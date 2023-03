Ukraine : les dirigeants occidentaux admettent en privé la défaite inévitable

La France et l’Allemagne suggèrent à Zelensky d’envisager des pourparlers de paix avec Moscou

Les dirigeants occidentaux ont déclaré en privé au président ukrainien Volodymyr Zelensky que l’Ukraine ne peut pas gagner la guerre contre la Russie et qu’elle devrait entamer des pourparlers de paix avec Moscou cette année en échange de liens plus étroits avec l’OTAN.

Palais de l’Élysée où Macron et Scholz ont dit à Zelensky de rechercher la paix.

(Département d’État américain)

Ces communications privées sont en contradiction avec les déclarations publiques des dirigeants occidentaux qui affirment régulièrement qu’ils continueront à soutenir l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra jusqu’à ce qu’elle remporte la victoire sur le champ de bataille.

Le Wall Street Journal, qui a rapporté les remarques privées à Zelenksy, a déclaré :

« La rhétorique publique masque des doutes privés de plus en plus profonds parmi les politiciens du Royaume-Uni, de la France et de l’Allemagne quant à la capacité de l’Ukraine à expulser les Russes de l’est de l’Ukraine et de la Crimée, que la Russie contrôle depuis 2014, et la conviction que l’Occident ne peut aider à soutenir l’effort de guerre qu’un certain temps, surtout si le conflit s’installe dans une impasse », indiquent des responsables des trois pays. « Nous ne cessons de répéter que la Russie ne doit pas gagner, mais qu’est-ce que cela signifie ? Si la guerre se poursuit suffisamment longtemps avec cette intensité, les pertes de l’Ukraine deviendront insupportables », a déclaré un haut fonctionnaire français. « Et personne ne croit qu’ils seront capables de récupérer la Crimée ».

Le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron

Le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz ont dit à Zelensky, lors d’un dîner à l’Élysée au début du mois, qu’il devait envisager des pourparlers de paix avec Moscou, a rapporté le Journal.

Selon sa source, le journal cite Macron qui aurait dit à Zelensky que « même des ennemis mortels comme la France et l’Allemagne ont dû faire la paix après la Seconde Guerre mondiale. »

M. Macron a dit à M. Zelensky « qu’il avait été un grand chef de guerre, mais qu’il devrait éventuellement passer à la politique d’État et prendre des décisions difficiles », rapporte le journal.

Un retour au réalisme

Macron à la conférence sur la sécurité de Munich la semaine dernière. (Kuhlmann/MSC)

Lors de la conférence sur la sécurité de Munich la semaine dernière, le général Petr Pavel, président élu de la République tchèque et ancien commandant de l’OTAN, a déclaré :

« Nous pourrions nous retrouver dans une situation où la libération de certaines parties du territoire ukrainien pourrait entraîner plus de pertes en vies humaines que ce qui est supportable pour la société. … Il y aura peut-être un moment où les Ukrainiens pourront commencer à envisager une autre issue. »

Même lorsqu’il était commandant de l’OTAN, Pavel était un réaliste à l’égard de la Russie. Lors des « jeux de guerre » controversés de l’OTAN avec 31 000 soldats aux frontières de la Russie en 2016 – la première fois en 75 ans que des troupes allemandes ont retracé les étapes de l’invasion nazie de l’Union soviétique – Pavel a rejeté le battage médiatique sur une menace russe pour l’OTAN.

M. Pavel, qui présidait à l’époque le comité militaire de l’OTAN, a déclaré lors d’une conférence de presse à Bruxelles que « l’objectif de l’OTAN n’est pas de créer une barrière militaire contre une agression russe à grande échelle, car une telle agression n’est pas à l’ordre du jour et aucune évaluation du renseignement ne suggère une telle chose. »

Le ministre allemand des affaires étrangères de l’époque, Frank-Walter Steinmeier, a également fait preuve de réalisme à l’égard de la Russie en déclarant :

« Ce que nous ne devons pas faire maintenant, c’est enflammer davantage la situation par des manœuvres de sabre et de bellicisme. Quiconque croit qu’un défilé symbolique de chars à la frontière orientale de l’alliance apportera la sécurité se trompe. »

M. Frank W. Steinmeier

Au lieu d’une position agressive de l’OTAN à l’égard de la Russie qui pourrait se retourner contre elle, M. Steinmeier a appelé au dialogue avec Moscou. « Nous sommes bien avisés de ne pas créer de prétextes pour renouveler une vieille confrontation », a-t-il dit, estimant qu’il serait « fatal de ne chercher que des solutions militaires et une politique de dissuasion ». Sous la direction des États-Unis, l’OTAN n’a manifestement pas suivi ce conseil, puisqu’elle a continué à déployer davantage de troupes en Europe orientale et à armer et entraîner l’Ukraine (sous couvert de faire semblant de soutenir les accords de Minsk).

Avant son intervention en Ukraine, la Russie a cité l’expansion de l’OTAN vers l’est, le déploiement de missiles en Roumanie et en Pologne, les jeux de guerre près de ses frontières et l’armement de l’Ukraine comme des lignes rouges que l’Occident avait franchies.

Après un an de guerre, les dirigeants occidentaux semblent maintenant se tourner vers une approche réaliste. Macron, par exemple, lors de la conférence sur la sécurité de Munich, a rejeté toute discussion sur un changement de régime à Moscou.

Aucune réaction des États-Unis

De gauche à droite : Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, et la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, à la Conférence sur la sécurité de Munich. (Schulmann/MSC)

Washington n’a pas commenté l’article du Journal sur les pourparlers de paix contre les armes.

Le mois dernier, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a discuté avec le Washington Post de l’armement de l’Ukraine après la guerre, mais il n’a pas dit que l’Ukraine devait rechercher des pourparlers de paix.

« Nous devons réfléchir – et nous le faisons – à ce à quoi ressemble l’avenir de l’après-guerre pour garantir la sécurité et la stabilité des Ukrainiens et la sécurité et la stabilité en Europe », a déclaré M. Blinken lors de la conférence de Munich.

La proposition de rapprocher l’Ukraine de l’OTAN encore plus qu’elle ne l’est déjà, avec un plus grand accès aux armes après la guerre, devrait être à l’ordre du jour de la réunion annuelle de l’OTAN en juillet, a déclaré Rishi Sunak, le premier ministre britannique, lors de la conférence de Munich.

« Le sommet de l’OTAN doit déboucher sur une offre claire pour l’Ukraine, également pour donner à Zelensky une victoire politique qu’il pourra présenter chez lui comme une incitation aux négociations », a déclaré un fonctionnaire britannique au Journal.

Zelensky – Ukraine

L’accord avec l’OTAN n’inclurait pas l’adhésion avec la protection de l’article 5, selon le journal. « Nous aimerions avoir des garanties de sécurité sur le chemin de l’OTAN », a déclaré Zelensky lors d’une conférence de presse vendredi.

Entre-temps, M. Macron, selon le rapport du WSJ, a déclaré que l’Ukraine devait poursuivre une offensive militaire pour reconquérir des territoires afin de pousser Moscou à la table des négociations.

La proposition n’a suscité aucune réaction de la part de Moscou. L’analyste politique Alexander Mercouris, dans son reportage vidéo de samedi, a déclaré que la Russie serait probablement incitée à poursuivre les combats plutôt qu’à entamer des pourparlers de paix, sachant que l’Ukraine serait lourdement armée par l’OTAN après la guerre.

« Les Russes ne seront jamais d’accord avec quelque chose comme ça », a déclaré M. Mercouris. « Ils doivent se dire qu’au lieu d’accepter ce plan, il est en fait plus logique (…) de poursuivre cette guerre car l’un des objectifs [de la Russie] est la démilitarisation totale de l’Ukraine. »

Zelensky – Ukraine

Ce que les puissances occidentales proposent est tout le contraire, a-t-il dit. Étant donné que la Russie considère qu’elle est en train de gagner et « qu’il semble que les gouvernements occidentaux reconnaissent généralement que l’Ukraine ne peut pas gagner cette guerre, … où est l’intérêt pour … la Russie d’envisager ce plan ? »

Pour Moscou, a déclaré M. Mercouris, la démilitarisation de l’Ukraine est une « question absolue, existentielle ».

Si l’Ukraine reçoit de l’OTAN des armes encore plus perfectionnées après la guerre, par rapport à ce qu’elle recevrait « alors que la guerre est toujours en cours, il est encore moins logique » que la Russie « arrête la guerre et accepte ce plan ».

La Russie fait face à un « adversaire qui s’affaiblit maintenant », a déclaré M. Mercouris, et Moscou préfère clairement cela à faire face à un « adversaire renforcé plus tard ».

Source : ZeroHedge

