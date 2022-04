Haro sur le Poutine, interprété par la chorale des pleureuses OTANtales. Chacun y est allé de sa phrase péremptoire et sans appel. Poutine ! Ce grand Vlad criminel devant monter sur le bucher !

Il est question ici du massacre de Boutcha, ville non loin de Kiev, où de nombreux civils tués jonchent les rues crevées par des obus. C’est un massacre, qu’il faudra investiguer, afin d’amener ceux qui ont fait ça devant une juridiction et les condamner pour crime de guerre. Mais la « presse » hurle au génocide, que Poutine et son Kremlin en seraient les instigateurs ; Alors, de toutes parts de l’Europe chaque leader y va de son accusation, sans avoir obtenu au paravent des infos fiables et savoir avec certitude si ce sont les soldats russes qui ont commis ces meurtres ou si, en arrière-plan il n’y aurait pas quelques manipulations opportunes de groupes paramilitaires…

- Le Premier ministre polonais : « Ces massacres sanglants commis par des Russes, des soldats russes, méritent d’être appelés par leur nom. C’est un génocide, et il doit être jugé. C’est pourquoi nous proposons de mettre en place une commission internationale pour enquêter sur ce crime de génocide ». Espérons que s’il s’avère que tout n’est que mensonges, le premier ministre aura au moins la classe de présenter des excuses…

- Le chancelier allemand Olaf Scholz a réclamé de nouvelles sanctions contre la Russie. « Nous déciderons de nouvelles mesures entre Alliés dans les prochains jours ». Décidément ce pauvre chancelier est coincé entre les exigences de ses voisins et les 60% de gaz importés de Russie…On risque de se les geler en Germania l’hiver prochain…

- Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez : « Nous allons faire tout notre possible pour que ceux qui ont perpétré ces crimes de guerre ne restent pas impunis et puissent comparaître devant les tribunaux, dans ce cas précis devant la Cour pénale internationale, pour répondre de ces cas présumés de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et, pourquoi ne pas le dire également, de génocide ». La Cour pénale internationale risque l’embouteillage entre cette sinistre histoire à Boutcha et la plainte de crimes présumés commis dans le cadre de la situation en Ukraine depuis le 21 novembre 2013, puis, l’ouverture d'un examen préliminaire en avril 2014 sur le Donbass et l’ouverture d'une enquête en mars 2022…[i] Les 14000 morts russophones de la région réclament eux aussi justice.

Depuis la maison mère que sont les Etats-Unis et l’Otan, en chœur ils ont dimanche exprimé leur horreur, mais sans apporter aucune preuve sur ces massacres. Il est étrange en cette époque si avide en témoignages vidéo, qu’aucun habitant de cette citée martyre n’est appuyé sur le bouton afin d’enregistrer des images de cette soldatesque tuant à tour de bras des civils. Il serait intelligent d’attendre un peu pour accuser si promptement, car c’est une certitude, à chaque massacre, il reste toujours des images qui ressurgiront (voir le génocide par balle de Pologne des années 40, et plus proche, la guerre de Yougoslavie des années 90) et deviendront les témoins directs.

Grosse manip ?

Du moins, c’est à croire en lisant cette presse si servile, en regardant ces vidéos qui donne des images artistiquement bien léchées sur partition musicale de dramatisation. Les cadrages sont parfaits comme en studio, l’éclairage ad hoc, comme des photos de mode, les visages regardent droit l’objectif. L‘intérêt de cette communication « en temps de guerre » n’est pas d’informer, mais de faire pleurer les quidams qui se diront : salaud de russe ! Cette communication digne du travail de MTV, mis en scène par un Goebbels d’aujourd’hui est produit par Stratcom center UA, une agence chapeautée par les U.S et l’OTAN…Aller faire un tour sur leur cite vaut son pesant de cacahouètes manipulatrices. (Lien en fin d’article)[ii] ou sur twitter (voir aussi le lien)[iii]

En France…

Notre leader maximo, Che Munouel Macronnnn y va de son coup de menton, car il ne veut pas être en reste : Sur France Inter « Avec ce qui est en train de se passer à Marioupol, il faut qu’on envoie le signal que ce sont notre dignité collective et nos valeurs que nous défendons ». Mouais…Les mots « dignité » et « valeurs » sonnent toujours étranges lorsque ce gandin les emplois, ne trouvez-vous point ? Plus loin :

« Les scènes sont insoutenables » à Boutcha, il y a des indices très clairs aujourd’hui de crimes de guerre, c’est l’armée russe qui était à Boutcha (…) la justice internationale doit passer ». Des « indices très clairs » ? Ah bon ? Où ça donc ? Il est bien le seul à les distinguer notre Manu-militari, il est vrai c’est un visionnaire, et même un extra-visionnaire ! Enfin très martial, tel le maréchal Rommel et son africa corps : « Ce qui s’est passé à Boutcha impose un nouveau train de sanctions et des mesures très claires ». Donc, nous allons nous coordonner avec nos partenaires européens, en particulier l’Allemagne dans les prochains jours, des sanctions individuelles et des mesures sur le charbon et le pétrole ». Si nous suivons les « pensées complexes » de notre génie des carapates, il veut bloquer le gaz, le blé, le charbon et le pétrole…Et nous, les gens, nous feront comment pour survivre ? Il s’en contre fiche, pourvu qu’il tienne durant 5 secondes le devant de la scène ; Pour lui, ces « détails » de l’histoire ne sont que jérémiades, car l’important est : « suis-je beau en ce miroir, cher miroir ? ».

Pour les concurrents à l’élection pas question d’être sur la touche. Zemmour :

- « Je dirais à Vladimir Poutine que c’est odieux, criminel, infâme et qu’il salit l’image même de son pays, j’estime qu’il s’agit d’un crime insupportable et ignoble ». Et pour conclure : « Je l’avais dit depuis le début, les russes en guerre sont capables des pires horreurs »…Sacré Riton, les russes, des sanguinaires, les arables des profiteurs, les noirs des fornicateurs, les asiatiques des félons… Que le monde est simple pour le nain Simplet ! Et dire qu’il est suivi politiquement par des…

A tout saigneur tout honneur

Le cas Volodymyr Zelensky… El présidenté, n’y va pas avec le dos de la cuillère en ce qui concerne Boutcha : « Des centaines ont été tués. Tortures, exécutions de civils, cadavres dans les rues. Meurtriers, tortureurs, violeurs, voleurs qui veulent se nommer « armée » et méritent la mort après ce qu’ils ont fait ».

Les medias dithyrambiques tout à la gloire du grand homme au teeshirt kaki : « Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a encore marqué les cœurs et les esprits en intervenant aux Grammy Awards, via une allocution vidéo enregistrée. Dans un appel émouvant, il a exhorté l’industrie musicale américaine à soutenir son pays, envahi par la Russie ». « Un silence de mort. Remplissez ce silence avec votre musique » « Dites la vérité sur la guerre, sur vos réseaux sociaux, à la télé. Soutenez-nous de toutes les manières possibles, toutes sauf le silence. Et après viendra la paix ». Apres les invitations à la cérémonie des Oscars, aux assemblées nationales de presque toutes les « démocraties » de l’ouest, ce président très médiatique aimant « jouer du piano » et bien conseillé par des agences de com fait son buzz ; Ca ressemblerait pas un peu au cabinet de conseil américain McKinsey trouvez pas ?

C’est pour cela qu’il faut obtenir des preuves pour croire à la culpabilité des soldats russes ; Car tout ça semble être trop bien orchestré, faire trop l’unanimité et être supporté médiatiquement de manière trop professionnelle. La guerre, les massacres, les cadavres qui jonchent les rues…Sur musiques et voix off rappelle trop les charmeurs de serpents.

Alors, comment dit-on en russe : « wait & see ? »

Georges Zeter/Avril 2022

La majorité des citations de cet article viennent du site 20 minutes-monde.

https://www.20minutes.fr/monde/3264867-20220404-guerre-ukraine-direct-zelensky-troupes-russes-composees-meurtriers-tortionnaires-violeurs-pilleurs