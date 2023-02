Un général de l’US Air Force annonce une probable guerre avec la Chine en 2024 !

Ces dernières années, au moins une poignée de hauts commandants de l’armée américaine ont, d’une manière ou d’une autre, tiré la sonnette d’alarme sur une « guerre à venir avec la Chine »…

Le dernier avertissement est le plus inhabituel : il a été émis sous la forme d’une note de service par un général quatre étoiles en activité et a été diffusé avec un ordre officiel.

Ce cas est particulièrement significatif car il a pris la rare mesure de le transmettre par le biais du commandement militaire aux officiers supérieurs qu’il supervise, ce qui confère une plus grande urgence à l’avertissement :

Dans le mémo envoyé vendredi et obtenu par NBC News, le général Mike Minihan, chef du Commandement de la mobilité aérienne, déclare :

Divers rapports ont dénombré quelque 50 000 membres du service et près de 500 avions sous le commandement du général Minihan.

Le message est particulièrement alarmant car il demande aux commandants sous ses ordres de « considérer leurs affaires personnelles et de déterminer si une visite doit être programmée avec le bureau juridique de leur base d’affectation pour s’assurer qu’ils sont juridiquement prêts et préparés ».

🚨Here is the memo which Four Star General Mike Minihan predicts the US will be at war with China in 2025. pic.twitter.com/tXO7JhjtpB

— The Calvin Coolidge Project (@TheCalvinCooli1) January 28, 2023