Ukraine : la guerre de la faim...

lavrov en egypte :

Question :

J’étais en Russie en avril de cette année, en Ukraine en mai de cette année, lorsque les deux parties ont échangé diverses accusations sur la crise alimentaire. Aujourd’hui, un accord sur les céréales a été signé sous le patronage de la Turquie et avec la participation de l’ONU. Y a-t-il des obstacles à la mise en œuvre de cet accord ? Cet accord sera-t-il le prologue à un dialogue élargi sur la levée des sanctions sur le gaz russe et les sanctions occidentales contre la Russie ?

Sergey Lavrov : La crise alimentaire n’est pas apparue hier ou en février de cette année. Elle a commencé avec la pandémie et avec des erreurs assez graves que les pays occidentaux ont commises dans le contexte de la situation alimentaire et énergétique. Je fais référence à la question de l’argent non garanti qui représente des milliers de milliards de dollars et d’euros, à la transition non calculée, précipitée et artificielle vers une économie verte et à bien d’autres choses encore, y compris les mesures prises récemment lorsque des sanctions illégitimes ont été introduites. Nous ne demandons pas la suppression des restrictions. Ce problème mérite une attention particulière. Nous allons maintenant développer notre économie en nous appuyant sur des partenaires fiables, et non sur ceux qui ont une fois de plus prouvé leur incapacité totale à négocier.

A propos de l’alimentation. Si nos collègues occidentaux prennent la situation actuelle tellement à cœur, ils doivent lever les obstacles qu’ils ont créés. Pendant de nombreux mois, les Occidentaux ont affirmé que la Russie était « rusée » et qu’aucune restriction n’avait été introduite contre les aliments et les engrais. Il est vrai qu’aucune sanction n’a été imposée sur les denrées alimentaires en tant que telles, mais elles ont été imposées instantanément aux entreprises qui assurent l’approvisionnement en denrées alimentaires et garantissent les paiements appropriés. En Russie, ils sont effectués par l’intermédiaire de la Rosselkhozbank, qui a été l’une des premières à figurer sur la liste des sanctions. Les restrictions interdisent aux navires russes d’entrer dans les ports d’Europe occidentale et aux navires étrangers d’entrer dans les ports russes pour y prendre des marchandises, notamment des céréales. Jugez-en par vous-même.

Le document signé à Istanbul est le résultat de l’initiative « paquet » du Secrétaire général de l’ONU, avec laquelle A. Guterres est venu à Moscou et a reçu notre soutien. Le « paquet » se compose de deux parties. La première est l’ouverture des ports ukrainiens, exploités non pas par nous, mais par les autorités ukrainiennes. Le second est la levée du blocage de l’approvisionnement en céréales russes, causé par les restrictions artificielles que j’ai énumérées et qui ont été inventées par l’Union européenne et les États-Unis.

En ce qui concerne les céréales ukrainiennes. Depuis plus de deux mois, la Fédération de Russie a appelé tout le monde à profiter des couloirs humanitaires que nous avons créés en mer Noire, depuis les eaux territoriales de l’Ukraine jusqu’au détroit du Bosphore. Il était entendu que cela garantirait le passage libre et sans entrave de tous les navires transportant des céréales, de la nourriture et d’autres cargaisons, étant entendu que la partie ukrainienne dégagera ses eaux territoriales et libérera ces navires. Jusqu’à présent, 70 navires étrangers de 16 pays y sont quasiment en otage, dont un navire bloqué dans les ports ukrainiens en raison du danger que représentent les mines, qui était censé apporter de la nourriture en Égypte.

Pendant de nombreux mois, personne n’a prêté attention à cette situation. L’Ukraine a déclaré qu’elle ne déminerait rien par crainte d’une « attaque ». Nous avons garanti que nous ne permettrons aucune provocation dans l’approvisionnement en nourriture. Nous avons proposé de coopérer avec nos collègues turcs à cette fin. En conséquence, un document correspondant a été signé à Istanbul il y a quelques jours. Dans le même temps, lorsqu’il s’est agi de terminer les travaux, certains collègues occidentaux ont commencé à essayer de tout faire pour résoudre le problème des seules céréales ukrainiennes, et à reporter à « plus tard » les questions liées à l’approvisionnement des marchés mondiaux en céréales de la Fédération de Russie, dont les volumes sont bien plus élevés que le stock ukrainien. Nous avons eu le sentiment que la délégation de l’ONU travaillant à Istanbul était tentée de suivre exactement cette voie : reporter les questions liées aux céréales russes à la période suivante. Cela contredisait directement l’idée exprimée par le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, lui-même. En fin de compte, nous avons insisté pour que deux questions soient résolues dans le « paquet ».

Les problèmes liés aux céréales ukrainiennes seront résolus par le centre de coordination établi à Istanbul. Il sera garanti que les Ukrainiens libèrent leurs eaux territoriales et permettent aux navires de les quitter. Le long de la route des navires en haute mer, la Russie et la Turquie assureront leur sécurité avec leurs forces navales. Lorsque les navires navigueront en direction des ports ukrainiens pour charger de nouvelles cargaisons de nourriture, un contrôle sera effectué pour s’assurer que personne n’y apportera d’armes. C’est un document public qui est disponible. Il est disponible.

Sur les questions liées à l’exportation de céréales russes, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est engagé à obtenir la levée des restrictions illégales sur les chaînes logistiques et financières imposées par les États-Unis et l’Union européenne. Voyons dans quelle mesure il remplit son obligation. C’est désormais au Secrétaire général de décider.

