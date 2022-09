Un Tibétain tué en garde à vue dans le comté de Serthar dans l’est du Tibet

Cinq Tibétains ont été arrêtés par les autorités chinoises dans le comté de Serthar dans l'est du Tibet pour avoir organisé des activités religieuses pour des villageois. L’un d’entre-deux, Chugdar, est mort deux jours plus tard en détention en raison de tortures systématiques pour les prisonniers tibétains.

Tibet Watch , une association de défense des droits basée à Dharamshala a révélé le 20 septembre 2022 des informations au sujet de l'arrestation par les autorités chinoises de cinq Tibétains dans le comté de Serthar dans l'est du Tibet cet été en relation avec des activités religieuses. L'un des détenus a depuis été tué en détention à la suite de tortures.

Les autorités chinoises ont arrêté Chugdar, Gelo, Tsedo, Bhamo et Kori du canton de Khakor dans le comté de Serthar dans la préfecture autonome du Tibet de Kardzé et emmenés dans un centre de détention du même comté le 24 août.

Deux jours plus tard, la famille de Chugdar, 52 ans, a été informée par la police qu'il était mort en détention.

La source, qui a choisi de rester anonyme, a déclaré à Tibet Watch ique Chugdar est mort après avoir été battu et torturé pendant sa détention et que Chugdar n'avait aucune maladie préexistante avant son arrestation.

Pendant leur détention, les familles des détenus se sont vu refuser l'accès pour rencontrer les détenus et n’ont pas été autorisées à leur apporter de la nourriture.

La police a tenté de dissimuler les circonstances de la mort de Chugdar. La police a dit à sa famille que son corps ne serait pas restitué s'ils ne signaient pas une lettre indiquant que le décès n'avait pas été causé par les coups de la police. La police a également déclaré au père de Chugdar que sa mort avait eu lieu soudainement.

Pour tenter d'absoudre leur responsabilité dans le crime, les responsables de la sécurité ont proposé un paiement unique de cent mille yuans (environ 14 477 euros) et dix mille yuans supplémentaires par famille chaque année consécutive.

Chugdar était le seul à subvenir aux besoins de sa femme, de ses enfants et de ses parents, et on ne sait pas si son corps leur a déjà été restitué.

Les quatre autres détenus ont été transférés dans un centre de détention de Kardzé le 31 août, où ils sont toujours détenus.

Le groupe avait été appelé par les villageois locaux pour organiser des activités religieuses telles que des rituels, l’allumage d’encens et des offrandes de prière. Les informations reçues par Tibet Watch les désignent comme des personnes dévouées et sincères.

La mort en détention, disent les observateurs, est l'indication la plus évidente de la mauvaise qualité du système judiciaire chinois et de l’absence de recours légal pour les Tibétains au Tibet.