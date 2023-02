Une catastrophe chimique apocalyptique en cours en Ohio !

Un train, chargé de gaz hautement toxique, déraille la semaine dernière sans dégâts majeurs, mais l’Agence de gestion des urgences intervient…

Alors que le gouvernement américain déploie des millions de dollars de ressources pour traiter les ballons comme une crise existentielle, une petite ville de l’Ohio se retrouve engloutie dans ce qui ressemble à l’apocalypse.

Peut-être à dessein, tout le drame entourant les violations de l’espace aérien américain par des initiatives d’espionnage chinoises a permis d’éviter que ce qui est en train de devenir l’une des pires catastrophes environnementales de l’histoire récente ne fasse les gros titres.

Le chaos a commencé au début de la semaine dernière lorsqu’un train de plus de 100 wagons a déraillé à East Palestine, dans l’Ohio, près de la frontière de l’État avec la Pennsylvanie, qui compte environ 5 000 habitants.

Cinquante de ces cent wagons de marchandises sont sortis des rails lors de l’accident. Vingt des wagons de marchandises du train transportaient des matières dangereuses, dont dix étaient détaillées.

Si l’accident n’a fait aucun mort, sur ces dix wagons, cinq contenaient du chlorure de vinyle sous pression, un gaz cancérigène hautement inflammable.

Scènes de East Palestine.

Pour faire face au scénario explosif autour du lieu de l’accident, l‘Agence de gestion des urgences de l’Ohio a exécuté son plan d’évacuation du gaz toxique par un brûlage contrôlé afin d’éviter une explosion incontrôlée qui présenterait le risque de dommages catastrophiques.

« Au cours des deux dernières heures, un changement radical de température s’est produit dans un wagon de chemin de fer, et il existe désormais un risque de défaillance catastrophique de la citerne, qui pourrait provoquer une explosion avec des éclats d’obus mortels pouvant se propager sur plus d’un kilomètre », a déclaré le gouverneur Mike DeWine dans une déclaration expliquant la décision de prendre des mesures pour éviter une dévastation généralisée.

Cependant, cette opération a envoyé dans l’air d’importants panaches de fumée contenant du chlorure de vinyle, du phosgène, du chlorure d’hydrogène et d’autres gaz, tandis que les flammes de l’incendie contrôlé faisaient rage pendant des jours.

Le phosgène, en particulier, est un gaz hautement toxique qui peut provoquer des vomissements et des troubles respiratoires. La toxicité du gaz phosgène est si puissante qu’il a déjà été utilisé comme arme chimique pendant la Première Guerre mondiale.

NEW TOXINS IDENTIFIED—“We basically nuked a town with chemicals so we could get a railroad open,” said Sil Caggiano, a hazardous materials specialist. Rail company Norfolk Southern is paying just $25k to the town, or $5 per resident.🧵



HT @therecount

pic.twitter.com/7jVQaIFA1U — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) February 13, 2023

Traduction :

NOUVELLES TOXINES IDENTIFIÉES – « Nous avons essentiellement bombardé une ville de produits chimiques pour pouvoir ouvrir une voie ferrée », a déclaré Sil Caggiano, spécialiste des matières dangereuses. La compagnie ferroviaire Norfolk Southern ne verse que 25 000 dollars à la ville, soit environ 5 dollars par habitant.

Les produits chimiques dangereux en suspension dans l’air ont incité les autorités à émettre des ordres d’évacuation obligatoire et de mise à l’abri dans un rayon d’un kilomètre autour de l’endroit où le train a déraillé.

Ces ordres ont contraint près de 2 000 résidents de East Palestine à quitter leur domicile. Malgré le risque pour la sécurité publique que représente la proximité du lieu de l’accident, plus de 500 personnes se trouvant dans le périmètre de l’ordre d’évacuation ont refusé de quitter leur domicile. Cependant, ces ordres ont été levés le 8 février, permettant aux résidents de retourner dans la zone adjacente à la catastrophe.

Des signalements inquiétants d’animaux, sauvages et domestiques, morts soudainement

À la suite de l’incendie contrôlé, les autorités locales ont reçu de nombreux rapports inquiétants de résidents situés en dehors du rayon d’un kilomètre de la zone d’évacuation, indiquant que l’urgence posée par la catastrophe était loin d’être terminée.

Un agriculteur local a signalé la mort soudaine de nombreux animaux dans sa ferme, Park Dairy. L’agriculteur, Taylor Holzer, travaille également avec le département des ressources naturelles de l’Ohio en tant que gardien de renards enregistré. Après le déversement d’agents chimiques dans l’air lors du brûlage contrôlé, de nombreux renards de la ferme de Holzer ont subi les effets mortels de la qualité de l’air dans la région.

« Sorti de nulle part, il [un renard] a commencé à tousser très fort, il s’est éteint », se souvient M. Holzer au média local WKBN 27 News.

« Ce n’est pas comme ça qu’un renard doit se comporter. Il est très faible, mou. Ses yeux sont très humides et larmoyants. La fumée et les produits chimiques du train, c’est la seule chose qui peut causer cela, parce que cela n’arrive pas de nulle part », a-t-il ajouté.

« Les produits chimiques dont on nous dit qu’ils sont sans danger dans l’air, ce n’est certainement pas sans danger pour les animaux… ou les gens ».

Dead fish are being pulled from rivers outside East Palestine, Ohio.



The trucks doing the work are labeled EnviroScience, an Ohio-based company that provides "time-sensitive solutions to environmental challenges."



Join @CBKNEWS pic.twitter.com/yoZhZwxgEJ — 🇺🇸Texas Tweetheart🇺🇸 (@MechelleChristy) February 13, 2023

Traduction :

Des poissons morts sont retirés des rivières près de East Palestine, Ohio. Les camions qui effectuent ce travail portent le nom d’EnviroScience, une entreprise de l’Ohio qui fournit des « solutions rapides aux défis environnementaux ».

#8 There are reports of dead fish in rivers and creeks 5 miles away from the train derailment.https://t.co/5Jgs1L52W4 pic.twitter.com/G43pdY41RB — kanekoa.substack.com (@KanekoaTheGreat) February 13, 2023

Traduction :

#8 On signale des poissons morts dans les rivières et les criques à 8 km du déraillement du train.

#9 Poissons morts dans Leslie Run en provenance d’East Palestine, Ohio.

#6 The EPA sent a letter to the rail company, stating that ethylene glycol monobutyl ether, ethlyhexyl acrylate, & isobutylene were also in the rail cars.



“We basically nuked a town with chemicals so we could get a railroad open.”https://t.co/C69iWUpMvK — kanekoa.substack.com (@KanekoaTheGreat) February 13, 2023

Traduction :

– #6 L’EPA a envoyé une lettre à la compagnie ferroviaire, indiquant que l’éther monobutylique d’éthylène glycol, l’acrylate d’éthlyhexyle et l’isobutylène se trouvaient également dans les wagons. « Nous avons essentiellement atomisé une ville avec des produits chimiques pour pouvoir ouvrir une voie ferrée. »

– #7 Amanda Breshears a trouvé ses poulets morts à 15 km de East Palestine. « Dès qu’ils ont commencé à brûler, mes poulets ont ralenti et ils sont morts. » « Si ça peut faire ça aux poulets en une nuit, imaginez ce que ça va nous faire dans 20 ans. »

Les préoccupations de M. Holzer ont été relayées par d’autres résidents qui ont décrit des conditions similaires près de leurs propres propriétés.

L’un de ces résidents était Katlyn Schwarzwaelder, exploitante d’un chenil local pour chiens à Darlington, en Pennsylvanie.

La catastrophe l’a poussée à quitter sa maison, pourtant située à plus de 24 km du site de l’incendie contrôlé.

Après s’être enfuie à Boardman, dans l’Ohio, à 24 km du déraillement, Schwarzwaelder a déclaré avoir reçu de nombreux rapports d’amis et de connaissances faisant état de poulets, de poissons et d’autres animaux morts.

L’un des habitants concernés a raconté à Mme Schwarzwaelder qu’il avait laissé son chien de deux ans sortir pour aller aux toilettes, mais qu’il n’était jamais revenu.

Lorsqu’ils se sont mis à la recherche de leur animal disparu, ils l’ont trouvé mort dans leur cour.

Le narratif des responsables gouvernementaux en décalage total avec les observations des habitants

Les témoignages de Holzer, Schwarzwaelder et d’autres personnes brossent un tableau radicalement différent du récit officiel présenté par les fonctionnaires qui ont assuré aux habitants que la situation était sous contrôle. La mauvaise qualité de l’air présente des risques sanitaires à court et à long terme pour le public, compte tenu des effets cancérigènes des produits chimiques.

Selon Kevin Crist, professeur de génie chimique et biomoléculaire et directeur du centre de la qualité de l’air de l’université de l’Ohio, des substances cancérigènes comme le chlorure de vinyle peuvent provoquer des cancers dans certains organes, notamment le foie.

Bien que les responsables de l’intervention d’urgence aient utilisé des techniques telles que la modélisation de la dispersion afin de calculer et d’atténuer le risque de produits chimiques en suspension dans l’air, les produits chimiques déversés à la suite du déraillement présentent d’autres risques importants de contamination.

Les produits chimiques se sont également déversés dans la rivière Ohio en direction de la Virginie occidentale, ce qui a incité les autorités de l’État voisin à arrêter la production d’eau dans la région et à se tourner vers d’autres sources d’approvisionnement en eau. La contamination du sol est un autre risque important qui fait craindre aux responsables des répercussions plus larges sur la santé publique que celles associées à la seule pollution atmosphérique.

Cependant, l’ampleur de ces risques n’a pas été apparemment reconnue par les dirigeants des différents États touchés par la catastrophe.

Selon le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, la qualité de l’air et de l’eau dans la région n’a suscité aucune inquiétude.

Néanmoins, le gouverneur a réaffirmé qu’un ordre de mise à l’abri restait en vigueur pour les Pennsylvaniens se trouvant dans un rayon de 3 km autour de East Palestine.

Les responsables de l’Agence de protection de l’environnement ont adopté un ton similaire, déclarant que rien d’inattendu n’avait été observé à la suite de l’incendie contrôlé.

James Justice, de l’EPA, a résumé la position de son agence en disant :

« Jusqu’à présent, tout va bien et nous allons continuer à surveiller jusqu’à ce que le feu soit éteint ».

Bien que les risques immédiats présentés par une éventuelle explosion suite au déraillement du train aient pu être évités, la réponse d’urgence pourrait devenir un exemple de remède pire que la maladie à laquelle il cherche à remédier.

L’accident met également en lumière l’état des règles de sécurité entourant le transport ferroviaire de marchandises dangereuses.

Rien qu’au cours des cinq dernières années, huit déraillements de trains se sont produits dans la région métropolitaine de Pittsburgh, ce qui a suscité des appels à une surveillance accrue du secteur.

Malgré le risque inhérent au transport de produits chimiques tels que le chlorure de vinyle, le ministère américain des transports a approuvé une règle visant à élargir le champ des matières dangereuses pouvant être transportées par rail.

Cette règle autorise l’expédition de gaz naturel liquéfié par train sans règles de sécurité supplémentaires.

Les trains de marchandises peuvent ainsi transporter 100 cartes-citernes supplémentaires contenant jusqu’à 30 000 gallons de gaz naturel extrait des gisements de schiste.

« Les risques de rejets catastrophiques de gaz naturel liquéfié lors d’accidents sont trop importants pour ne pas mettre en place des contrôles opérationnels avant la prolifération de grands blocs de wagons-citernes et de trains unitaires », a écrit le National Transportation Safety Board dans un commentaire en faveur de la règle proposée.

En réponse à ce commentaire, les détracteurs de la règle ont souligné qu’une explosion potentielle de seulement vingt-deux cartes-citernes remplies de gaz naturel liquéfié contient la même quantité d’énergie explosive que la bombe atomique larguée sur Hiroshima dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale.

This chemical release in Ohio looks really bad, and the media is barely talking about it.



Where are all the climate activists at ? pic.twitter.com/ZVI2xfBuKG — Hodgetwins (@hodgetwins) February 13, 2023

Traduction :

Cette fuite de produits chimiques dans l’Ohio semble vraiment mauvaise, et les médias en parlent à peine. Où sont tous les militants pour le climat ?

La crise actuelle à East Palestine représente une catastrophe environnementale et humanitaire qui n’a jamais été vue aux États-Unis de mémoire récente. Les scènes de la Palestine orientale semblent tout droit sorties d’un film d’horreur décrivant un hiver nucléaire.

I’m trying to gather information on this very serious situation in Ohio involving a train derailment with hazardous chemicals.



What I will say is this. Trust your eyes, ears and nose and get the hell out of there if your senses are telling you too. — Erin Brockovich (@ErinBrockovich) February 11, 2023

Traduction :

J’essaie de rassembler des informations sur cette situation très grave dans l’Ohio impliquant le déraillement d’un train contenant des produits chimiques dangereux. Voici ce que je peux vous dire. Faites confiance à vos yeux, vos oreilles et votre nez et fuyez si vos sens vous le disent.

Malgré cela, l’ampleur de cette histoire a apparemment été gommée de la vue du public, les médias nationaux continuant à publier des titres sensationnels sur des questions qui semblent anodines en comparaison.

Il s’agit d’un exemple de réécriture de l’histoire en temps réel, créant un précédent qui permettrait aux victimes d’autres dévastations de grande ampleur d’être balayées sous le tapis.

Cependant, les scènes d’horreur qui ont englouti cette petite ville au cœur de l’Amérique pourraient rendre ce désastre impossible à ignorer, en mettant à juste titre l’accent sur les lacunes des agences étatiques et fédérales chargées de la gestion des interventions d’urgence, dont l’absence constante de responsabilité leur permet de laisser tomber le public américain à maintes reprises.

Un déraillement dû à un problème mécanique et une potentielle erreur stratégique de sécurité

Lors d’une conférence de presse, le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) a fait référence à une vidéo de Salem, Ohio, à environ 30 km de East Palestine, qui montre des étincelles et des flammes s’échappant de sous le train. Le problème structurel apparent du train a été filmé par une caméra de sécurité lors de son passage à Salem.

Selon Michael Graham, membre du conseil d’administration du NTSB, deux vidéos qu’ils ont obtenues indiquent des problèmes mécaniques attribués aux essieux des wagons, qui ont probablement conduit au déraillement.

La deuxième vidéo obtenue au moment où le train traversait Salem a été enregistrée par une usine de transformation située à proximité d’un détecteur de boîtes chaudes qui scanne la température des essieux au passage des trains.

Selon M. Graham, la lecture du détecteur de défauts en bordure de voie a entraîné une alarme alertant l’équipe d’un problème mécanique peu avant le déraillement à East Palestine.

En conséquence, cette alerte a forcé le train à effectuer un freinage d’urgence, ce qui a pu être la cause du déraillement.

Actuellement, le NTSB examine les données et les enregistrements audio des trains afin de déterminer la cause du déraillement et quel détecteur de boîte chaude a indiqué une erreur mécanique avant l’accident. Le NTSB devrait publier un rapport préliminaire sur ses conclusions dans les 30 jours.

https://geopolitique-profonde.com/