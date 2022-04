Twitter, opportunités et écueils

Le rachat de Twitter par Elon Musk pourrait-il modifier le paysage médiatique de l’Occident ?

Les critiques envers le réseau social ont défrayé la chronique, et pour certaines sont largement justifiées. Ne pas censurer les diatribes destructrices de l’Ayatollah Ali Khamenei visant Israël mais bannir Donald Trump quand il appelle au calme, c’est pour le moins paradoxal. Twitter a été, ces dernières années, un média partisan, tout en se retranchant derrière une illusoire et hypocrite immunité d’hébergeur.

Parce que Twitter est un formidable champ de bataille des idées, il importe que ses algorithmes et ses pratiques de modération évoluent. Il faut espérer que, par exemple, les censures des discours non-conformes à la doxa sanitaire cesseront, ou que les allégeances wokes seront abolies. Souhaitons en outre que sera éradiqué le bannissement dans l’ombre (shadowban = la diminution via un algorithme de l’exposition des tweets « sensibles » ou non émis par certains profils non conformes avec l’idéologie véhiculée par la plateforme). Enfin, souhaitons qu’une modération digne de ce nom soit mise en place, avec des vrais gens qui pensent et non des programmes immatures et inopérants. Bref un retour à la liberté d’expression et une modération neutre et minimale.

Les écueils resteront les mêmes : gigantesque machine à polariser, Twitter permettra de déchaîner des lynchages médiatiques sur des boucs émissaires innocents ou non. Ce sera injuste comme d’habitude. L’anonymat permettra aux idiots de s’imaginer être protégés pour tenir des discours haineux. Et les complotistes de tous poils, plumes ou écailles continueront de polluer Twitter avec des fausses nouvelles. Rien de nouveau sous le soleil. Les censeurs du camp du bien continueront de se prévaloir de ces comportements objectivement néfastes pour tenter de limiter la liberté d’expression des autres. Souhaitons qu’Elon Musk leur oppose une fin de non recevoir ferme et définitive.

