Une invasion de poulets ukrainiens...

Tiens, Rosemar commence à ouvrir les yeux, les Ukrainiens ne sont pas gentils.

Allez, j’en remets une compresse, datant de mars 2018, et pas d’une source vraiment subversive : https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/doux-qui-est-mhp-le-repreneur-ukrainien-dont-personne-ne-veut-5652205

à propos de, Iouriy Kosiouk, propriétaire de MHP :

Milliardaire du poulet

A 49 ans, celui-ci est un proche collaborateur du président Petro Porochenko. Si ce dernier s’est bâti une fortune en tant que « roi du chocolat », Iouriy Kosiouk est incontestablement le « milliardaire du poulet ». Sa fortune est aujourd’hui estimée à 1,5 milliard de dollars par le magazine Forbes, ce qui en fait la cinquième personne la plus riche d’Ukraine.





Émergeant dans les années sauvages qui ont suivi l’effondrement de l’URSS, Iouriy Kosiouk a développé les goûts de luxe de la nouvelle classe d’hommes d’affaires post-soviétique. On lui attribue jets privés et hélicoptère, un yacht estimé à 120 millions de dollars et une villa impressionnante dans le sud de Kiev. Selon des enquêtes de journalistes ukrainiens, les travaux de ce « petit Versailles » auraient été entrepris sur un site archéologique protégé. Jamais remis en cause, le permis de construction laisse sous-entendre des soutiens politiques.

Aucun scandale de corruption ne vise directement Iouriy Kosiouk. Mais force est de constater qu’il a habilement su utiliser ses relations politiques. Un temps adjoint au chef de l’administration présidentielle, au plus fort de la crise de 2014 et du début de la guerre dans l’est de l’Ukraine, il a conservé une influence appréciable dans les hautes sphères du pouvoir. Plusieurs sources indiquent qu’il est particulièrement actif sur les questions liées à l’importation et à l’exportation de produits alimentaires. MHP a par ailleurs ouvert une usine de traitement de viande aux Pays-Bas, afin de contourner les obstacles des droits de douane de l’UE.

Avec la perte du complexe minier-industriel dans l’Est en guerre, le groupe agro-alimentaire a largement bénéficié du transfert des subventions d’Etat. En 2017, MHP a reçu 35 % des aides publiques du secteur, soit l’équivalent de 42,6 millions d’euros. L’aide de l’Etat à un grand groupe bénéficiaire, solide financièrement, avait soulevé un certain nombre de critiques en Ukraine.

Bref, un charmant personnage, qui ne dépare pas le paysage de la corruption en Ukraine.

La corruption existe également en Russie, c’est une évidence. Mais, en la matière, en comparant avec les Ukrainiens, les Russes sont de petits joueurs.

Et c’est pour ces gens-là que l’UE, sous les injonctions US a sabordé son économie en reprenant des sanctions imbéciles qui frappent ceux qui les appliquent et ne frappent que très faiblement ceux auxquels elles s’appliquent.

Un peu comme les premières sanctions en 2014, on a interdit les ventes de porcs à la Russie. Résultat, les Bretons tirent la langue et les Russes se sont lancés dans l’élevage de porc à grande échelle et en exporte maintenant vers la Chine notamment.