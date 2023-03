Un proscrit nommé Poutine

@roman_garev

la loi est toujours celle du plus fort, car sans détention de la force il est impossible de la faire appliquer la loi autrement que par l’adhésion. Mais on a jamais vu un criminel non repenti, adhérer à son propre jugement et condamnation !

Dans le contexte international actuel, la CPI ou le droit international sont des coquilles vides puisque la force est détenu par ses membres et que les dirigeants ne se repentent jamais de leur actions.

Nous vivons donc dans un monde fondé sur le rapport de domination dit du rapport du fort au faible, où la loi réelle qui régit les rapports entres les dirigeants des pays est la somme des concessions faites par le plus fort au plus faible en échange de sa soumission. Où le plus fort se réserve toujours le « droit » de déroger à la loi, voir de l’abroger selon l’évolution de ses propres intérêts, tandis qu’il exige du plus faile le plus strict respect de la loi sous peine de sanctions plus ou moins dures. Ce dernier attendant que le rapport de force s’équilibre ou s’inverse pour contester la loi établit par le plus fort, voir d’imposer sa propre loi.

Bref, la Russie de Poutine à attendu patiamment que le rapport de force s’équilibre suffisamment pour contester la loi imposé par les dirigeants US. Mais si demain ils deviennent la force dominante, nul doute qu’alors ils feront exactement pareil que les dirigeants US et appliqueront l’aphorisme énoncé ci-dessus.

Bref, je met tous les dirigeants actuels dans le même panier de crable où le mieux est de tous les mettres dans la marmite et en terminer avec le culte du chef, qui n’a d’autre but et raison d’être que d’exploiter tous ceux qui les suivent à leur profit personnel et jamais pour l’intérêt général.