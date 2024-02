Ukraine : Les rapaces dévorent les restes de la carcasse

Pendant que la jeunesse ukrainienne trépasse dans le hachoir à viande, les occidentaux eux se gavent des terres agricoles du pays. C’est d’autant plus ironique que cette jeunesse issue la plupart du temps des milieux modestes, ouvriers, employés et paysans, défendent de leur vie cette terre, la leur ; Terre, toutefois bradée par le « président » Zelensky qui tout en les envoyant au casse-pipe, promulgue (promulguer veut dire sans vote) une loi de vente des terres agricoles entrée en vigueur en juillet 2021. Cette réforme foncière va contre la volonté de la grande majorité de la population qui craint (à juste titre) qu’elle n’exacerbe la corruption et ne renforce le contrôle des intérêts puissants étrangers dans le secteur agricole. Un rapport[i] confirme ces inquiétudes. Alors que les grands propriétaires terriens : oligarques locaux, fonds d’investissements étrangers et multinationaux obtiennent des financements massifs de la part des institutions financières occidentales (Lagarde et la banque centrale Européenne), les agriculteurs ukrainiens, pourtant essentiels pour assurer l’approvisionnement alimentaire du pays, ne reçoivent pratiquement rien. Dans un contexte de stress économique élevé et de guerre, cette différence de traitement conduit à un plus grand contrôle des terres par les grandes entreprises agroalimentaires.

Un français a tenté d’alerter sur cet état des choses : Alexis Jolly, député RN lors d'une commission à l'Assemblée nationale, a déclaré que « des sociétés étrangères auraient acquis une très large partie des territoires cultivables de l'Ukraine ». Mais tout de suite, les médias à la botte l’ont contrecarré, France Info en tête avec son débunkâtes « fake news » : « Une loi sur la vente des terres agricoles ukrainiennes est bien entrée en vigueur en juillet 2021. Cependant, comme l'a rapporté l'AFP, seuls les citoyens ukrainiens, les collectivités territoriales et l'État peuvent acquérir ces territoires ».[ii] Et si l’AFP le dit… « Les étrangers ne sont pas autorisés à acheter, mais ils peuvent toutefois louer ces terres ». Cela voudrait dire que les hommes de paille, les prête-noms dans un pays aussi corrompu n’existeraient pas ? Oh, miracle de la propagande française !

Pour rappel : Le pays compte 31 millions d’hectares de terres cultivables. La superficie totale des terres est contrôlée par une fructueuse association d’oligarques et de grandes entreprises agroalimentaires qui s’élèvent à plus de neuf millions d’hectares, soit 28 % des terres arables du pays. Seulement huit millions d’hectares sont utilisés par les petits agriculteurs ukrainiens ;[iii] Aujourd’hui, presque tous partis à la guerre. Pendant qu’ils perdent leur vie ou se font mutiler, le business va bon train pour les dépouiller… Nous vivons une époque franchement dégueulasse !

Le Rapport : J’ai mentionné plus haut un rapport . Il vient de l’ Oakland Institute , qui depuis 2011, enquête sur les accords d'investissement foncier dans les pays en développement, en particulier là où se posent des questions de transparence, d'équité et de responsabilité.[iv] Il est présidé par Anuradha Mittal, qui a dévoilé des accords d'investissement foncier dans le monde en développement pour dénoncer un schéma inquiétant de manque de transparence, d'équité et de responsabilité. La relation dynamique entre la recherche, le plaidoyer et la couverture médiatique internationale a abouti à une série étonnante de succès et d'organisation aux États-Unis et à l'étranger.[v] Ce rapport a été conçu par deux pointures : Frédéric Mousseau qui coordonne les activités de recherche et de plaidoyer de l'Institut sur les droits fonciers, l'alimentation, l'agriculture et les institutions internationales. Eve Devillers, dont ses recherches centrées sur les biens communs alimentaires et la résilience des systèmes alimentaires locaux. Les présentations faites, pourquoi plutôt croire cette organisation que l’AFP par exemple ? Depuis sa création, cet institut a soulevé pas mal de lièvre : « Les universités américaines en Afrique accaparent des terres. Des institutions comme Harvard et Vanderbilt auraient utilisé des fonds spéculatifs pour acheter des terres dans le cadre d'accords susceptibles d'obliger les agriculteurs à partir ».[vi] Autre point concernant la présidente, elle est dans le collimateur des médias israéliens, depuis qu’elle avait osé murmurer « Ce n’est pas le rôle du mouvement anti-guerre américain de faire la leçon aux peuples du Moyen-Orient sur la manière de mener leur résistance. Vous n’êtes pas obligé d’être d’accord avec toutes les idées du Hezbollah pour soutenir leur résistance à Israël. »[vii] Et vous savez bien émettre la moindre critique contre qui vous savez vous met en porte-à-faux avec la doxa. Les médias de masse israéliens ont tout fait pour la décrédibiliser en la traitant de corrompue.

Les rapaces, la carcasse : À l’exception d’une seule, les dix sociétés qui contrôlent le plus de terres sont enregistrées à l’étranger, principalement dans des paradis fiscaux tels que Chypre ou le Luxembourg. Un certain nombre de ces entreprises sont entrées en bourse, des banques et des fonds d’investissement occidentaux contrôlant désormais une part importante l’actionnariat. Le rapport identifie de nombreux investisseurs de premier plan, que je nommerais, la respectable racaille financière internationale : le groupe Vanguard, Kopernic Global Investors, BNP Asset Management Holding, NN Investment Partners Holdings (filiale de Goldman Sachs), et Norges Bank Investment Management qui gère le fonds souverain norvégien. Plusieurs grands fonds de pension (Black Rock), des fondations (Gates) et des fonds de dotations universitaires américains ont également investi dans les terres ukrainiennes par l’intermédiaire de NCH Capital, un fonds d’investissement privé basé aux États-Unis. Voilà la bande de rapaces à l’œuvre, ils dépouillent, ils s’approprient en toute quiétude sur fond de massacre militaire et civil. Ils le font ouvertement, car pourquoi se cacher à une époque où le cynisme, le lucre, le chantage, le meurtre et tout ce qu’un être humain sensé exècre, leur permet d’avancer leurs pions sur l’aujourd’hui et sur l’Ukraine de demain, parce qu'il faudra bien la terminer cette guerre ; alors déjà, ils pensent reconstruction, mais à leur main. Tout privatiser, et réduire les survivants en esclavage. (Ils se sont fait la main en Grèce, en Argentine et ailleurs).

Il y a eu la Conférence sur le redressement de l’Ukraine, qui s’est tenue en juillet 2022, qui a appelé à privatiser les « entreprises non essentielles », à fournir un « accès au financement avec un coût du capital compétitif en soutenant la croissance des prêts » et à améliorer « la facilité de faire des affaires par le biais d’une initiative de déréglementation de type crowdsourcing ». Le rapport Ukraine Reform Tracker présenté lors de la conférence suggère que « l’après-guerre pourrait être l’occasion d’achever la difficile réforme foncière en étendant le droit d’acheter des terres agricoles aux personnes morales, y compris étrangères ». Tout est donc en place pour davantage de concentration des terres entre les mains des oligarques, des intérêts étrangers et des grandes entreprises agroalimentaires. Et dites-vous bien, que ces rapaces pratiquent ce genre de rapines sur la terre entière, même en France…

Touche personnelle : j’ai vécu en Ukraine d’aout 2015 à mai 2016, comme professeur d’anglais à Uzhgorod. Je garde de tous les gens rencontrés un vrai sentiment de respect pour leur courage et coriacité, leurs vrais principes de vie, leur sens de la fête et d’hospitalité. Et par-dessus tout, j’ai eu la chance de développer une belle histoire d’amour, alors : Yana soit heureuse et que vive le peuple d’Ukraine !!!

Georges ZETER/février 2024

Je vous recommande de lire le rapport de l’Oakland Institute :

https://www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files/guerre-et-spoliation.pdf

