La division internationale sur Gaza est une menace imminente après près de deux ans d’échec de la communauté internationale face à la crise ukrainienne. Cette division confirme que la polarisation internationale s’aggrave et s’approfondit, entraînant le monde dans un chaos et une agitation sans précédent.

Récemment, le Conseil de sécurité des Nations unies n’a pas adopté une résolution parrainée par la Russie appelant à un cessez-le-feu humanitaire entre Israël et le mouvement Hamas. La résolution n’a pas reçu le soutien minimum requis, avec cinq membres en faveur, quatre contre et six abstentions. Cette scène reflète de manière frappante la profondeur de la division internationale sur la situation à Gaza. La résolution visait à mettre fin à l’escalade et à encourager la partie israélienne à envisager une réponse calme, loin du désir de représailles et de vengeance pour l’attaque du Hamas qui a fait des victimes et des prisonniers civils israéliens.

Gaza devient progressivement une nouvelle arène pour les luttes de pouvoir entre les principales puissances internationales. La Russie y voit une occasion importante de saper l’Occident en raison de son soutien inconditionnel à Israël. En outre, la Russie considère l’implication des capitales occidentales dans le conflit entre Israël et le Hamas comme une distraction par rapport à la situation en Ukraine.

De nombreux observateurs pensent que les dirigeants occidentaux se préparent à un conflit à grande échelle au Moyen-Orient, avec la possibilité que ce conflit évolue vers une guerre à grande échelle nécessitant une intervention internationale directe. Cela conduirait inévitablement à une réduction du soutien militaire à l’Ukraine et à la préservation des stocks d’armes en prévision de scénarios possibles dans d’autres régions, comme le Moyen-Orient. La Russie a également intérêt à entraîner les Etats-Unis dans un nouveau conflit militaire au Moyen-Orient. Dans ce scénario hypothétique, la Russie pourrait isoler complètement l’Ukraine et mettre en œuvre son plan, forçant les pays européens à reculer et à accepter la solution proposée par la Russie à la crise ukrainienne.

En outre, le président Poutine cherche à utiliser la position américaine pour consolider l’influence russe au Moyen-Orient. Toute détérioration des relations occidentales avec les pays arabes et islamiques sert automatiquement les intérêts de la Russie et de la Chine. Les Etats-Unis ne peuvent pas abandonner complètement Israël, c’est une donnée fondamentale des relations internationales. Quiconque suit les déclarations du Président Joe Biden, du Secrétaire d’Etat Antony Blinken et des leaders du Congrès comprend l’ampleur du soutien indéfectible des Etats-Unis à Israël. Washington ne se préoccupe pas de l’impact de sa position sur l’Ukraine ou de ses intérêts stratégiques au Moyen-Orient.

Elle n’a pas pris en compte les calculs de pertes et profits liés à sa position sur la crise de Gaza, et a placé le statut et le rôle mondial des Etats-Unis au-dessus de tout.

Mais le vrai problème est celui des répercussions de ce conflit et de la compétition internationale pour la sécurité et la stabilité dans la région. Il est difficile de spéculer sur l’existence d’un consensus international en faveur d’une résolution du conflit israélo-palestinien, d’autant plus que le président Biden et son secrétaire d’État n’ont pas fait la distinction entre leur soutien à Israël, d’une part, et l’exacerbation des tensions religieuses et la religiosité d’un conflit explicitement politique/humanitaire, d’autre part.

Le président Biden a pris un risque avec les intérêts stratégiques des Etats-Unis et a suivi un discours émotionnel complètement déconnecté de la diplomatie, jouant avec les caprices de l’électorat américain et tournant autour de l’idée de préserver le siège présidentiel, sans comprendre les conséquences de son discours diviseur dans une région où la religion peut être une bombe à retardement prête à exploser. Ses propos pourraient fournir aux radicaux et aux terroristes un prétexte pour répandre leurs idéologies violentes sous le couvert de la défense de l’islam et des musulmans dans ce conflit religieux.

Les répercussions de la crise de Gaza pourraient aller au-delà de sa portée géographique au Moyen-Orient. Au contraire, elles auront de graves conséquences sur la crise ukrainienne, la sécurité et la stabilité mondiales. Les citoyens de différents pays du monde suivent de près les événements entre Israël et le Hamas, ainsi que le conflit entre la Russie et l’Ukraine. Ils suivent également les positions des nations et des gouvernements, les organisations internationales étant totalement incapables de publier une déclaration commune.

Je pense que l’aspect le plus dangereux de la crise de Gaza est l’implication de certains dirigeants et fonctionnaires occidentaux qui perçoivent le conflit comme une lutte religieuse entre l’Islam et le Judaïsme. C’est la plus grande erreur qu’aucun sage n’aurait dû commettre, car ses conséquences ne se limiteront pas à la géographie de la région du Moyen-Orient. Au contraire, elle déclenchera un grand conflit et une lutte religieuse dans le monde entier.

Il ne s’agit pas seulement des conséquences de la propagation de l’islamophobie et d’autres phénomènes négatifs, mais aussi de l’alimentation de la pensée terroriste extrémiste et de la création d’un environnement propice à la propagation transfrontalière. Cela compromet des années d’efforts pour promouvoir une culture de tolérance et de coexistence, pour lutter contre la haine et l’incitation, et pour répondre à ceux qui prônent le choc des civilisations et des croyances.