter Files #FauciPharmaFiles



Last December, @elonmusk sent out his viral tweet about Fauci.



Fauci went on Fox News and said he had "no clue what [Elon] was talking about." pic.twitter.com/L0RIZVRsEO — Paul D. Thacker (@thackerpd) April 20, 2023

Traduction :

« Beaucoup de gens disent beaucoup de choses sur moi et sur Twitter », a déclaré M. Fauci à Fox News.



« Je n’ai jamais eu de compte Twitter. Je n’ai pas l’intention d’en avoir un et je n’ai rien à voir avec Twitter. Je ne sais donc pas de quoi ils parlent lorsqu’ils disent cela. ».

M. Fauci a fait des déclarations similaires au cours d’une déposition de près de 7 heures.

Sous serment, celui qui était alors le conseiller médical du président Biden a nié utiliser Twitter ou même prêter attention aux médias sociaux :

« Je n’utilise pas les médias sociaux. »,



« Comme je n’ai pas de compte Twitter, je ne vois pas les tweets.« ,



« Je suis tellement éloigné des médias sociaux… Je n’ai jamais été impliqué dans ce genre de choses. »,



« Les médias sociaux et Twitter, je vous l’ai dit, je n’ai pas de compte Twitter. Je ne tweete pas. Je n’utilise pas Facebook. Je ne fais rien du tout. ».

Ce n’est pas vrai, si l’on en croit un nouveau dossier Twitter découvert lors d’une visite au siège de Twitter à San Francisco, qui montre qu’Anthony Fauci a repris le compte Twitter de la Maison Blanche.

« Anthony Fauci a repris le compte de @WHCOVIDResponse », peut-on lire dans une mise à jour mensuelle interne de Twitter sur le COVID-19.

4) But in an internal Twitter report in March 2021, the company revealed "Dr. Anthony Fauci did an account takeover for @WHOCOVIDResponse."

This runs contrary to Fauci's public statements and sworn deposition given on Nov 23, 2022. pic.twitter.com/SbeKnNOJRx — Paul D. Thacker (@thackerpd) April 20, 2023

La mise à jour mensuelle de Twitter documente également le travail effectué avec Johnson and Johnson sur la « stratégie de messagerie » pour aider à commercialiser le vaccin COVID-19 de la société pharmaceutique – une action qui s’est produite quelques mois seulement après que Twitter a commencé à supprimer et à étiqueter les tweets qu’il considérait comme de la « désinformation » sur les vaccins.

Au cours de l’été 2021, Johnson and Johnson a commencé à faire pression sur Twitter pour commercialiser plusieurs produits pharmaceutiques.

Dans un autre dossier Twitter, un avocat principal de Twitter, qui a assuré l’interface avec le FBI pour l’application et la suppression de la « désinformation », a fait l’éloge de M. Fauci auprès des avocats de Twitter en tant que « principale voix de confiance » de l’Amérique sur le COVID-19.

Un coup d’œil derrière le paywall …

Les procureurs généraux de la Louisiane et du Missouri ont poursuivi le gouvernement fédéral en mai 2022, affirmant que les agences étaient de connivence avec les entreprises de médias sociaux pour « censurer et supprimer la liberté d’expression, y compris les informations véridiques liées au COVID-19, à l’intégrité des élections et à d’autres sujets, sous prétexte de lutter contre la « désinformation ».

La Louisiane et le Missouri ont été autorisés à faire témoigner Anthony Fauci sous serment après une bataille juridique acharnée au cours de laquelle il a constamment affirmé qu’il ne se souvenait pas des informations.

L’administration Biden a cherché à garder les procédures judiciaires secrètes

Des courriels montrent que lorsqu’un journaliste a contacté Fauci pour lui demander pourquoi il ne se souvenait pas de détails clés sur sa gestion de la pandémie lors de sa déposition, Fauci a envoyé un courriel à ses collègues du NIH, « Tant pis pour la confidentialité ».

Les États ont publié la déposition de M. Fauci en décembre dernier, notant que ce dernier a dit « je ne me souviens pas« 174 fois, notamment lorsqu’il a été interrogé sur des courriels qu’il avait envoyés, des interviews qu’il avait données et des documents importants qu’on lui avait montrés.

En lisant la déposition, j’ai constaté que Fauci a nié, à plusieurs reprises, toute interaction avec les médias sociaux. En voici un exemple :

– Q. Permettez-moi de vous poser la question suivante : vous êtes-vous déjà inquiété de ce que les gens pouvaient dire sur les réseaux sociaux à propos de l’origine du virus ?

– M. Kirshner : Objection. Ambiguïté

– Le témoin : Vous savez, je suis très éloigné des médias sociaux. Je n’ai pas de compte twitter. Je ne fais pas Facebook, je ne fais rien de tout cela, donc je ne suis pas familier avec ça. Je n’ai jamais été impliqué dans ce genre de choses.

Encore une fois, ce n’est pas vrai – selon la mise à jour interne du programme COVID-19 de Twitter en mars 2021. « Anthony Fauci a repris le compte de @WHCOVIDResponse » [Les réponses Covid de la Maison Blanche].

J’ai ensuite cherché le compte Twitter de la Maison Blanche sur COVID Response et j’ai confirmé que Fauci avait repris le compte.

Si vous appréciez nos briefings Covid 19, voici l’occasion de poser directement vos questions à nos experts ! Demain, le Dr Fauci reprendra notre compte pour répondre aux questions avec le Dr Walensky, directeur du CDC, et le conseiller principal @aslavitt46. Répondez avec vos questions ici.

Surprise : Fauci a repris le compte en avril.

Nos experts en santé publique répondent directement aux questions sur Covid 19 et les vaccins sur Twitter. Le Dr Fauci s’occupera de ce compte et rejoindra le Surgeon General, le directeur des NIH, le Dr Nunez-Smith et le directeur du CDC pour partager leurs réponses. Répondez avec vos questions.

« Il est impliqué même s’il n’écrit pas les tweets », a déclaré Martin Kulldorff, professeur de médecine en congé de Harvard et l’un des scientifiques qui ont intenté une action en justice contre le gouvernement fédéral pour censure.

« Pour moi, c’est explosif, et il semble qu’il ait menti sous serment. ».

Pour lire la suite, y compris : Le fan club de Fauci sur Twitter, la « stratégie de messagerie » des vaccins et le fabuliste Fauci, les abonnés à la Chronique de la désinformation peuvent lire ici.

Source : Zero Hedge

