Un monde de brute

Juste un petit billet sur une concordance des temps, à l'image de l'émission de France Culture de Jean-Noël Jeanneney, émission que je vous conseille à l'occasion, c'est le samedi de 10 à 11 heures. J'en viens donc au sujet, il y a quelques années, j'écoutais une émission de France Culture sur les pays de l'Est, enfin je ne souviens plus du sujet, ni du titre de l'émission, mais j'avais été surpris par l'illustration musicale : la reprise en reggae de l'Hymne de la Russie. Des souvenirs sont revenus à ma mémoire ...

Jimi Hendrix au festival de Woodstock en 1969, il interprète "Star-Spangled Banner", ce n'était pas la première reprise originale de l'hymne d'un pays mais c'etait la plus célèbre, celle de l'hymne américain dans une dénonciation de la guerre menée par les USA au Vietnam, une violence terrible impossible à oublier.

Jimi Hendrix : « Nous sommes tous américains n'est-ce pas ? Il avait été écrit et joué dans un très bel, ce qu'ils appellent un bel État. Joli, inspirant, et vous vous dites : "Super, je suis américain." Mais aujourd'hui, quand nous le jouons, nous ne le faisons pas pour supprimer toute cette grandeur qu'est l'Amérique est supposée avoir. Nous le jouons à la manière de ce qu'est l'Amérique aujourd'hui. »

Et aujourd'hui, ce n'est plus le VietNam mais l'Ukraine. Je me suis souvenu de cette reprise ukrainienne d'un hymne. J'avais rapidement retrouvé cette interprétation étonnante de l'hymne soviétique par un groupe ukrainien nommé 5'Nizza. J'avais écouté quelques créations de ce groupe, j'ai trouvé un écho particulier à ce qui arrive aujourd'hui en Ukraine dans une de leur chanson "Солдат - Soldat", les paroles sont là :

Je suis un soldat

Je n'ai pas dormi depuis cinq ans

Et j'ai des cernes sous les yeux

Je ne les ai pas vus moi-même

Mais alors on m'a dit

Je suis un soldat

Et je n'ai pas de tête (*)

Ils l'ont battu avec leurs bottes

Yo-o-o, le commandant crie

La bouche du commandant est déchirée

Parce qu'une grenade...

Coton blanc

Le coton rouge ne guérira pas un soldat

Je suis un soldat

Enfant à naître de la guerre

Je suis un soldat

Maman, soigne mes blessures

Je suis un soldat

Soldat d'un pays oublié de Dieu

je suis un héros

Dis-moi de quel roman

Oh..oooh..

Je suis un soldat

Ça m'énerve quand je n'ai plus qu'une balle

C'est soit moi soit lui

Le dernier chariot

Alcool de contrebande

Nous sommes des millions

A l'ONU

Je suis un soldat

Et je connais mon travail

Mon travail est de tirer

Pour que la balle ne rate pas

Le corps de l'ennemi

Ce reggae est pour toi Mother-War

Êtes-vous heureux maintenant ?

Je suis un soldat

Je suis un soldat

Enfant à naître de la guerre

Je suis un soldat

Maman, soigne mes blessures

Je suis un soldat

Soldat d'un pays oublié de Dieu

je suis un héros

Dis-moi de quel roman

(En anglais)

I’m a soldier... I’m a soldier...

I’m a soldier... I’m a soldier...

I’m a sol...dier... sol...dier...

...sol...dier...dier...

Je suis un soldat

Enfant à naître de la guerre

Je suis un soldat

Maman, soigne mes blessures

Je suis un soldat

Soldat d'un pays oublié de Dieu

je suis un héros

Dis-moi de quel roman