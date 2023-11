Une approche historique humaniste chrétienne du conflit israélo-palestinien (Nouvelle édition)

***************************

Étant maladivement curieux de nature, maladivement désireux de chercher à comprendre, j’ai donc regardé ce document jusqu’au bout.

Si cette version du film est sous-titrée en français, l’orateur s’exprime en anglais et il s’adresse, on le comprend peu à peu, mais plutôt vers le milieu du doc, à un public anglo-saxon imprégné de culture chrétienne et d’humanisme chrétien, ce qui, dans la plupart des cultures anglo-saxonnes, va avec un fort attachement aux racines judaïques du christianisme.

L’humanisme chrétien anglo-saxon reste basé sur une conception bienveillante de « Dieu le père », en tant que créateur de l’humanité. Le Christ, dans cette approche, en est lui-même un messager universaliste, porteur de valeurs à la fois humanistes et spiritualistes. Bien entendu, l'humanisme chrétien anglo-saxon est nécessairement quelque peu dévoyé par le sectarisme protestant sous ses diverses et multiples formes, mais pas davantage, en fin de compte, que l'humanisme chrétien n'est dévoyé, dans le reste de l'Europe occidentale, et notamment, latine, par les diverses formes du sectarisme catholique.

C'est donc sur la base de ces valeurs que l'orateur tente d'amener son public à une compréhension de la manipulation en cours depuis le 7 octobre, mais qui a évidemment des racines bien antérieures. Le fait est qu'Israël, avec le 7 octobre, prend le monde à témoin de l' « agression » dont il se pose en victime, en arrivant, par ce biais, à « effacer » dans les esprits manipulés sa position d'Etat colonialiste, et l'Etat sioniste parvient donc précisément ainsi à pratiquer l' « inversion accusatoire » dont il tente d'affubler ses ennemis, en vue de valider sa manipulation dans les esprits conditionnés par toute une machine médiatique à sa solde, directement ou non.

Il est évident que le 7 octobre présente, pour le gouvernement Netanyahou au moins un double avantage : faire passer au second plan ses difficultés politiques intérieures et même s'il ne les fait pas tout à fait « oublier » il peut néanmoins ainsi utiliser l'argument contraignant de la « sécurité nationale ». Mais surtout, cela lui permet de faire faire une sorte de « grand bond en avant » au projet d'extension et de colonisation sioniste. S'il parvient à son but d'annihiler le Hamas et de reprendre, directement ou non, le contrôle total sur Gaza et ses ressources, il aura effectivement effectué une « reconfiguration » géostratégique d'une partie importante du Moyen-Orient, surtout si, dans la foulée, il en profite également pour renforcer la colonisation en Cisjordanie.

Il est donc suffisamment clair que l'opportunité qui lui est ainsi offerte de tenter de mettre en œuvre ses projets les plus « avancés » semble tellement « tombée du ciel » que l'on est tout à fait en droit, avec l'orateur du film, de s'interroger sur la réalité du prétendu « effet de surprise » dont aurait bénéficié le Hamas, le 7 octobre.

Effet de surprise macabre et tragique, néanmoins, incontestablement, pour les jeunes festivaliers du Festival « Nova » de Réïm, effet de surprise macabre et tragique, tout aussi évidemment, pour les habitants des kibboutz avoisinant Gaza, et qui, pour beaucoup d'entre eux, nés à cet endroit, ne sont « colonialistes » que par filiation, et non par « vocation », mais pas nécessairement « effet de surprise », par contre, pour les responsables de la « sécurité » dans le coin, tant la probabilité que le moindre mouvement de l'autre côté de la « barrière » puisse se produire sans être détecté est en réalité nulle !

Quant à la « thèse », films du Hamas à l'appui, selon laquelle celui-ci aurait réussi une destruction « simultanée » des tours de détection de la « barrière », c'est cette « thèse », en fait, qui « s'autodétruit » d'elle-même, pour tout esprit doté de sens logique, étant donné que l'absence de tout signal qu'elle implique sur les écrans de contrôle est nécessairement, par elle-même, un « signal » d'alerte particulièrement inquiétant.

Ce qui est particulièrement inquiétant, pour nous, en France, c'est bien la très fausse « naïveté » et/ou pseudo- « crédulité » avec laquelle nos journalistes « mainstream » ont repris en chœur cette « thèse » pour relayer le prétendu « effet de surprise » de l'attaque du Hamas et des tragédies sanglantes qu'à occasionné cette « sortie » du « fauve » hors de sa « cage »-ghetto gazaouie !

Le côté grand-guignolesque « spectaculaire » de cette « sortie » est pourtant déjà directement « mis en scène » par la très officielle « Société de Radiodiffusion Publique Israélienne », sur sa chaîne Youtube, dès le 17 octobre, dans un premier montage, en fait précisément basé sur les films de propagande du Hamas lui-même, et donc sensé résumer le 7 octobre et ses conséquences :

_"This is how Hamas's murderous attack began”

https://youtu.be/qN6GUrPKvi4

Copie MP4 :

http://mai68.org/spip2/IMG/mp4/HAMAS_PRISON-LEAK_07-10-2023-2.mp4

Il est donc clair que cette nouvelle phase du conflit moyen-oriental n'arrive pas « par hasard », et encore moins, « par surprise », pour ceux qui veulent vraiment analyser le contexte géopolitique dans lequel elle se produit.

L’État d'Israël ne serait rien sans l'appui des « élites » financières occidentales, de même que celles-ci ont absolument besoin de ce pion essentiel dans leur jeu moyen-oriental et mondialiste. C'est là la véritable base de l'élan de solidarité manifesté par la classe politique et médiatique occidentale, et notamment française, même si elle s' « appuie », en quelque sorte, sur la douleur bien réelle des victimes du terrorisme du Hamas.

Peu ou prou adoubé par Israël comme « seul interlocuteur valable » dans la bande de Gaza, et notamment, pour contrer, en son temps, la montée en puissance de l'OLP, le Hamas, comme expression politico-militaire des « Frères Musulmans », a toujours plus ou moins joué double jeu, et jusqu'ici, assez bien réussi à gagner sur tous les tableaux. Dans cette affaire du 7 octobre, il est clair qu'il espérait déclencher une vague de soutien quasi-systémique de la part de la majorité des pays arabes et musulmans et se poser ainsi en interlocuteur incontournable sur la scène moyen-orientale.

C'était manifestement un très mauvais calcul et c'est donc Netanyahou qui marque le point essentiel, pour l'instant, en réussissant à faire cautionner par ses « alliés » occidentaux, même si avec, de la part de quelques uns, quelques réserves formelles de « bon ton » pseudo-« humaniste », son plan de quasi-éradication du peuple palestinien. Éradication en tant qu'entité nationale, culturelle et économique « indépendante », mais éradication qui était donc déjà bien avancée, depuis trois-quarts de siècle, et qu'il espérait ainsi parachever, combinant ainsi ses propres plans sionistes régionaux et ceux des « élites » mondialistes désireuses de reprendre un contrôle total sur le Moyen-Orient.

L'éradication des peuples entant qu'entités nationales, culturelles et économiques indépendantes, c'est bien là le principe de base du mondialisme banco-centraliste, et c'est en ce sens que l'approche de l'orateur du film peut présenter un intérêt didactique, même s'il ne s'agit pas, pour autant, de cautionner les dérives sectaires religieuses « protestantes » qui la sous-tendent éventuellement.

C'est donc par rapport à la destruction des peuples et des nations en tant qu'entités culturelles indépendantes que l'orateur situe son propos. La volonté dominatrice des élites financières, de ce point de vue, est considérée comme une perversion de ces valeurs, et en pratique, comme une perversion au premier degré, par la promotion de comportements dégradants, violents, et le culte du mauvais goût pervers, comme la simulation de repas anthropophages, avec une connotation sexuelle délirante, citée et "illustrée" dans le film. D’une manière générale l'orateur voit donc le mondialisme comme le culte d’une culture basée sur la domination, la dégradation et la souffrance des victimes. En réalité, et de manière plus pragmatique, c'est plutôt le "tittytainment"(*) qui est la base de la pseudo-"culture" mondialiste, et cela dès la fin du XXème siècle, mais les deux, selon le principe "Panem et Circenses", ne sont évidemment pas contradictoires, voire même, complémentaires !

C’est ce que l’orateur décrit donc comme « satanisme » et « culte luciférien ». Qu’il s’agisse d’une « religion » réelle ou non, cela est finalement secondaire, et encore plus, si on le considère d’un point de vue athée, comme je le fait : ce qui est important, d’un point de vue matérialiste dialectique, dans l’influence d’une religion, ce n’est donc évidemment pas sa « réalité » en tant que religion, mais bien l’ensemble des valeurs qu’elle charrie.

Si l’humanisme chrétien a pu jouer un rôle positif dans l’apparition de l’humanisme athée, ce n’est évidemment pas le cas des sectes de nature « sataniste » et autres « sociétés secrètes » qui n’ont jamais eu d’autres buts que le plaisir, effectivement le plus souvent pervers, et/ou les ambitions personnelles de leurs membres et leurs aboutissements, généralement au détriment du bien public.

Le fait est, malheureusement, que l’analyse immédiate extrêmement pessimiste et sombre des causes et des effets du « 7 Octobre » que décrit l’orateur correspond tout à fait à la réalité des faits tels que l’on peut aujourd’hui les reconstituer logiquement, à l’aide d’infos disponibles à tout un chacun, comme on vient de le voir.

Le fait est aussi qu’il y a une grande cohérence entre cette analyse immédiate et l’approche humaniste chrétienne que développe l’orateur dans la seconde partie de son exposé.

Du point de vue de l’analyse matérialiste dialectique l’aboutissement éventuel d’une telle domination mondiale d’une pseudo-« élite » perverse et ultra-minoritaire par rapport au reste de l’humanité n’est rendue « possible », (…c’est-à-dire, si on ne l’arrête pas, et rapidement) que par la décomposition, depuis la crise de 2007-2008, du capitalisme financier et « classique » mondial sous la poussée des nouvelles forces productives informatisées et robotisées.

Cette domination d’une pseudo-« élite » ultra-minoritaire et particulièrement perverse au regard des valeurs humanistes les plus basiques, c’est clairement ce qui est en train de se mettre en place sous la forme du banco-centralisme, c’est-à-dire de la prise de contrôle de l’économie mondiale sous la coupe de l’argent-dette, et non plus sous la forme « classique » et déjà pourtant suffisamment « perverse », dans son principe, de l’investissement « productif » en vue d’extraire à des fins de profit personnel la plus-value créée par le travail salarié.

Mais le fait est bien aussi que le public auquel s’adresse l’orateur, s’il a plus ou moins une culture humaniste chrétienne, n’a généralement aucune culture marxiste, même concernant les bases élémentaires du capitalisme « classique ». En France il y a encore, dans ce qui est supposé être « le peuple de gauche », un vague snobisme culturel de se piquer d’une prétendue « critique du capitalisme » sous une forme ou sous une autre, mais cela, on le voit bien actuellement, ne prête qu’à une approche effectivement très vague, prêtant parfois précisément le flanc aux attaques contre l’ « islamo-gauchisme », qui n’est en fait qu’une « idéologie » imaginaire, imaginée à des fins de propagande politique, mais bien un réel confusionnisme, néanmoins, incapable de remonter aux causes économiques, sociales et culturelles réelles de la déchéance actuelle de la gauche.

Tout étant relatif, la portée de ce document, qui s’adresse à un public humaniste très large, est donc, dans le contexte actuel, un élément de résistance bien utile, et qui permet d’ouvrir éventuellement un débat de fond sur l’évolution du monde actuel, et donc d'aller plus loin que le simple propos sur la religion.

Luniterre

(*http://ekladata.com/670iVZC2D-PKnyL6xJxpDiTVDZ4/Wikipedia_1995_Tittytainment.pdf )

URL de la présente édition : http://cieldefrance.eklablog.com/une-approche-historique-humaniste-chretienne-du-conflit-israelo-palest-a215031359

URL de la 1ère édition : http://cieldefrance.eklablog.com/une-approche-historique-humaniste-chretienne-du-conflit-israelo-palest-a214961503

**************************