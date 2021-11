Un vent de révolte alors que le variant Omicron suscite des inquiétudes...

Les milliardaires mondialistes forcenés de la seringue n’ont même plus à faire le travail de propagande vu le nombre de croyants à la nouvelle religion du covid qui prennent d’eux-mêmes le relais et nous tartinent des articles où les caractères d’imprimerie abondent nettement plus que l’intelligence du propos.

Des monuments de bêtises argumentaires tels que les variants dus aux non-injectés alors que ceux-ci, vu la dictature sanitaire, n’ont plus le droit aux voyages par avion, ou la répétition bête et méchante des messages anxiogènes basés sur du vent et ressassés par la presse internationale aux ordres, voilà ce que nos collaborateurs volontaires nous assènent dans leurs interventions .

La « vaccination » en pleine épidémie, si on accepte leur narratif de pandémie éminemment discutable, est le pire comportement qui soit, puisque au lieu de laisser le champ libre à la version existante du virus, qui peut être combattu par les médicaments utilisés dans d’autres pays non ralliés à l’arnaque, elle force la survie des versions les plus résistantes, dont rien ne garantit dans l’absolu qu’elles soient les plus bénignes .

On ne vient pas à bout des virus, on s’y adapte, ou plutôt, ils s’adaptent à nous dans le but de survivre, ce qui nous est généralement profitable à terme ( seuls les organismes les plus affaiblis en sont victimes, ce qui réduit de bien peu leur espérance de vie réelle ) . Mais à jouer aux apprentis sorciers en prétendant maîtriser le sujet, on finira par avoir des surprises désagréables ( comme ce fut le cas pour les fameux vaccins qui ont créé ce qu’on a nommé frauduleusement « grippe espagnole » ) .

Vous aurez probablement noté que nos gouvernants, qui ne se privaient pas d’en faire toute une histoire en 2020, sont muets à propos des morts du covid en 2021 . Maintenant, ils pérorent à propos des cas ... Ceci devrait interpeler les moins obtus ou c’est à désespérer .