Un sentiment d’insécurité... Dormez tranquille tout va bien !

Dormez tranquille, et faites de beaux rêves , l’extrême-droite va s’occuper de vous.

Que l’extrême-droite ait plus que jamais besoin des rentes électorales de l’immigration sous toutes ses formes ainsi que de celle des faits divers qu’elle guette, le cœur historique de son origine en fait, c’est une affaire entendue. Sans oublier d’ailleurs son antisémitisme baptismal dont elle essaie de nous faire croire, au pire de l’hypocrisie médiatique qui caractérise nos médias, qu’elle en serait subitement devenue la meilleure défense, comme prise d’une ivresse propagandiste en nous espérant devenus définitivement des imbéciles à sa main.

Regardons alors de près ce que font réellement ses élus si nous ne voulons pas être les futurs couillonnés d’une coalition où nous aurions un régime autoritaire, distributeur de rustines, s’attaquant aux plus faibles et pauvres, ses éternels bouc émissaires désignés, afin que nos yeux et notre réflexion ne se portent pas ailleurs. En faisant taire les autres afin de protéger, au bout du compte, les intérêts des plus puissants qui comptent sur elle et qu’elle sert déjà si on vérifie attentivement les votes de ses élus, ici et au parlement européen(rappelons aussi que Méloni, une fois élue a bien entendu voté le pacte asile-intégration de l’UE qu’elle dénonçait dans sa pêche aux naïfs).Son rôle d’épouvantail indispensable à la supercherie du front républicain ayant été éventé après avoir servi deux fois la macronie.En faisant en sorte que, aidée par les chaînes d’info de milliardaires la surexposant et nous abreuvant de sondages sur mesure, que soit évité un véritable débat politique sur le fond des choses, la démocratie, la justice sociale, la responsabilité écologique, notre place géopolitique et économique dans l’UE et le monde.

Il y a bien une stratégie qui ne doit rien au hasard. L’extrême-droite, en jouant de toutes les gammes, a bien l’intention d’être la roue de secours offrant un sursis aux oligarchies entrées en agonie dans l’Union Européenne.