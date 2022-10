Un monarque « républicain » qui réquisitionne des grévistes et laisse mourir des pauvres dans la rue !

Vite, quelqu’un pour défendre le Mozart de la finance, celui qui ne voulait plus voir un sans-abri (solution trouvée : les laisser mourir, par élimination, il finira par réussir....sauf qu’à virer les soignants non empoisonnés, les médecins honnêtes et tous les « emmerdés », ça fait de nouveaux sans-abris, pas facile, la vie d’un monarque...