« Un Président ne devrait pas dire ça... » face à Thibault de Montalembert au Théâtre Libre

Lorsqu’en avril 2022, le producteur Jean-Marc Dumontet propose une première présentation théâtrale à Bobino de cette adaptation, c’était précisément pour évaluer l’intérêt du public face à un spectacle fictionnel tiré du livre d’investigation de Gérard Dravet et Fabrice Lhomme.

Il faut croire que l’essai fut considéré comme positif car désormais en 2023, il s’agit d’une véritable création au Théâtre libre avec l’équipe artistique originelle et, donc, les mêmes comédiens qui se glissent dans le rapport de forces reliant journalisme et politique pour en composer une leçon comportementale à fustiger ou au contraire à mettre en valeur exemplaire selon la subjectivité des opinions mises en cause.

Rappelons donc que dès le début de son quinquennat, François Hollande avait exprimé le souhait de se confier régulièrement à une instance journalistique choisie à dessein, de façon à faire un point évolutif sur sa gestion présidentielle au jour le jour sous réserve que les verbatim qui seraient tirés de ces interviews ne puissent être divulgués qu’en fin de mandat avec son accord dûment stipulé.

Ces rencontres hebdomadaires eurent effectivement lieu sous la conduite duelle des journalistes Dravet et Lhomme, le plus souvent à l’Elysée mais aussi en domicile privé et permirent de constituer ce document d’enquête inédit qui mit le feu aux poudres en fin du quinquennat de François Hollande.

Le reproche global formulé était que la fonction républicaine présidentielle est liée à un devoir de réserve implicite devant empêcher la divulgation des secrets de cette charge en dehors de tout filtre institutionnel.

En parallèle, l’éthique du journalisme citoyen ne devait pas, non plus, pouvoir se prêter à une manigance risquant de déconstruire l’autorité de l’Etat républicain.

Bref, la lecture de ce livre médiatique paru en octobre 2016 pouvait sans doute, à juste titre, se cristalliser sur des interprétations spéculatives autorisant débats moraux et juridiques sans fin.

A contrario, il faut reconnaître que la création théâtrale qui, ici, nous occupe ne pourrait souffrir de ces mêmes griefs car, effectuant un pas de côté, la dramaturgie y est axée sur l’art et la manière que les journalistes ont de s’approcher du sommet de l’Etat républicain en incitant son « représentant » principal à se justifier alors qu’en contrepartie celui-ci pourrait escompter le bénéfice d’une reconnaissance publique selon son habileté à pratiquer l’équivoque.

Autrement dit et de manière très prosaïque : Entre la Presse et le Politique, où pourrait-on situer la véritable manipulation et pour quel gain en retour sur investissement de temps et de savoir-faire ?

Ce n’est donc pas tant le contenu des propos qui est exposé sur scène que la relation étrange qui s’instaure entre l’homme d’état qui recherche la légitimation de son action et des enquêteurs médiatiques qui s’emploient à débusquer les failles de sa cuirasse.

L’intérêt du spectateur est donc de percevoir les tentatives de séductions respectives progressant masquées, de part et d’autre sous opération de commando, avec leur cortège réciproque de frustration partagée par les deux journalistes en embuscade et vécue en solitaire par le Président craignant, lui, en permanence d’être incompris… comme dans un dialogue de sourds en quelque sorte ou un jeu de cache-cache à l’aveugle !

Au demeurant, la scénographie est particulièrement intéressante car elle s’appuie sur diverses technologies virtuelles et, par ailleurs, l’interprétation du journaliste en mission (Thibault de Montalembert) se présente comme un combat à mener, tiraillé entre son impétueuse collaboratrice (Lison Daniel) elle-même téléguidée en véritable sous-marin par la directrice rédactionnelle (Hélène Babu) le nez en permanence sur les tirages escomptés et, d’autre part, celle du Président pratiquant la fuite en avant et en trompe-l’œil où Scali Delpeyrat fait merveille à singer toutes les malignités tellement expressives et spécifiques à François Hollande.

Un spectacle théâtral qui fait de la détention du pouvoir un enjeu fort républicain et qui, restant bien en deçà de toutes les arcanes de l’histoire politique, focalise la presse médiatique au beau milieu de l’arène.



