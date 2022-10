Une affaire pas comme les autres

La délation est une arme redoutable car elle tape là où ça fait mal pour la victime, là où ça titille chez le destinataire et sans risque de démenti parce que même si des semaines, des mois des années après il y a démenti en trois lignes de l’avant-dernière page d’un journal, le mal est fait. Donc le délateur n’a pas besoin de courage pour faire mal. Au pire il se loupe.

D’un autre côté, le lecteur qui reçoit la délation, comme une information n’a la plupart du temps pas le régulateur interne de la jugeote ; en effet selon le cas de figure, il croit en ce que disent les médias, soit tout ce qui mousse l’excite, soit, s’il s’étonne, se dit de nos jours il ne faut faire confiance en personne, soit il s’en fout. À part les intéressés personne ne se bougera les fesses pour dénoncer la calomnie et pointer la contradiction.

Il est donc notable, et là je suis témoin, qu’il y a très peu de gens qui voit assez clair pour dénicher à l’instant la calomnie.

Alors,je ne vais pas faire une grossière étude psychologique du couple Corbière/ Garrido, mais s’il y a un couple connu sur lequel les deux accusations portées sont ridicules, c’est bien celui-là.

Je ne les connais pas plus que vous, mais je les ai écoutés, je les ai vus, je connais un peu leur histoire, mais comme tout le monde, et autant l’accusation d’arnaque aux biens publics en profitant d’un HLM que celui de tenir en esclavage une bonne au noir, c’est littéralement insensé.

Cela fait un moment que la sagacité a fui les malhonnêtes qui cherchent victoire ou fortune en dégommant le rival ! Mais ceux-là, ont fait fort. Et il y a longtemps que la lucidité a quitté nos concitoyens soumis à de trop grosses influences.

Il suffit de savoir comment et pour qui Raquel Garrido était avocate, pour savoir que ce n’est pas le pognon qui l’anime, et que c’est impossible dans ses conditions professionnelles de cacher une ambition mercantile. Comme preuve, alors, on lui reprochait de n’avoir pas payé pendant un an ses charges au Conseil de l’Ordre ! Ah mon dieu, tous ces justiciers de la plèbe qui prennent soin du pécule du conseil de L’ordre des avocats ; comme c’est gentil.

Et puis d’abuser d’un logement social, reproche fait quinze jours après les élections législatives. Dieu que nos concitoyens sont rapides, c’est bizarre on ne s’en rend pas bien compte au quotidien. Ils s’en sont expliqués, c’était limpide dès le début et n’importe qui aurait fait comme eux puisqu’ils ne pouvaient pas faire autrement !! Prof, avocate du pauvre payée le plus souvent en aide juridictionnelle, quatre enfants, eh oui, ils avaient droit à un logement social ! Eh oui, elle avait quelques semaines de retard pour payer ses cotisations !!

Ah jésus, tu n’es pas le seul !!! Qui sait ce que te ferait le peuple français aujourd’hui, avec ton comportement rebelle !

Et ce coup-ci où j’ai été surprise de voir la suspicion, le doute dans le regard de quelques-uns !!

Raquel Garrido, immigrée chilienne, avocate des causes perdues sans fric, cacherait dans ses placards une bonne embauchée au noir sur quelques promesses, et se comporterait en plus de manière esclavagiste !!! ( ça me rappelle une histoire d’un diplomate je crois qui agissait ainsi dans les beaux quartiers de Paris ; certes les Garrido ont quitté leur logement social mais on suppose que la maison qu’ils ont achetée n’est pas un palais et n’a peut-être pas des placards assez grands pour cacher une intruse !!!)

Cette histoire est éminemment illustrative de toutes les décadences, dérives et ignominies de notre époque, parce que, vouloir détruire le rival cela ne date pas d’aujourd’hui ; le faire par des manières malpropres, on voit pas comment le faire autrement, mais s’attaquer à quelqu’un qui n’a pas de casserole, c’est forcément compliqué ; or le ou les lascars en lice pour le tribunal ont vraiment tapé mal !! Et c’est pourquoi nous avons là, la première affaire ( et je compte sur mes lecteurs pour m’en donner d’autres tout aussi grossières que je ne connaîtrais pas) à ma connaissance, qui se révèle presque aussi largement dévoilée dans son démenti que dans son accusation. Parce que des affaires du style Fillon, on en connaît, mais là c’est une autre dimension et il n’y avait pas calomnie, juste dénonciation bien utile à certains qui ne craignaient pas que le peuple se révolte contre une différence de traitement.

Si je vous parle de tout ça, c’est parce que j’aime beaucoup l’intelligence, la franchise, l’audace, le dynamisme de Raquel Garrido et globalement le non boboïsme de ce couple. J’aime beaucoup sa détermination à contrer le sens du vent, en allant faire la chroniqueuse ?( je ne sais pas comment s’appelle son rôle dans cette émission ) dans des émissions populaires, qui a eu l’air d’en choquer plus d’un ( qui ? ) parce qu’elle pensait qu’il n’y avait aucune raison de laisser les a-politiques, soi-disant ,tenir l’antenne dans des émissions de grande écoute. Je n’ai pas écouté ces émissions, mais j’ai aimé cette démarche ; elle a eu d’autres prises de positions au sein de la Fi qui étaient très proches des miennes, beaucoup plus « populaires », et ce n’est pas étonnant pour une sud-américaine. Aussi les faux-culs sont-ils toujours prompts à médire, ce qui n’est pas nouveau, mais c’est toujours agréable de les voir déconfits.

Et puis j’aimerais aussi en toucher quelques-uns qui verraient ce que sont capables de faire les politiques d’un certain camp pour se vendre !!!

Je vous laisse deux ou trois liens adresses si toutefois cette tentative de dénigrement, couplée avec celle de Quattennens et des incessantes contre Mélenchon en son temps, vous a interpellés.

Et je vais vous dire, il me semble qu’une immigrée, et un prof, qui deviennent l’un et l’autre députés, c’est louche. Alors j’aimerais que tous se rappellent ce qu’est la démocratie !!

Affaire Garrido-Corbière : garde à vue levée pour Jean-Christophe Lagarde et un policier

Affaire Garrido-Corbière : Lagarde impliqué par un ex-collaborateur - Le Point