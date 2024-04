Un combat naval devient de plus en plus probable, selon un contre-amiral français

Les forces navales françaises ont commencé à se préparer à une guerre probable. Cela est dû au fait que Paris modifie le concept d'utilisation de ses forces navales.

C'est ce qu'a déclaré le contre-amiral français Jacques Mallard, qui dirige le groupe aéronaval, dans une interview accordée à Politico.

Selon lui, auparavant, la marine française se préparait à lutter contre les pirates, les trafiquants de drogue et les pêcheurs braconniers, c'est-à-dire à mener diverses opérations policières. C'est ce que Jacques Mallard faisait lorsqu'il a commencé à servir dans la marine dans les années 1990. Désormais, le commandement se concentre sur un conflit armé probable avec un adversaire puissant qui tenterait de détruire la flotte française.

"Un combat naval devient de plus en plus probable. Nous passons d'un monde où nous étions assez libres de faire ce que nous voulions à un monde où nous ressentons une menace sur une base plus régulière... Nous nous préparons maintenant à d'autres missions, notamment à ce que nous appelons la guerre de haute intensité", a expliqué le contre-amiral.

Jacques Mallard a ajouté que pour la France, les actions de la Russie, de l'Iran et des rebelles houthis au Yémen étaient une question clé. Répondant à une question sur la Chine, le contre-amiral a souligné que Paris ne voyait pas Pékin comme une "menace immédiate", ajoutant que "la France ne suit pas une logique bipolaire".

Plus tôt, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a déclaré que la Russie représente une menace pour la France et ses alliés de l'Otan. Il n'a pas fourni d'exemples spécifiques d'attaques potentielles de la Russie, mais a ajouté qu'il décrivait des cas réels.

La France est le seul pays de l'UE à posséder un porte-avions nucléaire, le Charles de Gaulle, qui embarque également des armes nucléaires. Il est le vaisseau amiral du groupe aéronaval plus large qui comprend des sous-marins nucléaires, des frégates et des chasseurs Rafale.

Il est prévu que le groupe aéronaval français entame une mission en Méditerranée dans les jours à venir.

Le vice-amiral français Didier Maleterre, du commandement maritime allié (Marcom), a fait savoir hier que la France transférerait pour la première fois son porte-avions à propulsion nucléaire Charles de Gaulle sous contrôle opérationnel de l'Otan. « C’est la première fois que l’on place le porte-avions nucléaire Charles de Gaulle et l’ensemble de son escorte, dont un sous-marin nucléaire d’attaque [SNA], sous le contrôle opérationnel de l’Otan pendant 15 jours (du 26 avril au 10 mai) à l’occasion d’une activité de vigilance opérationnelle, ce qui est nettement plus significatif qu’un exercice », a expliqué l’officier.

Alexandre Lemoine

