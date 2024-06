Ultranationalisme ukrainien : le génocide extrême des Polonais de Volhynie de 1942 à 1944 (2/2)

PREMIÈRE PARTIE

2.2. description des massacres

Les Ukrainiens ont participé à la Shoah en Volhynie dès l’entrée de l’armée allemande en 1941 :

Les Ukrainiens participèrent au génocide des Juifs polonais, avec ou sans les Allemands, dès l’entrée de la Wehrmacht [armée de l’Allemagne nazie de 1935 à 1945] en juin 1941 et surtout lors de la liquidation des ghettos en 1942. 200 000 Juifs [de Volhynie], citoyens polonais, périrent dans la Shoah, surtout par balles. (21) ;

« Bien que la plupart des Juifs aient été tués par les Allemands, la police de l’OUN qui travaillait pour eux a joué un rôle de soutien crucial dans la liquidation de 200 000 Juifs en Volhynie au début de la guerre [dans la seconde moitié de 1942] (155). (22) ».

À partir de la fin de 1942 commencèrent les horribles massacres de Polonais de Volhynie (le premier massacre connu, où 50 Polonais ont été tués, a eu lieu le 13 novembre 1942 (23)) :

À partir de 1942 et surtout l’année suivante commencèrent des actes barbares où l’assassinat était associé aux mutilations par découpe ou arrachage de membres, ou encore par « éventration » et « éviscération ». […]

Les femmes, les adolescents et même les enfants y prirent part, se chargeant de voler les biens des morts, d’incendier les bâtiments et de porter le dernier coup aux blessés. Tout cela se déroula en dépit de la mixité des populations, de leur bon voisinage, voir de leur amitié déclarée, dont les victimes avaient auparavant fait l’expérience. (24)

Incroyablement, un degré supplémentaire de barbarie a encore eu lieu dans ce génocide : « En effet, les bourreaux obligeaient le conjoint ukrainien à assassiner son propre conjoint polonais [et ses enfants issus de ce mariage]. Ce degré supplémentaire de barbarie n’a pas été signalé dans le cas de couples polono-russes ni dans celui de couples germano-juifs […]. (25) » Ceux qui refusaient d’obéir étaient souvent tués avec toute leur famille.

L’historien Grzegorz Rossoliński-Liebe considère que Bandera, même s’il était alors interné, était « moralement responsable de ces massacres dont il avait évoqué la nécessité avant la guerre, pour accomplir les buts nationaux de son mouvement (112) (26) ».

Les auteurs criminels de ces massacres, soit les membres de l’UPA et de l’OUN-B, reconnaissaient eux-mêmes Bandera comme leur chef, et se désignaient eux-mêmes comme « bandéristes ». (27)

L’historien Timothy Snyder considère que les massacres sont exclusivement attribuables aux bandéristes : « Selon Timothy Snyder, le nettoyage ethnique des Polonais était exclusivement l’œuvre de la faction extrémiste Bandera de l’OUN, plutôt que sa faction Melnyk ou d’autres organisations politiques ou religieuses ukrainiennes. (28) »

Ce génocide était conforme « à l’idéologie nationaliste de l’OUN et l’UPA : au nom du peuple, on peut tout faire et même exterminer. (29) ».

Ainsi, quelques jours avant une série de massacres de village en village, il y avait eu « des réunions dans les villages ukrainiens où l’UPA expliquait aux habitants la nécessité de l’extermination des Polonais jusqu’à la septième génération, sans faire exception de ceux qui ne parlaient plus le polonais. (30) »

C’est en juillet et août 1943 qu’il y eut le plus de massacres :

Au cours de l’été 1943, en Volhynie, tous les Polonais et toutes les personnes d’origine polonaise étaient confrontés à la mort aux mains des nationalistes ukrainiens. Des Ukrainiens d’origine polonaise ont également été tués, ainsi que des personnes issues de familles mixtes. Les Polonais ne pouvaient se sentir relativement en sécurité que dans les bases d’autodéfense et les grandes villes. (112) Un réfugié polonais de Volhynie a écrit à l’époque : « Tout autour des cadavres et des victimes potentielles. Ça sent les cadavres de tous les Polonais maintenant. Il y a des cadavres vivants qui se promènent. (113) » (31)

Le 11 juillet 1943 fut la journée la plus sanglante. Elle est connue sous le nom de « Dimanche sanglant » par plusieurs Polonais. Des unités de l’UPA ont marché en Volhynie de village en village et ont massacré environ 8000 civils polonais, hommes, femmes et enfants. 100 villages ont été encerclés et attaqués cette journée-là, et 50 autres le lendemain 12 juillet. (32)

Les Allemands ont laissé l’UPA commettre ces massacres.

Le modus operandi de l’UPA pour les attaques contre les villages polonais était généralement le même à chaque fois :

Selon l’historien polonais Piotr Lossowski, la méthode utilisée dans la plupart des attaques était la même. Au début, les Polonais locaux étaient assurés qu’il ne leur arriverait rien. Puis, à l’aube, un village a été encerclé par des membres armés de l’UPA, derrière lesquels se trouvaient des paysans armés de haches, de couteaux, de hachettes, de marteaux, de fourches, de pelles, de faucilles, de faux, de houes et de divers autres outils agricoles. Tous les Polonais rencontrés furent assassinés ; la plupart ont été tués dans leurs maisons, mais parfois ils ont été parqués dans des églises ou des granges qui ont ensuite été incendiées. De nombreux Polonais ont été jetés dans des puits ou tués, puis enterrés dans des fosses communes peu profondes. Après un massacre, tous les biens ont été pillés, y compris les vêtements, les céréales et les meubles. La dernière partie d’une attaque consistait à mettre le feu à tout le village. (158) Tous les vestiges de l’existence polonaise ont été éradiqués, même les colonies polonaises abandonnées ont été réduites en cendres. (52) (33) ;

« Les méthodes utilisées par les nationalistes ukrainiens dans cette région [la Galicie orientale] étaient les mêmes [qu’en Volhynie] : rassembler et tuer tous les habitants polonais des villages, puis piller les villages et les incendier. (52) (34) ».

Ce sont des dizaines de milliers de paysans ukrainiens qui ont assisté l’UPA dans les massacres :

[…] il y avait surtout des dizaines de milliers de paysans ukrainiens, formés parfois en groupes d’autodéfense […], auxiliaires de l’UPA de fait, qui participèrent aux grandes actions de nettoyage des Polonais, des gens au-milieu desquels ils habitaient, armés de haches et de fourches, et qui formaient ainsi une sorte d’arrière-ban de l’UPA. (35)

Les nationalistes ukrainiens voulaient faire disparaître toute trace de vie polonaise sur ces territoires pour que la Pologne ne puisse plus les revendiquer après la guerre :

Un ordre de l’OUN datant du début de 1944 déclarait :

Liquidez toutes les traces polonaises […] afin qu’il n’y ait aucune trace que quelqu’un y ait vécu… Faites attention au fait que lorsqu’il restera quelque chose de polonais, alors les Polonais auront des prétentions sur notre terre ». (155) (36)

Ce nettoyage ethnique visait donc les buts suivants : que la Volhynie et la Galicie orientale soient, à la fin de la guerre (la Seconde Guerre mondiale), uniquement ukrainiennes (« un « territoire ethniquement pur » […]. (193) (37) ») ; que la Pologne ne puisse plus vraiment alors, après la guerre, affirmer sa souveraineté sur ces deux régions qui étaient polonaises avant la guerre (38) ; et qu’un État ukrainien indépendant soit créé sur ces territoires (39).

L’objectif de nettoyage ethnique était ainsi vraiment on ne peut plus clair et net : « […] les commandants locaux de l’OUN-B en Volhynie et en Galicie, si ce n’est la direction de l’OUN-B elle-même, décidèrent qu’un nettoyage ethnique des Polonais de la région par la terreur et le meurtre était nécessaire. (75) (40) » ; « On peut affirmer […] que l’UPA continua le nettoyage ethnique dans les zones rurales jusqu’à ce que la majorité des Polonais eût fui les villages et fût déportée par les Allemands à l’Ouest ou assassinée ou expulsée. (41) ».

Voici plus précisément comment les historiens Norman Davies et Timothy Snyder ont décrit les massacres :

L’historien Norman Davies dans son ouvrage No Simple Victory fournit une courte et brutale description des massacres. Il écrit : « Les Juifs de la région avaient disparu assassinés par les Allemands (entre 1941 et 1942), (…) en 1943-44 la haine de l’UPA tomba sur les Polonais sans défense (…). Les villages furent brûlés. Les prêtres catholiques taillés en pièces ou crucifiés. Les églises brûlées avec tous les fidèles qui s’y étaient réfugiés. Les fermes isolées, attaquées par des bandes d’hommes armés de fourches et de couteaux de cuisine. Les victimes égorgées, les femmes enceintes transpercées par la baïonnette, les enfants tranchés en deux (…). Les auteurs ne pouvaient pas déterminer l’avenir de la province mais pouvaient envisager que son futur serait sans les Polonais. […] En 1991 l’Ukraine occidentale (Galicie orientale et Volhynie) formait partie de la République d’Ukraine indépendante. »

Timothy Snyder décrit les massacres : « les partisans ukrainiens brûlaient les maisons, en tirant sur ceux qui tentaient d’en échapper, forçant de la sorte les occupants d’y rester et utilisaient faux et fourches pour tuer ceux qui étaient pris à l’extérieur. Dans certains cas les décapités, les crucifiés, les démembrés ou les éventrés étaient montrés afin d’obtenir des Polonais qui restaient qu’ils s’enfuissent en abandonnant pour toujours leurs lieux de vie. » (42)

Devant les progrès de l’Armée rouge soviétique contre la Wehrmacht allemande à la fin de 1943 et au début de 1944, l’UPA décida d’accélérer les massacres en Galicie orientale :

Roman Choukhevytch, un commandant de l’UPA, déclara dans son ordre du 25 février 1944 : « Compte tenu du succès des forces soviétiques, il est nécessaire d’accélérer la liquidation des Polonais, ils doivent être totalement anéantis, leurs villages brûlés… seule la population polonaise doit être détruite ». (34) (43)

Les Allemands ont commencé une lente retraite de l’Ukraine au milieu de l’année 1943. Les Soviétiques sont entrés à Kiev en novembre 1943 ; ils ont commencé à pénétrer en Galicie au printemps 1944 ; et, à la fin d’octobre 1944, ils contrôlaient de nouveau toute l’Ukraine. (44)

Cependant, même si l’Armée rouge est entrée en Galicie au printemps 1944 et contrôlait toute l’Ukraine à la fin d’octobre 1944, l’UPA et l’OUN ont encore effectué des massacres de Polonais en Galicie orientale au début de 1945 : le 2 février (60 Polonais assassinés) ; dans la nuit du 5 au 6 février (126 Polonais massacrés dans un village, dont des femmes et des enfants) ; les 12 et 13 février (une centaine de personnes tuées dans une colonie). (45)

D’autre part, en ce qui concerne les victimes du côté ukrainien, les représailles polonaises en Volhynie ont causé 2000 à 3000 morts (46) ; et la résistance polonaise en Galicie orientale en a causé 1000 à 2000 entre 1943 et 1946 (47).

Cependant, l’OUN-B et l’UPA ont probablement tué autant d’Ukrainiens considérés traîtres que de Polonais, donc environ 100 000 Ukrainiens en plus des quelque 100 000 Polonais !… : « L’historien Timothy Snyder considère qu’il est probable que l’UPA ait tué autant d’Ukrainiens que de Polonais, car les Ukrainiens locaux qui n’adhéraient pas à sa forme de nationalisme étaient considérés comme des traîtres. (9) (48) » ; « Selon Timothy Snyder, dans leur lutte pour la domination, les forces de l’OUN-B tueraient des dizaines de milliers d’Ukrainiens pour des liens supposés avec Melnyk ou Bulba-Borovets [les chefs de deux factions ukrainiennes rivales de l’OUN-B, respectivement l’OUN-M et l’Armée révolutionnaire du peuple ukrainien (28)]. (76) (49) ».

3. Le génocide extrême des Polonais de Volhynie de 1942 à 1944

Selon certains auteurs polonais, les massacres de Volhynie ont été, non pas en termes de quantité de gens tués, mais en termes de brutalité, de cruauté extrême par mutilations, etc., pires que la Shoah. (50)

Ces massacres ont en fait même été qualifiés par un auteur de « génocide extrême (51) », pour bien marquer « la brutalité exceptionnelle des tueries qui, selon lui, « surpassent les atrocités soviétiques et nazies » (52) ».

Voici un dernier résumé de ces massacres accréditant ces assertions :

Les attaques contre les Polonais lors des massacres en Volhynie et en Galicie orientale ont été marquées par un sadisme et une brutalité extrêmes. Les viols, les tortures et les mutilations étaient monnaie courante, et des villages entiers ont été anéantis. Des Polonais ont été brûlés vifs, écorchés, empalés, crucifiés, éventrés, démembrés et décapités. Des femmes ont été victimes de viols collectifs et ont eu les seins tranchés, des enfants ont été coupés en morceaux avec des haches, des bébés ont été empalés sur des baïonnettes et des fourches ou frappés contre des arbres. (152) (153)

Selon un document de la résistance polonaise, les crimes étaient atroces (153) :

Dans tous les villages […] et colonies, sans exception, les Ukrainiens ont mené l’opération d’assassinat des Polonais avec une cruauté monstrueuse. Des femmes – même enceintes – ont été clouées au sol avec des baïonnettes, des enfants ont été déchiquetés par les jambes, d’autres ont été empalés sur des fourches et jetés par-dessus des clôtures, des membres de l’intelligentsia ont été attachés avec du fil de fer barbelé et jetés dans des puits, des bras, des jambes et des têtes ont été coupés avec des haches, des langues ont été coupées, des oreilles et des nez ont été coupés. Des yeux ont été crevés, des organes génitaux ont été dépecés, des ventres ont été déchirés et des entrailles arrachées, des têtes ont été fracassées avec des marteaux, des enfants vivants ont été jetés à l’intérieur de maisons en feu. La frénésie barbare a atteint un point tel que les gens ont été déchiquetés vivants, les femmes ont eu les seins tranchés ; d’autres ont été empalés ou battus à mort avec des bâtons. De nombreuses personnes ont été tuées – après avoir été condamnées à mort – en se faisant couper les mains et les pieds, et seulement ensuite la tête.

Les atrocités ont été commises sans discernement et sans retenue. Les victimes, quel que soit leur âge ou leur sexe, étaient régulièrement torturées à mort. (53)

Le nettoyage ethnique de la population polonaise de Volhynie a été « le plus grand crime de l’OUN-B (54) ».

Le gouvernement ukrainien a accordé en 2010 « à Bandera le statut de « Héros de l’Ukraine » (55) » ; et il a accordé en 2015 « aux anciens combattants de l’UPA un statut spécial de « combattants pour l’indépendance de l’Ukraine » (56) ».

C’est sûrement à cause des nombreux hommages comme ceux-là accordés à Bandera et à l’UPA en Ukraine qu’un auteur polonais a carrément « affirmé que le nationalisme ukrainien « dépasse les autres nationalismes (y compris le nationalisme nazi) en faisant l’éloge des meurtres et en faisant l’apologie sans retenue de la brutalité » (57) ».

Conclusion

Ce texte a essayé de rendre compte le plus clairement et succintement possible de l’ampleur et de la dureté extrême des massacres de Polonais de Volhynie et de Galicie orientale durant la Seconde Guerre mondiale par les ultranationalistes ukrainiens de Stepan Bandera.

Il y a sûrement lieu, par souci de « justice historique », de reconnaître officiellement ce génocide extrême des Polonais de Volhynie de 1942 à 1944.

André Lafrenaie

7 juin 2024

