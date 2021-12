Un revirement du fascisme est-il possible ?

Difficile de répondre à cette question sans disposer de connaissances.

Le fascisme repose sur la peur de l'autre et l'abandon de sa liberté individuelle, à la recherche d'un sens à son existence, au bénéfice de comportements biologiques primaires.

Le dominant du groupe.

C'est à dire accepter la domination d'un chef charismatique qui versera dans le totalitaire du chef salvateur.

Dans les vagues successives du Cvipof ce critère de la recherche d'une autorité n'a fait que grimper au fil des ans. Le rejet du parlementarisme aussi. Le rejet de l'Europe et des accords internationaux également.

La confiance dans les hôpitaux, dans la gendarmerie, dans l'armée, dans la police témoignent de la peur des citoyens.

La peur de l'immigration et de l'autre ont dépassé les 60 et 50% des opinions.

Les instances politiques et syndicales qui caractérisent l'implication active des citoyens dans leurs affaires arrivent aux dernières rang.

C'est ainsi que les éléments du développement du fascisme se sont développées.

Électoralement ces citoyens de sont réfugiés dans l'abstention, m'étant en échec toutes les tentatives de récupération, y compris quand ils ont franchi le pas en formant le plus gros des troupes des gilets jaunes.

De fait le développement de la fascisation du peuple français saute aux yeux.

Nous le retrouvons aussi au RN et LR. Depuis 90 que R.Hue avait épuré le PCF de ses "staliniens", l'électorat du parti communiste fascisant a disparu pour être récupéré par le FN à l'époque.

Que voulez-vous, le RN n'avait pas une machine à fabriquer des electeurs il a bien fallu qu'ils viennent de quelque part.

Globalement s'en prendre au capitalisme n'est pas un critère fascisant, s'en prendre au libéralisme oui, l'exemple mondial le plus évident est la Chine ; le capitalisme c'est parfaitement accommodé d'un état fascisant.

Ce tableau dressé peut on l'inverseur ? Pour en arriver là il a fallu 20 ans. 20 ans pour que s'incruste dans l'esprit des citoyens des opinions fascisantes en toute ignorance. Le rejet du référendum de 2005 fut un instant capital.

Hollande et Macron ont été incapable d'endiguer cette poussée fasciste qui se lisait dans toutes les stats.

Alors comment dire aux citoyens que sans le Socialisme qui est devenu un mot proscrit ils ne partiraient pas en vacances. Que sans la CGT et FO ils n'auraient pas de Sécu, pas de Convention Collective, pas de Code Travail.

Comment peuvent-ils comprendre que les puissants qui ont dominé tous les pays du monde depuis 5000 ans n'ont jamais accordé qu'un crouton de pain aux travailleurs qu'ils asservissaient.

Il fallu attendre Napoléon 1° pour que soit obligatoire le versement d'un salaire aux travailleurs en 1804.

Ensuite la révolte des canuts contre la répercussion des cours toujours à la baisse, 1830, 1834, suivi de la révolution de 1948 engage le début du socialisme et les partis s'y référant.

https://ulmetz.reference-syndicale.fr/les-secretaires-durant-la-periode-allant-de-1885-a-1945/la-cgt-un-peu-dhistoire-de-1864-a-1945/.

A l'exception de Napoléon 1° aucun pouvoir monarchiste ou républicain radicaux ou libéral ne se sont préoccupés du sort des salariés.

Il a fallu le gouvernement socialiste de Léon Blum pour qu'il instaure une revendication de 8h datant de 1817 et les congés payés.

Le slogan « 8 heures de travail, 8 heures de loisir, 8 heures de repos » est lancé par Robert Owen en 1817.

Citez donc quel parti de droite, libéral ou d'extrême droite ont fait des propositions sociales depuis, si ce n'est de toutes les réduire.

Zemmour propose aux citoyens de retrouver ses racines chrétiennes, mais pas leurs racines sociales car elles appartiennent au Socialisme. Tandis que durant toutes ses années politiques depuis la révolution la chrétienté s'est contenté de charité.

Elle n'a même pas été capable de réclamer l'abolition de la peine de mort ou la supression des prisons pour être en cela conforme la pensée de ses évangiles, la femme adultère "va et ne recommence pas".

Ce n'était pas compliqué ce qu'il y avait à apprendre au citoyens ça tient dans un article.

Mais nous préférerions leurs dire qu'ils descendaient des Gaulois plutôt qu'être un peuple composé de continuelles invasions comme tous les autres.

Ce serait amusant si le droit du sang n'était pas une conneries, en analysant les ADN l'on saurait qui appartient à quel peuple. Ce que font certains instituts, comme si une définition territoriale administrative pouvait marquer nos gènes. Ce sont plutôt des maladies qui les ont marqué comme la thalasemie.

Ce ne serait pas un conte de fées, car ils servent à la maturité des enfants, mais un conte pour sots annonçant la décrépitude de ceux qui y croient.

J'ai déjà écrit que j'étais triste pour Mélenchon qui annonce le seul programme pour demain.

Mais pour un revirement il ne peut espérer sur les électeurs de gauche et ceux de Macron, sinon je ne vois pas ce qu'il pourrait faire avec les voix des fascistes.

Je ne vois pas comment renverser l'opinion de citoyens qui se sont tapis dans l'abstention durant des années à attendre celui qui les accoucherait.

Si j'étais du PS ou du LR je ferai plutôt mon mea culpa que de pérorer.

Y aura-t-il un sursaut de la gauche et des verts pour une union salutaire ?

C'est la question d'ici l'élection.