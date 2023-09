Un monde inhumain : tout passe par des machines...

@rosemar

Et oui, il parait même que l’on utilise de multiples machines dans le secteur médical, du diagnostic à l’exploration, des analyses à l’aide chirurgicale, de la surveillance à l’administration de médicaments, et même l’aide au diagnostic par l’IA ... De la même manière, dans le domaine du travail, les brouettes et les diables ne sont plus utilisés, les chariots et autres outils de levage ont remplacé la force humaine. Des efforts fatigants et néfastes à long terme. L’usage de la robotique dans les mines ou les zones de danger, ... Enfin, les machines font les travaux les plus ingrats, fatiguant, dangereux.

Plus près de vous, dans vos voitures, les machines sont de plus en plus proactives, avertissent du danger, vous avertissent du dépassement de la vitesse autorisée, certaines exécutent le freinage pour éviter les collisions, ... Et au supermarché, les caisses automatiques évitent ce travail éreintant à des caissières payées à la fronde et aux horaires hachés !!!

Tous les jours, vous bénéficiez de ces apports technologiques et vous voilà comme à votre habitude à geindre pour ne pas avoir su raccrocher au téléphone ... Vous savez, pour vos écrans de télé ou ordinateur qui envahissent votre vie, essayez le bouton « STOP », vous verrez cela marche ...