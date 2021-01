Un toit pout toi !

@popov

La réponse est Non, la Russie est donc législativement plus humaine et étatiquement plus proche de son Peuple que la France, ce qui n’empêche pas les corrompus dirigeant cette dernière, de vouloir « courageusement » donner des leçons de démocratie aux dirigeants russes et. . . De s"en prendre plein la gueule ! . . .