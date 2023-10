Une atmosphère de chaos avec un parfum iranien au Moyen-Orient

Qui arrêtera la catastrophe que Téhéran a planifiée avec les organisations terroristes palestiniennes ? Tout le monde va-t-il se rendre à ce scénario désastreux auquel le Moyen-Orient est confronté ? Israël et les peuples arabes et islamiques bouillonnent de colère, personne ne peut le nier. Il faut aussi voir ce qui se cache derrière les déclarations iraniennes qui menacent d’impliquer tout « l’axe de la résistance » dans la guerre de Gaza.

Il semble qu’il s’agisse d’une tentative d’anticiper un événement stratégique régional majeur, d’autant plus que certains médias affirment que les Etats-Unis ont bloqué l’accès de l’Iran à 6 milliards de dollars - qui se trouvent au Qatar sur des comptes restreints - et que ces comptes ont été gelés après l’attaque sanglante du Hamas contre Israël.

Si la décision des États-Unis de bloquer l’accès aux fonds iraniens libérés dans le cadre du récent accord d’échange de prisonniers qui a permis de libérer cinq Irano-Américains détenus par Téhéran est avérée, nous serons confrontés à de nouveaux faits dans des crises régionales complexes, chaque partie tentant d’imposer ses conditions et de définir les règles du jeu du nouvel ordre au Moyen-Orient en fonction de ses objectifs et de ses intérêts stratégiques.

Il est certain que l’Iran n’acceptera pas sa marginalisation et son isolement dans un système régional où la paix et la coopération prévalent entre Israël et ses voisins arabes, et qu’il n’acceptera pas non plus le rapprochement de ses voisins du CCG avec Israël dans le cadre d’une éventuelle extension des accords de paix à l’Arabie Saoudite, le pays arabe, islamique et du Golfe le plus influent.

A l’heure actuelle, si nous ajoutons à cela la perception par le régime iranien de la fragilité de la situation et de l’érosion du rôle et de l’influence des Etats-Unis au Moyen-Orient et dans le monde, parallèlement à la montée en puissance des rôles chinois et russe, nous pouvons nous attendre à ce que tout cela se manifeste dans notre région à travers les événements de Gaza, où les empreintes digitales de l’Iran sont très claires. L’Iran est-il satisfait du message qu’il a envoyé par l’intermédiaire des organisations palestiniennes et de leurs agents terroristes dans la région arabe ? Tout cela dépend de ce que pense la partie iranienne et de ses calculs stratégiques. D’une manière générale, le Moyen-Orient est au seuil d’une nouvelle phase historique, et ce qui se passera après l’attaque terroriste du Hamas contre Israël ne sera pas la même chose qu’avant. Israël ne vivra probablement plus sous le siège géographique des agents iraniens et des armes régionales que le régime iranien menace à chaque occasion. Les Arabes n’ont plus beaucoup de marge de manœuvre politique et diplomatique, que ce soit avec les partis palestiniens ou avec d’autres.

Les cartes du jeu sont tombées entre les mains de la partie iranienne, qui s’engage maintenant dans la crise comme si elle en était l’acteur principal, sans rien d’autre à faire que de mobiliser les sentiments et les émotions des peuples arabes et islamiques d’abord contre Israël et ensuite contre les Etats arabes. Tout cela crée une profonde instabilité dont les effets ne se limitent pas au Moyen-Orient ou à la région de la bande de Gaza, mais concernent le monde entier, compte tenu des expériences passées. Les organisations terroristes et extrémistes utilisent des événements similaires comme couverture pour commettre leurs crimes sous le prétexte de défendre les droits du peuple palestinien. Le Hamas a commis une erreur stratégique fatale et dévastatrice en croyant aux promesses des dirigeants des Gardiens de la révolution iraniens, qui lui ont affirmé qu’ils se tiendraient à ses côtés contre Israël et qu’ils ouvriraient un second front à partir du nord. Cela explique les déclarations des dirigeants du mouvement juste après l’attaque contre Israël, selon lesquelles cette bataille s’étendrait de la Palestine à l’étranger. Le ministre iranien des affaires étrangères a également suggéré ce scénario dans ses déclarations à Beyrouth, où il a fait allusion à la possibilité d’ouvrir ce front. Il semble que ses mouvements en Irak et au Liban ne soient pas à l’abri d’envisager la possibilité de mettre en œuvre la deuxième phase du scénario.

Mais tous les experts savent que le régime iranien ne prendra aucune autre mesure si elle ne sert pas ses intérêts, notamment en évitant une guerre directe avec Israël et les États-Unis, qui le soutiennent fermement. Il est donc peu probable que Téhéran prenne d’autres mesures pour honorer ses promesses envers le Hamas, du moins pour l’instant, étant donné l’incapacité des États-Unis à mener une invasion terrestre ou à renverser un régime qui répond encore à leurs besoins stratégiques. Ils n’ont pas non plus l’élan audacieux qu’avait eu l’ancien président américain Donald Trump en éliminant le principal pion du régime iranien, le général iranien Qassem Soleimani, commandant de la Force Quds des Gardiens de la révolution, même si les États-Unis devraient mener des opérations spécifiques qui n’affectent pas la stabilité du régime iranien en cas d’escalade des événements.

Revenons à l’Iran : le plan iranien est un plan de vengeance contre Israël par excellence. Il n’est pas seulement dirigé contre Israël, mais aussi contre l’administration Biden, qui pourrait voir son avenir compromis par l’escalade actuelle à Gaza, car elle s’est empêtrée dans deux crises : l’une en Ukraine et l’autre au Moyen-Orient. Et pas seulement parce que la sécurité d’Israël et de son peuple est en jeu. Mais aussi parce qu’une flambée au Moyen-Orient a des conséquences majeures sur les prix de l’énergie, la sécurité et la stabilité mondiales, ce qui affecte à son tour l’économie américaine et les intérêts des États-Unis dans la région et dans le monde.

Personne ne sait ce que pense l’Iran de son soutien croissant au mouvement Hamas. En tant qu’observateurs, nous devons donc nous attendre à une nouvelle escalade militaire qui pourrait plonger toute la région dans un nouveau chaos dans lequel les États-Unis se retrouveront certainement piégés s’ils ne se dépêchent pas de faire le nécessaire.