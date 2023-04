Une fuite de documents du Pentagone mentionne un nouveau missile hypersonique chinois

La Chine a développé et testé en février 2023 un nouveau missile hypersonique à longue portée, qui est susceptible de franchir les systèmes de défense antimissile américains.

Cela a été rapporté par le Washington Post, se référant aux documents secrets du Pentagone qui ont fuité. Le journal souligne que le département de la Défense des États-Unis n'a pas confirmé l'authenticité du document.

Selon un rapport secret examiné par le Washington Post, l'Armée populaire de libération de Chine (APL) a réussi en février à tester un nouveau missile balistique hypersonique à moyenne portée, le DF-27.

"Le DF-27 vise à améliorer la capacité [de la Chine] à maintenir dans sa ligne de mire des cibles au-delà de la deuxième chaîne d'îles et a une forte probabilité de franchir la défense antimissile des États-Unis", indique le bulletin de renseignement quotidien.

D'après le document divulgué, le missile balistique à moyenne portée a volé pendant 12 minutes et a parcouru 2.100 km. Le rapport du Pentagone de 2021 précise que la portée du DF-27 est de 5.000 à 8 000 km, ce qui signifie qu'il peut frapper n'importe quelle cible en Asie de l'Est ou en Asie du Sud-Est et dans une grande partie du Pacifique, y compris Guam, où se trouve une base militaire américaine.

En plus de sa portée accrue, le nouveau missile possède la capacité de "vol hypersonique", c'est-à-dire de manœuvrer en tangage et en lacet pour éviter les systèmes de défense antimissile américains et de leurs alliés. Le Washington Post note que le DF-27 est un "tueur de porte-avions" plus potentiel que ses prédécesseurs.

L'un des scénarios dans lesquels Pékin pourrait utiliser ces missiles serait une invasion de Taïwan. L'arme permettrait de maintenir les navires américains en alerte tout en attaquant les forces américaines en Asie. Cela rendrait plus difficile et coûteuse toute intervention des alliés pour défendre Taïwan, souligne le journal.

Le document divulgué du Pentagone indique également que la Chine a récemment utilisé pour la première fois son nouveau porte-hélicoptères.

Selon un rapport de mars de la Fédération des scientifiques américains (FAS), la Chine construit environ 350 nouveaux silos à missiles nucléaires, des centaines de nouvelles ogives nucléaires et plusieurs nouvelles bases pour des lanceurs de missiles mobiles capables de porter des missiles de moyenne et longue portée.

"La Chine poursuit le programme de modernisation de ses armes nucléaires qu'elle a initié dans les années 1990 et 2000, mais l'élargit considérablement, déployant davantage de types et de quantités d'armes nucléaires que jamais auparavant", indique le rapport cité par le Washington Post.

En novembre 2022, le directeur du programme des systèmes stratégiques de l'US Navy, le vice-amiral Johnny Wolfe, a déclaré que la Russie et la Chine forçaient les États-Unis à accélérer le développement de la technologie des armes hypersoniques.

Alexandre Lemoine

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

Abonnez-vous à notre chaîne Telegram : https://t.me/observateur_continental

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=4820