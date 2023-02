Ukraine, Vae Victis

Alors que les combats montent en intensité, une analyse du conflit et de l'angle d'approche choisi par nos médias. Il s'agit de vérifier si oui ou non cela correspond à la réalité militaire. Spoiler, je me permets de penser le contraire, mais à chacun d'examiner les faits et de se bâtir son opinion.

A la libération de la Syrie, les gaullistes ont mis les vichystes sur un bateau.

Les gars ont crié depuis le navire : "Vive la France !"

Depuis le port, les gaullistes ont répondu : "Vive la France !"

En 1945, les Américains ont capturé douze gars de la Charlemagne. Ils les ont envoyés à la 2iéme DB.

Leclerc arrive et leur demande : "Comment osez-vous porter un uniforme allemands"

Réponse d'un des gars : "Vous portez bien un uniforme américain."

Leclerc les a fait fusiller : Vae Victis !

Alors, méfions-nous, car la loi du vae victis fonctionne dans les deux sens. Un camp gagnera, mais ceux qui aujourd’hui crient avec les loups risquent d’être déçus. Nous n’avons pas encore décidé qui porterait l’uniforme du vaincu.

Pourquoi une telle affirmation ? En Ukraine, le conflit se déroule entre l’armée russe, la masse ukrainienne et les armes de l’OTAN. Or, si la main d’œuvre ukrainienne ou les armes OTANIENNES viennent à manquer ce camp perdra. En face, si l’armée russe plie, la défaite engendrera de grandes souffrances en Russie et le camp OTANIEN pense qu’alors, un conflit de succession éclatera et emportera la Russie en petits morceaux.

Voila la stratégie des deux camps, que nous allons analyser, mais commençons par les enjeux pour chacune des deux parties

Les deux camps jouent donc leur survie dans ce conflit.

Depuis des décennies, les Etats-Unis luttent contre tous ceux qui désirent s’affranchir de la domination du dollar. La guerre contre Sadam Hussein, contre Kadhafi, est réputée avoir éliminé des pouvoirs qui désiraient commercer dans leur propre monnaie.

La puissance est attaquée de plus en plus durement et depuis 2008 le refus de traiter la crise financière conduit à des besoins croissants. Pour cette raison, l’activité de la justice extraterritoriale américaine ne cesse d’augmenter. L’Amérique multiplie les rachats agressifs et durant la période 2014-2022, une large partie des actifs de l’Ukraine sont revenus dans le filet.

La Russie a, elle, péché pour avoir mis ses industries financières, minières et d’armement sous le parapluie de l’état. Il est donc urgent d’aller chercher cet ultime part de butin et les trois cents milliards d’actifs russes constituent un bon à valoir.

Comme nous le constatons, dans cette lutte, chacun des deux camps joue sa survie.

Nous avons vu comment la défaite russe, doit aiguiser les appétits des successeurs putatifs qui recevront alors, en temps et en heure, toute l’aide nécessaire pour arracher tel ou tel bout. En face, le conflit vise à arracher l’empire occidental. Deux impacts : Si la Russie démontre qu’il est possible de résister à la puissance de l’OTAN alors nombre de puissance moyennes commencerons à expulser les intérêts US bien trop gourmands.

L’europe, joyau de l’empire avec la plus grande concentration de capital mondial joue deux rôles. Le transfert de son capital vers les USA, permettra de préserver, un temps un système exsangue, mais cette stratégie ouvre la voie vers un arrachement du dominion. Les Russes semblent avoir reconnu l’occasion et le mécontentement croissant des populations ouvre une fenêtre pour y purger les intérêts US.

Cette lutte politique ne peut donc se résoudre que sur le terrain. Et là, la situation fait l’objet de deux analyses différentes.

D’un côté le camp OTANNIEN qui développe l’analyse suivante : Les Ukrainiens sont courageux, grâce à l’aide de l’ouest ils disposent d’armes performantes et saignent l’armée russe. Ceux-ci, mauvais (Car russes ?) pratiquent des attaques par vagues horriblement couteuses en hommes. Les services de renseignements norvégiens auraient même compté jusqu’à ceut quatre-vingt mille morts et des milliers de chars. Les contre-offensives et les gains de terrain depuis l’été démontrent que le conflit va dans la bonne direction et que de nouvelles offensives reconduiront l’armée russe à la frontière.

Je précise que la conséquences logique de telles pertes aurait dû être une nouvelle vague de mobilisation en Russie ou une mise hors service du corps de bataille russe. En voyons nous la moindre trace ? Les fronts offensifs ne cessent de s’étendre, la Russie n’a pas annoncé de nouvelle vague de mobilisation, ça viendra peut-être, mais pour l’heure, cette vision de la réalité peut-être questionnée.

De même, la rhétorique des vagues, nous y reviendrons, mais comment l’armée qui a abandonné Kherson pour ménager ses hommes pourrait-elle envoyer des vagues d’assaut se faire faucher au quotidien. Les russes attaquent, certainement avec une énorme supériorité numérique, mais rien n’indique que celle-ci ne serve à autre chose qu’à fournir des feux de suppression ou de couverture.

En face, la position russe : L’armée a pénétrée en profondeur dans le territoire ukrainien, mais les lignes fortifiées du Donbass permettent à l’artillerie ukrainienne de continuer à assassiner des civils de Donetsk. Au contraire, durant les opérations l’artillerie russe épuise l’infanterie ukrainienne. Le rapport de pertes assure la destruction à terme de la force de combat ukrainienne et la Russie peut, presqu’à volonté prolonger le conflit.

A ce stade, il convient de noter une première dissonance, mineure entre les objectifs ukrainiens et ceux des Américains. Alors que les premiers visent à reconquérir le territoire, on remarque que la population est plutôt rare. L’intérêt manqerait-il ou l’idée de récupérer les actifs des fuyards ferait-elle saliver ? Côté américain, l’objectif est certes le retour de l’Ukraine à ses frontières pour infliger une perte de prestige, mais les pertes russes pourraient aussi atteindre le même objectif de provoquer la guerre civile en Russie. Donc une perte de territoire avec de lourdes pertes russes serait acceptable pour les sponsors de Khiev.

Seconde différence, les Américains se battent pour un butin, certes tellement immense que cela peut justifier bien des investissements, mais il existe une limite. Côté Ukrainien, la rhétorique adoptée est celle d’un combat jusqu’au dernier homme.

L’arrangement est clair, l’Ukraine fournit les poitrines, l’occident les armes et l’argent. Si les fonds ne manquent pas, car les banques centrales impriment de la monnaie, les armes semblent devenir plus limitées.

Au Mars, la demande portait sur des armes légères et des missiles anti-chars pour vaincre les Russes, puis est venue l’artillerie, aujourd’hui on parle de chars et bientôt d’avions. Cela peut s’interpréter de deux manières : Soit l’armée ukrainienne monte en gamme et peut maîtriser des systèmes d’armes plus complexes. Dans ce cas, nous verrions alors des sucés ukrainiens.

La seconde possibilité est que la pression russe devient telle que sans nouveau moyens l’armée ukrainienne est condamnée. L’OTAN incapable de fournir davantage de missiles et d’obus doit alors élargir les gammes offertes pour garantir le maintien d’un certain approvisionnement.

Mais, ce sur quoi je voudrais attirer l’attention est l’analyse du mythe de l’arme magique. Ces raisonnements avec des équipes de premières divisions et moins bonnes. Il s’agit là d’une série d’erreur d’analyses majeures, pas uniquement au plan militaire, mais aussi politique.

Depuis le début de cette guerre, les journalistes occidentaux analysent ce conflit à la lumière de la seconde guerre mondiale. Il s’agit là, d’une erreur massive. Tout conflit est la résultante d’un équilibre technologique et de sa traduction dans les structures sociales. La seconde guerre mondiale est une époque de production de masse, appuyée sur des moteurs capables d’emmener des masses de blindages et d’armes.

Depuis, nous avons évolués vers une société qui se veut de spécialistes équipés du meilleur matériel. Mais pas uniquement, le développement personnel, l’idéologie ambiante vise à nous laisser imaginer que nous atteignons des statuts exceptionnels. La traduction est bien sûr que ceux qui ne s’en sortent pas sont coupables de ne pas réaliser assez d’efforts. La presse occidentale a donc immédiatement entrepris de parer les Ukrainiens de toutes les qualités avant d’au contraire enchaîner sur les commentaires méprisants envers les russes.

Ce différentiel dans la qualité des individus est censé justifier une victoire ukrainienne sur les Russes et l’idéologie est tellement imprégnée que cette construction intellectuelle convainc les âmes faibles.

Il faut donc le justifier sur le terrain pour permettre de confirmer le résultat qui ne peut manquer de se produire puisque la logique le prescrit. Or, telle est la question clé, quels sont les résultats opérationnels. Les avancées ukrainiennes de l’automne ont été mises en scène pour vendre l’idée d’une dynamique de victoire.

Sauf que, malgré le recul russe, il apparaît que les opérations se poursuivent depuis une position qui est toujours assez favorable. Rappelez-vous que le canal Dniepr Crimée reste approvisionné, et la liaison terrestre entre la Crimée et les républiques demeure aussi intacte. Qu’ont obtenu les Ukrainiens ? Quelques arpents de neiges pour les amateurs de Choiseul. Si les offensives avaient ébranlé l’armée russe, elles n’auraient pas repris l’offensive. Alors, pour masquer on nous reconstruit la guerre sur une erreur d’analyse.

Durant la seconde guerre mondiale de 1941 à 1943 les Russes ont utilisé des vagues d’assaut et les mouvements opérationnels menés par des unités blindées assuraient d’immenses mouvements. Les victoires ou défaites se traduisaient par d’immenses mouvements et le prototype demeure les batailles de Karkhov.

Hors à cette époque l’équation technologique était en faveur des chars et des avions capables de pénétrer dans nombres de zones face à une menace qui restait pour eux assez modérée.

En 2022, nous allons constater que, oh surprise, depuis 1945 plus de 75 ans ont passé. Pendant ces presque huit décennies les ingénieurs ont lourdement travaillé pour modifier les armes. L’amélioration n’est jamais homothétique. Le mix technologique évolue et la « bonne » proportion d’armes (En général constatée a posteriori) évolue.

Donc, de quelles modifications parlons-nous :

Les missiles, quasi inconnus en 1945, sont aujourd’hui des armes redoutables. Certes leur poids devient prohibitif et les possibilités d’évolution semblent limitées. Mais la non-évolution potentielle dans la prochaine décennie ne change pas le fait qu’au jour d’aujourd’hui les missiles anti-chars et anti aériens sont particulièrement meurtriers. L’usage de chars ou d’avions ne peut se faire que sur des durées courtes et au prix de pertes prohibitives. Dès lors, seuls des objectifs essentiels justifient l’engagement d’une grande offensive mécanisée.

Alors, on nous dira, oui, mais ce sont des chars russes qui souffrent. Mais, là encore, l’histoire militaire montre que chars occidentaux ont été engagés contre des missiles russes : Merkava israéliens au Liban, Léopards2 Turcs en Syrie, et différents chars au Yémen (Là, le résultat fut meilleur, probablement par manque de missiles chez les houtis), à chaque fois le même résultat désastreux.

Donc, l’affaiblissement des armes phares de la seconde guerre mondiale rends les grandes offensives très difficiles et les opérations du début de la guerre l’ont rappelé. Les Ukrainiens ont eux, pris l’offensive en automne et là, aussi subi de lourdes pertes.

Nous en revenons donc aux armes de la première guerre mondiale : infanterie et artillerie. L’infanterie, par un siècle d’amélioration de ses tactiques, les gilets pare-balles, un allégement des équipements et tous les matériels de vision et communication ont formidablement revalorisé sa capacité de défense. Les roquettes d’épaule ont aussi contribué à donner au fantassins une meilleure valeur.

Cela ne signifie pas qu’il faille mieux être fantassin au sol que tankiste. Non, bien sûr, mais lorsqu’un état-major doit allouer des ressources supplémentaires, il vaut mieux, aujourd’hui les attribuer sur l’infanterie.

L’artillerie est la grande surprise de ce conflit. La voie des munitions haute précision n’apportait que des gains limités. Hors, cette guerre a montré que le guidage des tirs par les drones revalorisait la précision des feux. Inutile de produire des obus à guidage laser ou autre qui coûtent des dizaines de milliers d’Euros. Aujourd’hui l’obus classique obtient des performances proches et un ou deux mètres d’écart par rapport au but sont largement compensés par la quantité d’explosif.

Les russes, de par leur héritage, première puissance démographique et les stocks hérités de l’URSS, leur ont donné un formidable avantage de départ.

Mais cette forme de guerre ressemble à celle de 14-18, avec ses gains de grignotage. Dès lors, quoi de plus facile que de mesurer les résultats russes à l’aune du standard de la seconde guerre mondiale et de proclamer alors l’échec russe ?

Cette communication connaît une seule limite : Les rapports de pertes. L’un des deux camps ment sur ses pertes. Les Russes ont annoncé officiellement six mille morts en Septembre, la presse Turque en annonce 18 mille, en ligne avec le premier chiffre. En face, les services secrets, qui prennent bien garde de rappeler qu’ils se basent sur les chiffres de l’état-major ukrainien nous expliquent que les pertes russes dépassent les cent mille hommes. Un écart de un à cinq qui ne peut pas être le fruit d’une erreur, mais celui d’un mensonge.

Pourquoi mentir ? Car les pertes ukrainiennes sont dans tous les comptages proches, voire bien au-dessus, de 100 mille hommes. Si elles ne sont pas à égalité alors, le conflit verra une inégalité numérique croissante que l’ukraine ne pourra pas compenser. Ce qui signifie, soit un engagement en hommes de l’ouest soit une défaite de l’ukraine.

Et voilà la stratégie que les Russes poursuivent. Selon leurs chiffres, sur le terrain, le rapport de force tourne à leur avantage tant en hommes qu’en matériel.

Alors qu’attendre ? Tout d’abord, force est de constater que la communication russe est logique si l’on se place dans un angle type "première guerre mondiale". En face, la communication ukrainienne repose sur deux présupposés : "Les russes sont nuls", "Les russes ne réalisent que des progrès mineurs sur le terrain". Le premier présupposé est raciste, mais nous allons le traiter dans la partie suivante. Quant au second, il correspond aux attentes du public qui regarde ce conflit à travers la téévision, mais nous avons vu ce qu’il fallait en penser.

Ca pourrait cependant être mineur, si le premier argument n’était pas terrifiant. Les Russes sont en guerre, et historiquement dans toutes les guerres il y a eu des erreurs. Mais il semblerait que nos commentateurs ne puissent plus admettre que l’erreur appartient à la guerre. Le moindre souci est immédiatement transformé en preuve de l’échec final des Russes. Perdent-ils quelques chars on en tire la conclusion qu’ils ne savent pas se battre.

Mais, ne commettez pas cette erreur au lycée ou à la faculté. Si vous inférez d’un résultat de niveau micro pour en tirer un résultat macro vous vous ferez corriger. Soit il s’agit d’un manque d’intelligence, soit d’une volonté délibérée d’induire en erreur. Quelle que soit la conclusion de l’examinateur, la sanction sera dure.

Mais les journalistes occidentaux n’ont, eux, pas d’examinateur et ils sont donc libre de persister.

Vers quoi ? L’idée, très allemande (Oui, celle qui leur a coûté deux guerres mondiales) que si vous avez les meilleurs hommes, les meilleures armes vous vaincrez, même un adversaire très supérieur. Le concept est une succession de duels, que le meilleur homme avec les meilleures armes gagnera successivement. Mais la guerre est cruelle et l’ennemi désire aussi gagner. Lorsque vous affrontez des Djihadistes par petites poignées avec les meilleures armes et les meilleurs hommes, la prédiction se réalise. Ici, la bataille oppose deux grandes armées.

Les Russes peuvent donc pratiquer une autre forme de guerre, où ils marquent, comme au football les formations ukrainiennes avant d’utiliser leur supériorité numérique pour en user quelques-unes. Les manœuvres ne visent pas à avancer, mais à dévoiler. L’infanterie russe ne s’engage que peu et révèle l’ennemi. Alors, l’artillerie peut procéder au massacre de l’ennemi immobilisé.

Ils sont alors libres de recommencer ailleurs.

Qu’importe alors que les Ukrainiens (Si c’était vrai) disposent de meilleurs hommes (Vraiment, la formation de 100 % des soldats ukrainiens est-elle si bonne ?) et de meilleures armes (Évidement, puisque l’ouest fournit, les journalistes occidentaux accepterons cette vérité révélée). L’armée ukrainienne peine à se régénérer et dévore sa substance et celle de son pays pour prolonger l’agonie.

Cela détruit l’Ukraine qui après les pertes de la guerre peinera à exister, mais surtout, cela expose les erreurs de calculs des concepts occidentaux.

Les Russes sont en train de démontrer au reste du monde ce qui est nécessaire pour résister aux USA. Après l’Ukraine, la Libye ou l’Irak ne seront plus possibles.

En face l’ouest ne peut pas laisser faire, il faut donc redémontrer l’efficacité des armes occidentales, alors que leur concept est fautif. Nous verrons donc probablement de belles offensives qui reprendront quelques arpents de neige, sans autre résultat, mais cela maintiendra l’essentiel : La réputation des armes occidentales.

Car si jamais cela échoue alors, le mensonge de la propagande occidentale sera exposé, l’opinion publique pourrait se retrouver. Et alors, chers journalistes occidentaux, l’heure des comptes sonnera :

Vae Victis !