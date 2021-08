Une expression délétère parmi d’autres : « chef de l’État »

@Francis, agnotologue

Si la nuit du 4 Août 1789 est bien la séance de l’Assemblée nationale constituante au cours de laquelle a été votée la suppression des privilèges féodaux, ce terme de « privilèges » fait souvent l’objet d’un contresens. En fait, il s’agissait de mettre fin au système féodal qui perdurait à l’âge classique malgré de nombreuses réformes sous l’ancien régime lui-même et de conforter le pouvoir central en supprimant les particularités et les droits seigneuriaux (c’est cela qui s’intitulait « privilèges »), pour rendre tous les hommes directement sujets du roi (mais pas encore citoyens). Le servage et les corvées étaient rendus responsables de la mauvaise exploitation des terres et de divers désordres. Le roi avait déjà aboli ces droits dans ses propres domaines, mais il fallait exiger les mêmes réformes chez les grands seigneurs et sur les terres des abbayes. Ce que Turgot avait échoué à faire, la bourgeoisie « révolutionnaire » l’a fait. Mais ne s’agissait pas de l’ »égalité » prônée par Babeuf dans la « conjuration des égaux », épisode durement réprimé par les Jacobins. L’égalité devant la loi, c’est simplement les fait que les jugements se réfèrent à un seul code qui a été finalisé sous le premier empire d’où le nom de « code Napoléon ».

Les affaires genre Cahuzac ou Balkany illustrent s’il était besoin cette illusion d’une « justice égalitaire ».