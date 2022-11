Ukraine : l’instrument de la CIA depuis 75 ans ! Partie 2

L’OTAN s’étend

Comme nous l’avons vu dans la 1ere partie, bien qu’Eltsine ait opposé une certaine résistance, l’administration Clinton a réussi à étendre l’OTAN à la Pologne, à la République tchèque et à la Hongrie, en violation des accords conclus entre George H.W. Bush et Mikhaïl Gorbatchev sur le fait de ne pas étendre l’organisation militaire « d’un pouce » vers l’est.

Cette fausse promesse était censée être une concession aux Soviétiques pour ne pas bloquer la réunification de l’Allemagne et son adhésion à l’OTAN.

C’est ainsi qu’a débuté une progression constante de l’élargissement de l’OTAN, qui a certifié l’Ukraine en tant que futur membre et membre associé de facto et qui a entraîné des livraisons d’armes, des formations en armement et des jeux de guerre coordonnés avec l’armée ukrainienne en prévision d’une guerre avec la Russie – ainsi que des comptes bancaires pour les politiciens ukrainiens coopérants.

Vladimir Poutine s’est révélé être un leader russe de loin supérieur, en redressant l’économie, en mettant au pas de nombreux oligarques et en restaurant la confiance dans l’État russe. En Ukraine, les États-Unis ont vu dans l’élection présidentielle de 2004 une occasion d’arracher l’Ukraine à l’influence de la Russie.

Outre les visites de hauts fonctionnaires dans le pays, les États-Unis sont intervenus en utilisant plusieurs autres canaux, dont les organisations de changement de régime, le National Endowment for Democracy, l’USAID, Freedom House, l’Open Society Institute de George Soros (aujourd’hui Foundations) et l’omniprésente CIA, pour bloquer l’élection de Viktor Ianoukovitch, favorable à la Russie, et installer à la présidence un néolibéral pro-américain, Viktor Iouchtchenko.

Avec l’aide des États-Unis, Iouchtchenko l’a emporté mais a échoué lamentablement à la présidence. L’alarme incendie s’est de nouveau déclenchée pour les États-Unis en 2010, lorsque Ianoukovitch a été élu président. À ce moment-là, Iouchtchenko était totalement discrédité en tant que dirigeant, n’ayant obtenu que 5,5 % des voix au premier tour, ce qui l’a éliminé. Les États-Unis ont eu du mal à choisir les gagnants.

Viktor Iouchtchenko

Les manifestations antigouvernementales de 2013-2014, qui ont commencé pacifiquement sur la Maïdan (place) de Kiev, ont été encouragées par les visites dans les rues de la sous-secrétaire d’État américaine et spécialiste du changement de régime, Victoria Nuland, qui a rencontré à plusieurs reprises des putschistes. Elle a été rejointe par les sénateurs John McCain (R-AZ) et Chris Murphy (D-CT), qui sont montés sur une estrade sur la place avec le leader néonazi Oleh Tyahnybok pour offrir le soutien des États-Unis, vraisemblablement sans autorisation officielle, au renversement illégal de Ianoukovitch.

Le sénateur américain de l’époque, John McCain, au centre, parle alors que Chris Murphy, sénateur démocrate du Connecticut, deuxième à gauche, et le leader de l’opposition Oleh Tyahnybok, à droite, se tiennent autour de lui lors d’un rassemblement pro-Union européenne sur la place de l’Indépendance à Kiev, en Ukraine, en décembre 2015.

Cette fois-ci, la CIA a été davantage impliquée dans l’élimination du président d’obédience russe et a très probablement contribué à préparer les milices d’extrême droite qui ont pris part aux tirs de sniper et aux massacres de policiers et de manifestants sur le Maïdan, qui ont contraint M. Ianoukovitch à fuir. Le New York Times a faussement attribué les fusillades à son gouvernement. Cela a déclenché une résistance au renversement dans la région fortement russophone de Donbas, qui a été à son tour accueillie par un assaut du gouvernement putschiste de Kiev et la mort, jusqu’en 2022, de 14 000 soldats et civils.

Dans des entretiens avec des journalistes européens en juin 2022, Petro Porochenko, qui était un informateur régulier à l’ambassade des États-Unis à Kiev avant d’être parrainé par les États-Unis pour devenir président en 2014, a déclaré que, pendant son mandat, il a signé les accords de Minsk avec la Russie, la France et l’Allemagne et a accepté un cessez-le-feu simplement comme un stratagème pour gagner du temps pour la construction de l’armée et la préparation de la guerre.

« Notre objectif, » a-t-il dit, « était, tout d’abord, de mettre fin à la menace, ou au moins de retarder la guerre, afin d’obtenir huit ans pour rétablir la croissance économique et créer des forces armées puissantes.«

Petro Porochenko, qui était un informateur à l’ambassade des États-Unis à Kiev avant que les États-Unis ne le parrainent pour qu’il devienne président de l’Ukraine.

La guerre de la propagande

Le président Biden et d’autres responsables publics ont utilisé à plusieurs reprises l’expression « attaque non provoquée » pour caractériser les motivations de la Russie comme n’étant rien d’autre qu’une agression territoriale. Ces affirmations sont faites sans preuves crédibles, comme si l’invocation du nom de Poutine suffisait à établir toute déclaration le concernant ou concernant l’État russe comme une preuve par sa simple énonciation.

Le problème, comme l’ont noté de nombreux observateurs, est que les grands médias ne sont guère plus qu’un outil de transmission et d’amplification graphique national et international de l’État et du consensus de la classe dirigeante.

Ce n’est évidemment pas nouveau, puisqu’on a découvert que plus de 400 journalistes des médias mainstream ont servi d’yeux et d’oreilles à la CIA pendant une grande partie de la guerre froide, comme l’a rapporté le journaliste du Watergate Carl Bernstein. Il existe des preuves qu’au moins certains journalistes continuent d’agir comme des messagers pour l’Agence.

Ces initiés du Beltway de Washington ont du mal à comprendre ce qui constitue une provocation. L’expansion des forces hostiles des États-Unis et de l’OTAN et les jeux de guerre menés jusqu’aux portes de la Russie, y compris le projet d’ajouter l’Ukraine et la Géorgie à la liste des membres, sont clairement des provocations. Et si la mémoire de Biden est un tant soit peu intacte, il se rappellera comment l’administration Kennedy a traité la présence d’une seule base militaire soviétique dans l’hémisphère occidental (à Cuba) comme une menace pour la sécurité des États-Unis. Dans ce cas, les Soviétiques ont eu le bon sens de faire marche arrière.

Le coup d’État de Maïdan en 2014, dont même le président fantoche des États-Unis, Porochenko, a admis qu’il était inconstitutionnel (c’est-à-dire illégal), ainsi que l’interdiction de la langue russe qui s’en est suivie et l’appel à un nettoyage ethnique général dans les institutions publiques et les médias par son gouvernement, étaient des provocations. Il en est de même des assauts militaires dans la région de Donbas, instigués par le bataillon néonazi Azov, armé et entraîné par les États-Unis, à partir de 2015.

Juste avant l’invasion russe, Kiev a placé une formation massive de troupes à la frontière avec les oblasts séparatistes, Donetsk et Louhansk.

La sécession du Kosovo, après 78 jours de bombardements américains sur la Serbie, alliée de la Russie, a bénéficié du plein soutien de Washington et, pour les Russes, a servi de précédent au démembrement de la Crimée.

Avant l’invasion russe, Volodymyr Zelensky a lancé des purges autoritaires contre les partis d’opposition accusés de donner la parole aux Ukrainiens russophones. Porochenko et Zelensky ont refusé de respecter les accords de Minsk. Il s’agissait là aussi de provocations.

En effet, les 75 ans d’histoire des efforts des États-Unis pour détruire la souveraineté des États soviétiques et russes sont une provocation sans fin. L’agression des États-Unis et de l’OTAN contre les alliés russes en Syrie et en Serbie (et en Chine), les « révolutions de couleur » en Biélorussie, en Serbie, en Géorgie, en Ukraine et ailleurs dans l’ancienne région soviétique, ainsi que la liste croissante des sanctions contre la Russie sont autant de formes d’agression. L’amnésie des médias mainstream dans cette histoire récente serait difficile à comprendre si l’on ne comprenait pas qu’ils servent en fait d’instruments de propagande d’État, ce que Louis Althusser appelait des appareils d’État idéologiques.

Comme l’a exprimé Noam Chomsky :

« Il est assez intéressant de constater que dans le discours américain, il est presque obligatoire de désigner l’invasion par le terme « invasion non provoquée de l’Ukraine ». Cherchez-le sur Google, vous trouverez des centaines de milliers de réponses. Bien sûr, elle a été provoquée. Sinon, ils n’y feraient pas référence tout le temps comme à une invasion non provoquée.«

Si Chomsky n’est pas assez convaincant, les bellicistes des États-Unis et de l’OTAN pourraient peut-être écouter le pape François, certainement pas russophile, qui a constaté que l’invasion est le résultat de « l’aboiement de l’OTAN aux portes de la Russie…. Je ne peux pas dire si elle a été provoquée, mais peut-être, oui« .

Noam Chomsky

Propagande victimiste

Le déluge de propagande des médias mainstream contre la Russie et l’embargo sur les voix qui remettent en cause l’histoire officielle concernant le coup d’État de 2014 et le conflit russo-ukrainien exposent la démocratie américaine comme un modèle non digne d’émulation. Il existe peu d’États autoritaires, voire aucun, où la suppression de l’information est d’une telle ampleur et si institutionnellement ancrée qu’aux États-Unis.

J’ai déjà évoqué ailleurs la présence massive d’anciens responsables de l’armée et des services de renseignement liés aux industries de la défense sur les chaînes d’information du câble et de la télévision en tant qu' »analystes experts », ainsi que l’utilisation de l’idéologie de la suprématie blanche par les journalistes des médias mainstream pour dépeindre les Ukrainiens déplacés comme un groupe spécial de « victimes dignes de ce nom« .

Un élément central des reportages des médias mainstream et de la culture des célébrités a été la représentation de Zelensky comme un « héros« , défendant de manière désintéressée l’Ukraine contre la tyrannie. L’image du héros en Amérique est un vieux trope issu d’une longue lignée d’exemples militaires plus grands que nature, comme les personnages de John Wayne pendant la Seconde Guerre mondiale, la transformation du criminel de guerre du Viêt Nam en « héros de guerre » John McCain, Ronald Reagan, Rambo, le tueur d’Indiens Daniel Boone, et tant d’autres.

Un président en état de siège ? Les Zelenskys sur la couverture de Vogue magazine.

La propagande est désormais ouvertement une partie importante de l’arsenal de guerre américain, et le gouvernement ne fait pas grand-chose pour le cacher. Outre les livraisons massives d’armes que les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN fournissent aux Ukrainiens pour tuer des Russes nationaux et étrangers, quelque 150 sociétés de relations publiques américaines et internationales, selon PRWeek, dont une société britannique ayant des liens étroits avec le parti conservateur au pouvoir, ont proposé de fournir à l’Ukraine des outils de propagande – des armes de tromperie massive.

Dans le même temps, il n’y a eu pratiquement aucun reportage sur le bilan de Zelensky en matière de corruption, un problème endémique pour l’Ukraine, qui est classée par Transparency International, organisme financé par les États-Unis, le Royaume-Uni et les entreprises, comme le pays le plus corrompu d’Europe. Outre le fait qu’il n’a pas réussi à faire tomber les oligarques qui dirigent le pays (50 d’entre eux détiennent 45 % de la richesse du pays), y compris son propre mécène, le milliardaire ukrainien, israélien et chypriote Igor Kholomoisky, corrompu et sanctionné par les États-Unis, Zelensky lui-même a été démasqué dans les « Pandora Papers » comme étant un goniff, avec des millions de dollars cachés sur des comptes offshore dans les îles Vierges britanniques et dans des propriétés à Londres. En raison de l’interdiction de l’ensemble de l’opposition politique, médiatique et intellectuelle, il est difficile pour les Ukrainiens d’avoir vent de ses machinations financières peu héroïques.

Points à retenir

Il faut prendre au sérieux la perspicacité du théoricien politique allemand Carl Schmitt, qui a affirmé que les États-nations puissants ont besoin d’avoir des ennemis pour se définir et que leurs « actions et motivations politiques peuvent être réduites à la distinction entre ami et ennemi ». Pour Schmitt, l' »ennemi » n’a pas besoin d’être considéré comme mauvais, mais pour les États-Unis, l’ennemi est toujours lié à des notions religieuses d’immoralité.

Carl Schmitt

Schmitt a fini par mettre son intelligence au service du Troisième Reich, mais les États-Unis eux-mêmes ont confirmé, par leurs premières actions « stay behind » en Ukraine et dans d’autres régions d’Europe, qu’ils étaient prêts à adopter certaines des tactiques, sinon l’idéologie, de leurs recrues nazies.

Construire l’Union soviétique, puis la Russie, comme un ennemi avait au moins trois utilités : créer une menace nationale pour détourner l’attention du public des inégalités massives ; justifier la construction d’un empire de sécurité nationale (policier, impérialiste), construit sur un complexe militaro-industriel-médiatique, avec un niveau extraordinaire de dépenses militaires ; et organiser un vaste complexe de propagande pour maintenir la légitimité de l’État en tant que force morale dans un monde menacé par des dirigeants maléfiques qui cherchent à priver les Américains de leur liberté.

En réalité, ce sont les États-Unis eux-mêmes qui dépouillent le pays de ses fameuses « quatre libertés » et qui privent d’autres pays, en particulier dans le tiers monde, de leurs voies indépendantes vers le développement et la liberté.

Les États-Unis sont depuis longtemps une société hautement militarisée et n’ont en effet échappé à la guerre que pendant 15 ans de leur existence.

Et lorsque les États-Unis n’envahissent pas directement (dans 84 pays à ce jour), ils parrainent des invasions et des coups d’État contre des pays qui vont à l’encontre de leurs intérêts stratégiques (Chili, Nicaragua, Indonésie, Yémen, Brésil, Argentine, Angola, Venezuela, R. D. Congo, Gaza, Grèce, Équateur, Ghana et bien d’autres).

Carte des pays dans lesquels les États-Unis ont combattu ou qu’ils ont occupés. Ne comprends pas les frappes aériennes et les opérations des forces spéciales.

La crise ukrainienne est également une guerre sponsorisée, car l’assaut de Kiev sur la région du Donbass est en fin de compte dans l’intérêt des États-Unis, car ses ressources, y compris une « industrie charbonnière hautement développée, une industrie métallurgique ferreuse, une construction de machines, une industrie chimique et une industrie de la construction, d’énormes ressources énergétiques, une agriculture diversifiée et un réseau de transport dense » sont convoitées par le capital et la finance transnationaux.

Au-delà de l’Ukraine se trouve le vaste territoire de la Russie et une richesse incalculable d’énergie, de minéraux stratégiques et d’autres ressources qui interpellent un système capitaliste d’entreprise expansionniste et militariste comme celui des États-Unis. Il existe certainement des moyens de sortir de la crise actuelle en Ukraine, mais ils exigent la neutralisation du pays et sa conversion en un État démilitarisé qui, avec l’alliance des États-Unis, respecte et applique les droits et l’égalité de sa population d’origine russe.

L’Occident doit également reconnaître, dans une certaine mesure, les intérêts légitimes de la Russie en matière de sécurité, qui ont été compromis par la horde de forces de l’OTAN bien trop proche de ses frontières.

Le concept de sécurité de l’État est inscrit dans la Charte des Nations unies, et pour éviter une catastrophe encore plus grande, il faut que les États-Unis agissent conformément au dictat de l’ONU en faveur de la paix et suppriment leurs obstacles à un règlement négocié, qui est dans l’intérêt à long terme de l’Ukraine, de la Russie et du reste du monde.

