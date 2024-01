Un prince, des princes, pas de Prince ?

Suite à ma Lettre d'hier, dans laquelle je republiais un entretien consacré au royalisme, je continue sur ma lancée pour vous parler des princes, réels ou supposés.

Je ne m'étendrai pas tellement sur le sujet, mais il me paraît important de faire un point objectif et circonstancié.

Depuis la disparition de Louis XVII, il n'y a plus de royauté en France. Et qu'on ne me parle surtout pas de la fausse restauration de 1814/1815 avec Louis XVIII qui ne fut même pas sacré, mais qui octroya la Charte constitutionnelle. Philippe Auguste et Louis XIV ont dû se retourner dans leurs tombes, façon de parler, car les barbares révolutionnaires avaient saccagé la nécropole royale de Saint-Denis.

Dans la grande famille (l'est-elle vraiment ?) royaliste, il existe plusieurs grandes tendances :

Luis Alfonso de Borbón y Martínez-Bordiú, dit Louis de Bourbon, dit Louis XX.

Il est considéré comme le chef des Légitimistes (appellation très mal choisie…). Pas certain que celui-ci approuve et se reconnaisse comme chef de quelque chose, mais passons. Officiellement, il serait l’aîné des Capétiens.

De nombreux acteurs et observateurs du milieu royaliste, dont votre serviteur, estiment qu’il n’est pas Bourbon. François de Paule de Bourbon, son “ancêtre” serait le fils de Manuel Godoy, principal ministre de son père et amant de sa mère. Consultez cette intéressante vidéo d’Alain Decaux si vous désirez en savoir plus.

Il y aurait également un souci du même genre pour un autre de ses aïeux. Je vous laisse chercher. Pour mettre fin à cette question, un simple test ADN clarifierait tout. L’intéressé acceptera-t-il de s’y soumettre ? Certains disent que ce serait déjà fait et que les résultats ne seraient guère probants. Affaire à suivre… ou pas.

Je précise qu’il ne vit pas en France, qu’il a aussi la nationalité espagnole, qu’il a fait son service militaire en Espagne, qu’il a prêté serment au drapeau espagnol, etc. Sans oublier le plus important : il ne fait rien ou presque pour la cause.

Jean-Carl Pierre Marie d'Orléans, dit Jean d’Orléans, dit Jean IV.

C’est un Orléans. Tout est dit. Fin du jeu. Voulez-vous en savoir plus ? Allons-y ! Son ancêtre, qui a commis le crime impardonnable du régicide, a perdu tous ses droits dynastiques. De fait, il n’a pu transmettre à sa descendance ce qu’il n’avait plus. Question de logique et de bon sens.

Je rappelle que le régicide Louis-Philippe d'Orléans fut, entre autres, grand maître de la première Grande Loge de France. Tout un programme. Son fils, le Roi des Français, usurpa la couronne à Louis XIX et Henri V en mentant effrontément. De plus, les Orléans entretiendront toujours des liens étroits avec la maçonnerie et les milieux affairistes… Bref !

Revenons à Jean. Il vit en France. C’est déjà cela. Il ne fait pas grand-chose pour la cause qu’il est censé incarner. Encore un ! Il existe aussi des soupçons de bâtardise qui pèse sur ses épaules. Pour ceux que cela intéresse, recherchez du côté d’un cocher/palefrenier. Pour rappel, son aïeul avait pris ses distances avec l’Action française et Charles Maurras pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer ici. Dans ses rares prises de parole, il dit souvent du bien de la République et affiche des sympathies pour la monarchie constitutionnelle.

Vous l’avez parfaitement compris, ces deux-là ne peuvent être légitimes…

Autre sujet important que j’évoque maintenant : l’affaire Louis XVII.

Je pense que le Roi de France n’est pas mort au Temple. Quant à la suite de son histoire personnelle, je ne me prononce pas car les documents probants manquent à l’appel.

Le souci est qu’il existe des Survivantistes, éclatés en différentes chapelles. La division toujours la division alors que la monarchie doit incarner l’unité.

Difficile d’y voir très clair. Chaque camp a son prétendant, son petit candidat. On dirait des républicains qui défendent leur poulain. De ce côté là-aussi, en l’absence d’études factuelles et argumentées, il n’y a rien à attendre, si ce n’est des discussions très intéressantes mais souvent interminables.

Il existe des royalistes qui se définissent (mal) comme Providentialistes.

Etre providentialiste signifie être soumis à la Providence, mais cette soumission ne se limite pas à la prière ; elle implique également l'action et l'engagement dans le monde réel. Qu’ils n’oublient jamais la phrase de Jeanne d’Arc : “En nom Dieu, les gens d'armes batailleront, et Dieu donnera la victoire”. Ils se nomment Providentialistes mais en réalité ils ne le sont pas. Jacques l’Apôtre avait écrit : “L’homme devient juste par les œuvres, et non seulement par la foi”. Nous ne pouvons pas nous contenter d’une posture attentiste et priante. Prions et agissons.

De plus, ils se basent sur des prophéties, pas toujours reconnues par l’Eglise, et sur des révélations privées. Cela pose de vrais problèmes majeurs…

Je n’oublie pas de présenter Jean-Christophe Napoléon Bonaparte qui, malheureusement, ne prétend à rien.

Je trouve cela vraiment dommage. En effet, il est à la fois apparenté aux Bourbon, aux Bonaparte et aux Habsbourg-Lorraine. Il a un patrimoine ancestral qui résume parfaitement la grandeur catholique et monarchiste de l’Europe.

Le Pape (un vrai) à Rome et l’Empereur de l’Europe chrétienne à Paris ou à Aix-la-Chapelle, quel beau programme politique n’est-ce pas ?

Vous ne le savez peut-être pas, mais la grande majorité des Bonapartistes n’a rien compris à l’œuvre de Napoléon I et III. Pourquoi dis-je cela avec tant de conviction ? Ils se déclarent presque tous républicains, alors que les deux Napoléon, une fois arrivés au somment de l’Etat, ont mis en place une monarchie héréditaire.

Le tour de table est fini. Maintenant que faire ? Comme le demandait Lénine, de funeste mémoire, en 1901. Sur le plan politique, il convient de convertir les gens ditsde droite au Monarchisme. Sur le plan spirituel, nous devons travailler à la conversion des Français au catholicisme romain. Catholicisme et monarchisme incarnent parfaitement le génie français.

Je l’écris depuis des années et je l’écrirai autant qu’il le faut :

Défendons l’héritage en attendant l’Héritier

En l’absence de Princes, défendons les principes.

