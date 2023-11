Un féminisme décomplexé !

Nous avons tous remarqué qu'en 2023 ce sont des femmes qui ont été élues à la tête des deux premiers syndicats.

Sophie BINET a pris la succession de Philippe Martinez à la tête de la CGT, syndicat souvent identifié pour ses gros bras tant pour l'encadrement des grévistes que pour celui des manifestants.

Marilyse LEON a pris la succession de Laurent Berger à la tête de la CFDT, syndicat souvent identifié comme négociateur, un peu à la manière allemande.

Mais aussi, en décembre 2022, nous avons également assisté à l'apparition d'une autre femme, Marine TONDELIER élue à la tête du groupe écologique.

Cette féminisation de dirigeants politicaux/sociaux fait suite à une longue période de troubles. En 2019, nous avons eu les gilets jaunes puis en 2020 et 2021, le Covid et au début de cette année les imposantes manifestations contre la réforme des retraites.

D'aucuns pourront trouver là un lien à une forme d'apaisement social.

Mais, il n'aura pas échappé à quiconque un autre fait. Un renouveau de la modernité, ces trois femmes ont, en effet, un point commun : elles sont parfaitement féminines ! Voici, en effet, une nouvelle génération de femmes décomplexées et assumant leur féminité en même temps que leur responsabilité. Elles choisissent leurs vêtements, elles choisissent leur mots selon leur goût, leur préférence, tout simplement.

Elles affichent une parfaite tranquillité intellectuelle, elles représentent ainsi un modèle d'égalité entre le monde féminin et le monde masculin. Elles sont femmes et en sont fières.

Est-ce là enfin, (au moins dans le principe) l'aboutissement des efforts de tant de générations, de tant de combats contre l'obscurantisme masculin qui s'octroyait toutes les primautés. Bien sûr, ces propos ne concernent qu'une partie des hommes, beaucoup avaient pris en compte cette égalité intellectuelle, depuis toujours d'ailleurs.

Je dois évidemment considérer que cette évolution fantastique concerne principalement les pays dits occidentaux. On peut légitimement penser que les religions chrétiennes et particulièrement la dernière grande variante, le protestantisme, ont favorisé cette évolution. La vénération portée à la Vierge Marie, la mère de Jésus comme l'épisode de la "femme adultère" sont, sans doute, le point de départ du respect dû au féminisme, au moins dans les textes. Je précise que les religions proposent des comportements que les adeptes ne respectent pas toujours, un exemple le Christianisme dit : aimez vous et cependant des guerres ont parsemé les siècles et les années et se produisent encore même entre les tenants d'un même dieu.

Pour autant, un regard sur l'ensemble de notre planète nous amène au triste constat que la maturité (théorique) de nos peuples, dits occidentaux, n'est pas partagée par toutes les civilisations de la planète. Nous voyons facilement que la religion musulmane ou l'idéologie communiste sont un frein puissant à l'épanouissement de l'égalité entre les hommes et les femmes.

Il me semble que le respect et la protection des plus faibles d'entre nous est une cause primordiale pour assurer la meilleure vie possible à chaque membre de l'espèce humaine.

Il me semble que nos efforts doivent être illimités en ce sens et sont inévitablement prioritaires par rapport à la prise en charge du bonheur des animaux sauvages ou des plantes. L'un n'empêche pas l'autre mais il y a forcément des priorités.

Pour ma part, je propose un vaste débat autour des propositions du Viatique Citoyen qui prône, entre autres, une égalité parfaite entre les Hommes et les Femmes.

César Jules

