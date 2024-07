Un semestre difficile attend l’UE avec la présidence de la Hongrie

« Selon Szijjarto, »l’UE a franchi une ligne rouge" en utilisant 1,4 milliard d’euros pour financer les livraisons d’armes à l’Ukraine,"

Le Ministre malien des Affaires Étrangères s´adressant aux européens sur la livraison d´armes léthales á l´Ukraine, armes létahles qui ont été refusait par l´Union Européenne á l´Armée malienne qui luttaient contre les terroristes d´Al QUAIDA dans le Sahel.



https://youtube.com/shorts/F1aDDJvf9Gw ?si=395DE5KaBjxYIJS1

Aujourd´hui la vie humaine en Ukraine n´est pas la vie humanie au Sahel.

Lá encore je vais mettre en cause nos amis de l´Union Européenne, tes anciens amis ( il s´adressait ici au cours d´une rencontre aux politiciens européens ) oú quand on se battait on a négocié vous et moi et d´autres de vos collègues pendant des années au Sahel, il y avait la Mission européenne de formation, il y avait l´Uccab, il y avait des militaires européens, on dit aidez nous ils étaient entrain de former des gens, ils investissent des centaines de millions d´Euro.

On a dit ce que nous voulons ( Mali ) c´est de trouver une équipe formée et équiper les gens. Mais les militaires maliens qui étaient engagés dans les formations militaires européennes devaient apporter leurs propres munitions.

On nous a toujours dit que l Union Européenne ne donne pas d´armes létahles, et ce qu´on donne á l´Ukraine ce ne sont pas des armes léthales ? Est-ce que la vie d´un ukrainien vaut mieux que la vie d´un sahélien ? Deux poids deux mesures.

Il ya la guerre en Ukraine, subitement, les armes léthales sont autorisées, et les sahéliens qui sont morts par milliers qui a cela sur la conscience ?