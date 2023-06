Une écriture exclusive sans limites !

L'écriture inclusive... Une si belle humanité qui n'oublie aucune minorité sur son passage. La majorité, devra réviser ses normes et se plier face à cette vision d'un monde toujours plus inclusif. Ceux qui ne voudront pas aller vers cette révolution seront considérer comme des réactionnaires à enferme.

Les plus radicaux remettent déjà en question le point médian (ex : travailleur.euse) qui permettait d'exprimer le masculin et le féminin pour un même mot. Cela était bien sûr prévisible...

Les plus naïfs ne voudront jamais comprendre ou admettre que cette radicalisation n'aura jamais de fin et de limite, car on vise toujours plus d'"égalité" et toujours plus d'"inclusion".

Il s'agit coûte que coûte d'effacer le genre, de ne pas heurter les non-binaires donc, dans cet état d'esprit wokiste toujours plus tolérant envers les pauvres minorités que trop longtemps persécutées...

Ne voulant plus de mots féminins/masculins jugés trop discriminants, on réinvente ainsi la langue française de manière encore plus radicale.

Je réintère donc ma question aux plus naïfs : N'aviez-vous pas compris que le point médian n'était qu'une première étape ? Et le comprenez-vous maintenant ? Ou vous faut il queques années de plus ? Commencez-vous enfin à comprendre les tréfonds de cette idéologie prétendument humaniste ? Non je suppose, car votre coeur et grand et le nôtre machiavélique.

https://www.jeanlucrobert.fr