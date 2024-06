Un dissident pour le Nouveau Front Populaire à Paris 11ème

Au 3 Boulevard de Belleville, dans le 11e arrondissement, la maison de santé Belle-Ménil propose une médecine pour toutes et tous dans ce quartier populaire. Son co-fondateur le Docteur Alain Jean Amouni, généraliste-urgentiste, très populaire dans son quartier Belleville Ménilmontant a annoncé qu'il était candidat aux législatives de juin 2024.

Quelle meilleure base que la maison de santé qui reçoit sans rendez-vous les patients « pour une médecine de proximité et des soins accessibles à tous », étant conventionné secteur 1 et pratiquant le tiers payant. Autour du Dr Amouni une équipe pluriprofessionnelle est active sept jours sur sept : ils sont trois médecins généralistes ou urgentistes, trois médecins spécialistes, deux sages-femmes, deux infirmières disposant de services d’urgences.

Son premier engagement est là. Il est vrai qu’il vient d’Alep une terre de souffrance, le Kurdistan syrien, né dans une famille de 10 enfants, en butte aux vexations faites aux minorités par le régime syrien. Arrivé en 1998 d'abord comme étudiant en médecine. Il est naturalisé en 2003, signe de reconnaissance de son apport à la France.

Le Dr Amouni crée une première maison de santé dans le 11ème située dans le secteur de Faidherbe en 2011, avant de cofonder celle de Belleville -Ménilmontant en 2022.

En 2017, il cofonde également l’association MOSKA SOS Aide Humanitaire (MOSKA pour Moyen-Orient Syrie Kurdistan Afghanistan) qui envoie du matériel humanitaire après le tremblement de terre en Syrie.

Adhérant au Parti socialiste, il devient conseiller municipal, chargé de l’international et de la francophonie auprès du maire du 11ème arrondissement Patrick Bloche, de 2012 à 2014.

La confrontation politique ne l’effraie pas, conforté par de nombreux soutiens locaux et jouissant d’une grande estime dans la population, il saisit l’occasion de la bataille pour les législatives.

En effet la dissolution précipitée par Macron a laissé peu de place pour les débats sur les candidatures au sein des forces de gauche et du tout Nouveau Front Populaire. La commission électorale de la France Insoumise, a fait ses choix. Elle recale Danielle Simonet (20e arrondissement) pourtant inlassable militante de quartier depuis trente ans, de même pour Alexis Corbière (Montreuil), certains députés sortants sont reconduits d’autres pas. C’est la purge (comme dira François Rufin). Dans la 6 ème circonscription, la reconduction de la députée imposée par la direction LFI en 2022 est adoptée sans discussion : Sophia Chikirou.

En choisissant et en s’imposant (par l’unité de candidature NUPES) dans la circonscription socialiste la plus sûre -entre 11ème et 20ème arrondissements-, gagnée plusieurs fois dès le premier tour par Danielle Hoffman, Sophia Chikirou avait pu obtenir 53,7% en juin 2022. Pourtant Sophia Chikirou s’est illustrée par ses outrances, sa défense hasardeuse de la Syrie d’Assad, ses rémunérations importantes, son « management brutal » du Média aux dires des salarié.es. Enfin elle est restée élue à la fois à l’Assemblée nationale et au conseil régional d’Île-de-France, bien qu'ayant signé une charte en 2021 qui l'engageait à ne pas cumuler ces deux mandats. France info et Médiapart avaient relayé des situations litigieuses.

La 6ème circonscription de Paris – à cheval entre 11ème et 20ème arrondissement- présente peu de risques d’être gagnée par l’extrême-droite ou même par un macroniste. Ce qui est à souhaiter est donc une clarification entre deux candidats favorables au Nouveau Front Populaire.

Le Dr Amouni n’attaque pas la candidate officielle du NFP imposée par LFI mais pense incarner mieux qu’elle par son exemple personnel la capacité d’entente au sein de la population malgré les différences d’origine, d’opinion ou de religion, la volonté de guérir le corps social, le refus des haines communautaires.

Le Dr Amouni est un homme de terrain engagé dans le soin de toutes et tous et non un professionnel de la politique protégé par un appareil.

