Ukraine 5 mois plus tard...

Il y a exactement 5 mois, j’écrivais le texte ci dessous...

Tout le monde m’a traité de fou !

Et maintenant !!!

Ce n’est plus 600 000 réfugiés mais 15 millions de personnes déplacées ou réfugiés (un tiers de la population).

On a évoqué la guerre nucléaire, la famine dans de nombreux pays du monde,

en Ukraine (et un peu en Russie), larges destructions et nombreuses victimes,

quant à nous, les restrictions (de la moutarde pour l’anecdote, à l’énergie).

N'oublions pas que nous passons aussi d'une certaine stabilité financière à une inflation qui se rapproche des 10%, apparemment de façon durable.

Et globalement, depuis quelques mois, quand quelque chose ne va pas, c'est "à cause de la guerre en Ukraine" :-)

Côté belligérants, un Russe qui récupère des territoires largement occupés par des Russes (comme la France a récupéré Alsace Lorraine en son temps), et un Ukrainien qui demande encore et toujours plus d’armes pour combattre (et bêtement, nous le soutenons !, et donnons les armes !).

Êtes-vous toujours persuadés que Français et Occidentaux ont fait le bon choix en retenant la solution « guerre » ?

Je persiste à penser que non, et à promouvoir des solutions sans violence et avec négociations (certains commencent enfin à comprendre que Poutine n’est pas le vilain méchant excité, car il a des arguments, et Zelinski montre de plus en plus son côté « va t-en guerre » = danger)

lecoindubonsens 2 mars 13:34

UKRAINE : « imagine »... un monde sans violence

John Lennon chantait « Imagine »

Alors, imagine...

* les forces ukrainiennes n’opposent aucune résistance

* les Russes envahissent Kiev et toute l’Ukraine en quelques heures

* Ils mettent des Russes, ou sympathisants, sur tous les postes clés de décideurs

Et après ? !

* avantages immédiats : aucun blessé, aucun mort, aucune destruction

* inutile de fuir le pays pour 600 000 Ukrainiens (au passage, bizarre de s’apitoyer sur 1.5% qui fuient, plus que sur les 98.5% qui restent !)

* bien sûr le monde s’indigne et met la Russie et ce nouvel Ukraine russe au ban du monde

* les nouveaux dirigeant ukrainiens ne sont pas reconnus comme représentatifs

* coupure des relations commerciales, sportives, culturelles, etc. avec ces 2 pays

* bien sûr, plus de tourisme ni passage de frontières, chacun chez soi. Russes et Ukrainiens ne peuvent sortir de leurs 2 pays.

Alors ?

Ne pensez vous pas que cet isolement, cette mise au ban du monde, ne devraient pas conduire les Russes et Ukrainiens à dialoguer pour trouver une solution acceptable par tous ?

Et tout cela sans violence.