Un syndrome inquiétant de l'homme moderne et qui parfois hélas a de très graves conséquences : celui du « bébé oublié » !

Le récent drame de Saint-Nazaire (20/06/22) qui a vu la mort d'un bébé âgé de 14 mois parce que son père « l'avait oublié dans sa voiture » alors qu'il aurait dû le déposer dans une crèche est une info qui bouleverse les consciences : sources. Dans le résultat des recherches vous noterez qu’hélas cela n'est pas la première fois : sources

Le syndrome du bébé oublié:kézako ?

Ce mécanisme, défini comme "le syndrome du bébé oublié", peut être aggravé par des facteurs externes, comme : le stress, la fatigue ou un événement inattendu. "Le système de mémoire cérébrale qui tombe en panne lorsque les gens oublient leurs enfants dans les voitures est le même que celui qui nous fait oublier d'éteindre les phares lorsque nous arrivons à destination", explique David Diamond. "Tout comme les constructeurs automobiles ont des systèmes intégrés qui éteignent les phares en cas d’oubli, nous devons avoir des systèmes intégrés qui détectent un enfant oublié dans une voiture", ajoute-t-il, prenant ainsi la défense des nombreux parents américains condamnés pour homicide involontaire : source.

Chez les adultes responsables,"les facteurs de stress et de privation de sommeil sont importants", souligne-t-il également, "car ils sont connus pour biaiser les systèmes de mémoire cérébrale vers une activité basée sur les habitudes et pour altérer le traitement de la mémoire prospective" : Source.

A noter que le papa du bébé exerce la profession d'aide-soignant dans un hôpital, et en sachant depuis l'apparition de la Covid-19, ce que les personnels de santé sont à « bout du rouleau » : sources, ceci peut simplement expliquer cela !

Pour éviter un éventuel oubli l'utilisation des « pense bête » !

La Commission de la sécurité des consommateurs (CSC) vient de tirer la sonnette d’alarme après avoir recensé 24 cas d’enfants oubliés -cinq en sont morts- dans des véhicules en France entre juin 2007 et août 2009. Aux Etats-Unis, une trentaine d’enfants mouraient chaque année de ce phénomène appelé “syndrome du bébé oublié”.

La température d’un véhicule peut augmenter de 10° à 15°C par quart d’heure, ce qui peut provoquer le décès d’un enfant en moins de deux heures. Ces oublis se sont accrus après l’obligation de placer les enfants à l’arrière des voitures. Pour prévenir ces drames, les solutions techniques sont rares. A ce jour, aucun constructeur automobile ne propose de dispositif d’alerte couplé au véhicule. Ces dispositifs, montés en option, pourraient coûter entre 1 500 et 3 000 € et se déclencheraient parfois de façon intempestive, incitant alors leurs propriétaires à les désactiver.

Dans ce contexte, la CSC invite les pouvoirs publics à lancer des campagnes de prévention sur ce risque, invitant les mutuelles, les sociétés d’assurance, les professionnels de santé et de la petite enfance à s’y associer. Elle invite les parents à être attentifs aux signes de fatigue et de stress qui peuvent provoquer ce genre d’oubli et leur conseille de créer des « pense-bêtes » personnels, en posant par exemple près de l’enfant un objet indispensable à l’adulte : badge d’entrée dans l’entreprise, sac, vêtement, etc. : source.

Un autre équipement voiture augmente considérablement ce risque se sont les vitres teintées et plus encore les sur teintées : autres photos. Ben hélas oui, avec de telles vitres dur dur de voir si un bébé n'a pas été abandonné à l'intérieur !

Soyons modeste, car n'oublions pas que cela n'arrive pas qu'aux autres !

