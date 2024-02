par

L’auteure Lana Bastasic

Le mois dernier, l’auteure serbo-bosniaque Lana Bastasic a mis fin à sa collaboration avec la maison d’édition allemande S. Fischer en raison de son incapacité à « s’exprimer sur le génocide en cours à Gaza » et du climat général en Allemagne qui encourage la censure des voix critiques à l’égard d’Israël et exprimant la solidarité avec la Palestine.

L’auteure de 37 ans, qui s’inspire de son expérience en ex-Yougoslavie et des traumatismes liés à la haine ethnique dans ses œuvres, a estimé qu’il était de son « devoir moral et éthique » de mettre fin à sa coopération avec la maison d’édition allemande, qui était sur le point de publier son prochain livre et qui lui aurait fourni « l’argent nécessaire pour vivre une année entière ».

Sa position éthique a toutefois eu un coût supplémentaire puisque, comme Lana Bastasic l’a elle-même révélé au public, les organisations littéraires autrichiennes Literaturfest Salzburg et Literaturhaus NÖ ont annulé l’hébergement et la lecture de ses œuvres qui devaient avoir lieu en mai 2024.

« Chère Lana », ont-ils écrit dans une lettre à l’auteur, que celle-ci a rendue publique. « Nous vous remercions une nouvelle fois de l’intérêt que vous portez à l’accueil et à la lecture de Mai 2024. Comme beaucoup d’autres, nous avons suivi de près le débat entourant votre décision de quitter les éditions S. Fischer, et nous avons engagé des discussions intensives à ce sujet ces derniers jours. Bien que nous apprécions vos livres, nous devons malheureusement, dans ces circonstances, retirer notre invitation. Votre séjour à la Literaturhaus NÖ et votre participation au festival de littérature de Salzbourg impliqueraient inévitablement une position de notre part que nous ne souhaitons pas prendre et qui est contraire à notre rôle ».

Mais Lana Bastasic a également rendu publique sa réponse aux organisations littéraires, et cette réponse constitue un excellent exemple de prise de position éthique à une époque où de nombreux artistes choisissent le silence face au terrorisme :

« Chère Anna,

Dans un souci de vérité et de transparence, je voudrais vous rappeler que l’intérêt était le vôtre, puisque vous m’aviez invitée. Votre décision de retirer mon invitation est une position claire de votre part. Qu’il soit également clair qu’il s’agit d’une annulation d’hébergement et d’un événement pour lesquels nous nous étions préalablement mis d’accord, basée uniquement sur ma décision de quitter une maison d’édition. Mon opinion politique et humaine est que les enfants ne devraient pas être massacrés et que les institutions culturelles allemandes devraient être mieux informées lorsqu’il s’agit de génocide. Vous devez également savoir que vous vous êtes ajoutés à la longue et célèbre liste des institutions culturelles qui annulent les engagements avec les artistes qui refusent de se taire lorsque le monde entier hurle.

Je ne sais pas ce que la littérature signifie pour vous en dehors des réseaux et des subventions. Pour moi, elle signifie avant tout un amour inébranlable pour les êtres humains et le caractère sacré de la vie humaine. Étant donné que vous m’avez offert votre hospitalité et à des lectures publiques à votre festival, vous devez connaître mon travail, qui traite de près des effets de la guerre sur les enfants. Peut-être que pour vous, les œuvres littéraires ont divorcé de la vie réelle, mais vous n’avez probablement pas vécu la guerre directement.

Je vous remercie d’avoir annulé mon invitation. Je ne voudrais pas faire partie d’une autre institution qui non seulement annule les engagements des artistes en raison de leur activisme, mais qui semble penser que le silence et la censure sont la bonne réponse au génocide. Même si je sais que le financement que vous recevez dans le système dans lequel vous vivez a dû vous faire oublier ce qu’est réellement l’art, je tiens à vous rappeler que (heureusement pour les écrivains dans une situation précaire comme moi), vous n’êtes pas la littérature. Votre argent n’est pas la Littérature. Les Editions S. Fischer ne sont pas la littérature. L’Allemagne n’est pas la littérature. Et nous, les écrivains, nous nous en souviendrons.

Lana Bastasic ».

Traduction, Evelyn Tischer

L’article original est accessible ici

Cet article est initialement paru sur le site de notre partenaire Pressenza le 7 février 2024.