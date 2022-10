Une distribution alimentaire interdite par Habitat 77 !? Les forces de « l’ordre » vont-elles être mobilisées ?

On marche sur la tête en Seine et Marne :

Depuis plus d'un an les colibris solidaires d'Avon Fontainebleau et du sud 77, un réseau transformé il y a peu en association, organise des distributions gratuites ouvertes à tous dans un quartier d'HLM.

Cela se passe toujours très bien.

Le bailleur est prévenu, il donne son aval et les bénévoles installent un site qu'ils rendent aussi propres qu'ils l'ont trouvé.

C'est un espace d'échanges et de cordialité.

Les seuls produits qui sont mis à disposition des familles sont des denrées non périssables afin de respecter la loi et surtout, et c'est cela l'essentiel, de garantir une sécurité alimentaire.

Les bénévoles sont ravis et les familles heureuses comme tout car en plus de pouvoir disposer de produits alimentaires, elles participent à un après-midi convivial.

Ces distributions se font à Fontainebleau.

Le 23 septembre, je me suis rendu avec Smina Kernoua, présidente des colibris solidaires à une rencontre entre le bailleur Habitat 77 accompagné de ses cadres et les locataires du haut Beauregard à Nemours.

Le bailleur venait présenter son projet de rénovation, alors que beaucoup de locataires souhaitaient obtenir des améliorations immédiates à leur habitat dégradé.

Après une intervention très émouvante d'une femme ayant subi un désengorgement sanitaire, et quelques remous, le directeur s'est adressé à moi en ces termes : « Dites le ! Monsieur Chalot que nous sommes à l'écoute des locataires ! »

Interpellé de la sorte, j'ai pris le micro pour expliquer à l'auditoire qu'il fallait écouter la souffrance des familles.

Le président d'Habitat 77 m'a arraché le micro, ce qui a irrité plus d'une personne !

Quelques jours plus tard quand j'ai demandé au nom des colibris solidaires et de SOS hébergement, la possibilité de venir distribuer ici même des colis alimentaires, la réponse a été négative.

Voici l'argumentation développée par le directeur en personne :

« J’ai bien reçu votre sollicitation. Comme vous le savez, en décembre prochain se tiendront les élections des représentants des locataires au conseil d’administration d’Habitat 77. Nous sommes donc actuellement en période de campagne électorale et par souci d’équité entre les organisations de défense des droits des locataires nous ne pouvons pas autoriser ce type d’interventions sur nos résidences jusqu’à la date des élections. »



Que répondre ?

Nos associations ne présentent pas de liste à Habitat 77 et pourquoi imposer une « trêve alimentaire » pendant deux mois ?

J'ai eu l'explication à la suite d'un échange téléphonique où le même directeur, poliment, c'est un homme très correct m'a bien expliqué que mon intervention le 23 septembre avait brouillé les cartes !

Autrement dit, on veut bien être gentil avec vous mais il y a des conditions posées !

Ce n'est pas explicite mais bien implicite.

Que faire ?

Nous ne lâcherons pas l'affaire !

La distribution aura lieu.

Chacun assumera ses responsabilités et les familles jugeront !

Les associations de locataires et de solidarité doivent être courtoises mais pas à la botte des bailleurs !

Jean-François Chalot

NB L'affiche annonce la collecte, celle pour la distribution est sous presse