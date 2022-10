Un avion espion britannique intercepté avec un missile par un chasseur russe !

@Astrolabe

Oui, ces choses-là arrivent assez souvent.



Un Airbus A-300 de la compagnie nationale Iran Air, assurant la liaison entre Bandar-Abbas et Dubaï (Emirats arabes unis), est abattu peu après son décollage par deux missiles tirés d’une frégate américaine qui patrouillait dans le détroit d’Ormuz. Deux cent quatre-vingt-dix personnes sont tuées. L’équipage de l’USS Vincennes avait affirmé avoir pris l’Airbus pour un chasseur iranien animé d’intentions hostiles. Téhéran obtiendra des Etats-Unis un dédommagement de 101,8 millions de dollars.

Le vol 103 de la Pan Am qui assurait la liaison Londres – New York explose au dessus du petit village écossais de Lockerbie. En 2003, le régime Kadhafi a reconnu officiellement sa responsabilité dans l’attentat et payé 2,7 milliards de dollars aux familles des victimes en guise de dédommagement.

4 avril 2001 : abattement accidentel dans la mer Noire par les militaires ukrainiens

L’avion de ligne Tu-154M de Siberia Airlines effectuait un vol régulier SBI1812 sur la route Tel Aviv-Novosibirsk, mais s’est écrasé dans la mer Noire 1 heure et 45 minutes après le décollage. Les 78 personnes à bord ont été tuées - 66 passagers et 12 membres d’équipage.

Selon la conclusion de l’Interstate Aviation Committee (IAC), l’avion a été accidentellement abattu par un missile anti-aérien 5V28 du complexe S-200V, lancé par la 96e brigade de missiles anti-aériens de la défense aérienne de l’Ukraine lors d’opérations conjointes Exercices militaires russo-ukrainiens (oui, oui, il y en avait !) organisés sur le site d’essai de la péninsule de Crimée.